हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसलमान खान के ट्रेनर ने खोले दबंग खान की फिटनेस का राज, यंग एक्टर्स को दिया ये चैलेंज

सलमान खान के ट्रेनर ने खोले दबंग खान की फिटनेस का राज, यंग एक्टर्स को दिया ये चैलेंज

सलमान खान ने हाल ही में सिक्स पैक एब्स फ्लॉन्ट किए. उन्होंने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर की. ये फोटो तेजी से वायरल हो गई. अब एक्टर के ट्रेनर ने उनकी फिटनेस को लेकर रिएक्ट किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 18 May 2026 06:05 PM (IST)
Preferred Sources

सुपरस्टार सलमान खान अपनी फिटनेस को लेकर काफी स्ट्रिक्ट हैं. वो सोशल मीडिया पर जिम से फोटोज और वीडियोज शेयर करते रहते हैं. हाल ही में उन्होंने सिक्स पैक एब्स फ्लॉन्ट करते हुए एक फोटो शेयर की, जो देखते ही देखते वायरल हो गई. 

सलमान खान की फिटनेस का राज

अब सलमान के लॉन्गटाइम फिटनेस ट्रेनर राकेश आ उड्डियर ने एक्टर के स्ट्रिक्ट रुटीन के बारे में बात की है. जूम से बात करते हुए उन्होंने कहा, 'सलमान खान की फिटनेस का सीक्रेट डिसिप्लिन, डेडिकेशन और दृढ़ निश्चय है. उनका ये रुटीन सालों से है. मैंने प्यार किया 1989 में रिलीज हुई थी और इसे अब 30 साल हो गए हैं. अब क्या 30 सालों में किसी की बॉडी नहीं बनती? लोग उनके बारे में  बकवास बातें करते हैं. आपको उनकी एज वाला फेक्टर भी देखना चाहिए.'

आगे उन्होंने कहा, 'सलमान खान के डिसिप्लिन को देखिए. उस बंदे को खाना नहीं मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितने थके हैं. सलमान खान के चेहरे पर आप टेंशन नहीं देखोगे. सलमान खान एक टाइम पर 10 एक्सरसाइज करते हैं. और वो कम से कम 20 प्रति सेट करते हैं. अगर उसने एक एक्सरसाइज के 2 से 3 सेट भी किए, तो भी ये बहुत है. उसके कॉम्प्टिशन में कोई नहीं आता. मैं यंगर एक्टर्स को चैलेंज करता हूं कि सामने आए और सलमान के साथ बेंच प्रेस करे. मुझे पूरा विश्वास है कि कोई और नहीं कर सकता है. वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं.'

इस फिल्म में दिखेंगे सलमान खान

सलमान खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो पिछली बार उन्हें 'सिकंदर' में देखा गया था. इस फिल्म में रश्मिका मंदाना भी नजर आई थीं. फिल्म फ्लॉप हो गई थी. अब सलमान खान को 'मातृभूमि' में देखा जाएगा. फिल्म अप्रैल में रिलीज होने वाली थी. लेकिन अब फिल्म डिले चल रही है. फिल्म की नई रिलीज डेट सामने नहीं आई है.

Published at : 18 May 2026 06:05 PM (IST)
Tags :
SALMAN KHAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
सलमान खान के ट्रेनर ने खोले दबंग खान की फिटनेस का राज, यंग एक्टर्स को दिया ये चैलेंज
सलमान खान के ट्रेनर ने खोले दबंग खान की फिटनेस का राज, यंग एक्टर्स को दिया ये चैलेंज
बॉलीवुड
'हाथ मत लगाओ' गोविंदा के बाउंसर और पैप्स के बीच हुआ बुरा झगड़ा, आई हाथापाई की नौबत, वीडियो वायरल
'हाथ मत लगाओ', गोविंदा के बाउंसर और पैप्स के बीच हुआ बुरा झगड़ा, आई हाथापाई की नौबत
बॉलीवुड
Raja Shivaji BO: बॉक्स ऑफिस पर दहाड़ी 'राजा शिवाजी', 'सैराट' को पछाड़ बनी मराठी की नंबर 1 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म
बॉक्स ऑफिस पर दहाड़ी 'राजा शिवाजी', 'सैराट' को पछाड़ बनी मराठी की नंबर 1 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म
बॉलीवुड
शबाना आजमी ने शेयर की अपने बचपन की तस्वीर, फैन्स का जीता दिल
शबाना आजमी ने शेयर की अपने बचपन की तस्वीर, फैन्स का जीता दिल
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😯Karishma की बदतमीजी पर Chandrika का तमाचा! टूट गया Karishma का घमंड। #sbs
Bollywood News: 'Welcome to the jungle' का टाइटल ट्रैक रिलीज! अक्षय कुमार ने फैंस को दिया बड़ा सरप्राइज (18-05-26)
hopal Twisha Sharma Case: ट्विशा केस में पुलिस ने की बड़ी चूक | SIT | Latest News
Bhopal Twisha Sharma Case: ससुराल वालों पर माता-पिता का गंभीर आरोप | Model | SIT | Breaking
Petrol Diesel Price Hike: भारत में फिर महंगा होने वाला है पेट्रोल-डीजल? | PM Modi Appeal | CNG
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
फ्री बस यात्रा और आशा वर्कर्स की सैलरी में इजाफा... शपथ लेते ही सतीशन सरकार ने लिए ये बड़े फैसले
फ्री बस यात्रा और आशा वर्कर्स की सैलरी में इजाफा... शपथ लेते ही सतीशन सरकार ने लिए ये बड़े फैसले
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जयवीर सिंह बोले- अजान से नींद हो रही खराब, सीएम ने कहा- सड़क पर नहीं होगी नमाज, चुनावी साल में संयोग या प्रयोग?
जयवीर सिंह बोले- अजान से नींद हो रही खराब, सीएम ने कहा- सड़क पर नहीं होगी नमाज, चुनावी साल में संयोग या प्रयोग?
आईपीएल 2026
इन 5 'धुरंधर' खिलाड़ियों का आखिरी IPL सीजन, लिस्ट में बड़े-बड़े दिग्गज शामिल
इन 5 'धुरंधर' खिलाड़ियों का आखिरी IPL सीजन, लिस्ट में बड़े-बड़े दिग्गज शामिल
विश्व
US Iran Tension: ट्रंप ने शेयर किया ईरान पर हमले का नक्शा, AI तस्वीरों में दिखा युद्ध का पूरा प्लान, फिर कहा- 'अब नहीं माना तो...'
ट्रंप ने शेयर किया ईरान पर हमले का नक्शा, AI तस्वीरों में दिखा युद्ध का पूरा प्लान, फिर कहा- 'अब नहीं माना तो...'
बॉलीवुड
'हाथ मत लगाओ' गोविंदा के बाउंसर और पैप्स के बीच हुआ बुरा झगड़ा, आई हाथापाई की नौबत, वीडियो वायरल
'हाथ मत लगाओ', गोविंदा के बाउंसर और पैप्स के बीच हुआ बुरा झगड़ा, आई हाथापाई की नौबत
इंडिया
कोरोना, युद्ध और ऊर्जा संकट! PM मोदी क्यों बोले- गरीबी के दलदल में फंसेंगे? एक्सपर्ट्स से जानें- बुरे समय के लिए कैसे बचाएं पैसे
कोरोना, युद्ध और ऊर्जा संकट! PM मोदी क्यों बोले- गरीबी के दलदल में फंसेंगे? एक्सपर्ट्स से जानें
इंडिया
अब आरटीआई के दायरे में नहीं बीसीसीआई, सीआईसी ने पलट दिया अपना 2018 का फैसला
अब आरटीआई के दायरे में नहीं बीसीसीआई, सीआईसी ने पलट दिया अपना 2018 का फैसला
हेल्थ
Ebola Virus: कितना खतरनाक है इबोला का बुंडीबुग्यो स्ट्रेन, भारत को इससे कितना खतरा?
कितना खतरनाक है इबोला का बुंडीबुग्यो स्ट्रेन, भारत को इससे कितना खतरा?
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Embed widget