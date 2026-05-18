सलमान खान के ट्रेनर ने खोले दबंग खान की फिटनेस का राज, यंग एक्टर्स को दिया ये चैलेंज

सुपरस्टार सलमान खान अपनी फिटनेस को लेकर काफी स्ट्रिक्ट हैं. वो सोशल मीडिया पर जिम से फोटोज और वीडियोज शेयर करते रहते हैं. हाल ही में उन्होंने सिक्स पैक एब्स फ्लॉन्ट करते हुए एक फोटो शेयर की, जो देखते ही देखते वायरल हो गई.

सलमान खान की फिटनेस का राज

अब सलमान के लॉन्गटाइम फिटनेस ट्रेनर राकेश आ उड्डियर ने एक्टर के स्ट्रिक्ट रुटीन के बारे में बात की है. जूम से बात करते हुए उन्होंने कहा, 'सलमान खान की फिटनेस का सीक्रेट डिसिप्लिन, डेडिकेशन और दृढ़ निश्चय है. उनका ये रुटीन सालों से है. मैंने प्यार किया 1989 में रिलीज हुई थी और इसे अब 30 साल हो गए हैं. अब क्या 30 सालों में किसी की बॉडी नहीं बनती? लोग उनके बारे में बकवास बातें करते हैं. आपको उनकी एज वाला फेक्टर भी देखना चाहिए.'

आगे उन्होंने कहा, 'सलमान खान के डिसिप्लिन को देखिए. उस बंदे को खाना नहीं मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितने थके हैं. सलमान खान के चेहरे पर आप टेंशन नहीं देखोगे. सलमान खान एक टाइम पर 10 एक्सरसाइज करते हैं. और वो कम से कम 20 प्रति सेट करते हैं. अगर उसने एक एक्सरसाइज के 2 से 3 सेट भी किए, तो भी ये बहुत है. उसके कॉम्प्टिशन में कोई नहीं आता. मैं यंगर एक्टर्स को चैलेंज करता हूं कि सामने आए और सलमान के साथ बेंच प्रेस करे. मुझे पूरा विश्वास है कि कोई और नहीं कर सकता है. वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं.'

इस फिल्म में दिखेंगे सलमान खान

सलमान खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो पिछली बार उन्हें 'सिकंदर' में देखा गया था. इस फिल्म में रश्मिका मंदाना भी नजर आई थीं. फिल्म फ्लॉप हो गई थी. अब सलमान खान को 'मातृभूमि' में देखा जाएगा. फिल्म अप्रैल में रिलीज होने वाली थी. लेकिन अब फिल्म डिले चल रही है. फिल्म की नई रिलीज डेट सामने नहीं आई है.