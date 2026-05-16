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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडPati Patni Aur Woh DO BO Day 1:आयुष्मान खुराना की ‘पति पत्नी और वो दो’ नहीं कर पाई बंपर ओपनिंग, लेकिन तीन फिल्मों के उड़ा दिए परखच्चे, जानें- कलेक्शन

Pati Patni Aur Woh DO BO Day 1:आयुष्मान खुराना की ‘पति पत्नी और वो दो’ नहीं कर पाई बंपर ओपनिंग, लेकिन तीन फिल्मों के उड़ा दिए परखच्चे, जानें- कलेक्शन

Pati Patni Aur Woh DO BO Day 1: आयुष्मान खुराना और सारा अली खान स्टारार ‘पति पत्नी और वो दो’ बंपर शुरुआत नहीं कर पाई है. फिल्म की ओपनिंग ठीक-ठाक रही है.

By : निशा शर्मा | Updated at : 16 May 2026 07:27 AM (IST)
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आयुष्मान खुराना ने एक बार फिर अपने फेवरेट प्लेग्राउंड यानी कॉमेडी में कमबैक कियाहै. उनकी फिल्म ‘पति पत्नी और वो दो’15 मई, शुक्रवार को सिनेमाघरों मे रिलीज हुई है. इस मूवी को दर्शकों और क्रिटिक्स से मिक्स्ड रिव्यू मिला है. और इसी के साथ इसकी बॉक्स ऑफिस पर ठीकठाक शुरुआत हुई है. चलिए यहां जानते हैं ‘पति पत्नी और वो दो’ ने रिलीज के पहले दिन कितने करोड़ कमाए हैं?

‘पति पत्नी और वो दो’ ने ओपनिंग डे पर कितना किया कलेक्शन?
वैवाहिक उलझनों पर आधारित क्लासिक फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' के ट्रेलर को दर्शकों से खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था लेकिन सिनेमाघरों में दस्तक देने के बाद आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और वामिका गब्बी की इस फिल्म को दर्शकों से ठीक रिस्पॉन्स मिला है. जहां मीडियम बजट की कॉमेडी फिल्मों को सिनेमाघरों में मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा है, वहीं इस सीक्वल ने टिकट खिड़की पर दम दिखाने की कोशिश की है. हालांकि ये फिल्म बंपर ओपनिंग नहीं कर पाई बावजूद इसके ‘पति पत्नी और वो दो’ ने इस साल रिलीज हुई बॉलीवुड की कई रोमांटिक-कॉमेडी फिल्मों को बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया है. गौरतलब है कि इस साल रोमांटिक फिल्मों की परफॉर्मेंस उतार-चढ़ाव से भरी रही है, और आयुष्मान खुराना की यह रोमांटिक-कॉमेडी एक बदलाव की अच्छी शुरुआत साबित हो सकती है.

  • इसी के साथ फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘पति पत्नी और वो दो’ ने रिलीज के पहले दिन 3.85 करोड़ से खाता खोला है.
  • हालांकि ये शुरुआती आंकड़े हैं ऑफिशियल डाटा आने के बाद इनमें थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है.

पति पत्नी और वो दो’ नहीं दे पाई अपनी प्रीक्वल को मात
‘पति पत्नी और वो दो’ की ओपनिंग जबरदस्त नहीं हुई और ये फिल्म अपनी प्रीक्वल 'पति पत्नी और वो' (जो 2019 में रिलीज हुई थी) द्वारा सेट बेंचमार्क को हासिल करने में फेल साबित हुई है. बता दें कि ‘पति पत्नी और वो’ का पहले दिन का कलेक्शन 9.10 करोड़ रुपये था.

2026 की दूसरी सबसे बड़ी रोमांटिक ओपनिंग बनी
2026 में रिलीज़ हुई रोमांटिक फिल्मों की लिस्ट में, 'पति पत्नी और वो दो' ने ओपनिंग डे की कमाई में दूसरी पोजिशन हासिल की है. इसने दो दीवाने सहर में, गिन्नी वेड्स सनी 2 और एक दिन को पीछे छोड़ दिया है.

2026 में रिलीज़ हुई सभी रोमांटिक फिल्मों का पहले दिन का कलेक्शन (भारत में कुल कलेक्शन)

  • ओ रोमियो- 9.01 करोड़
  • पति पत्नी और वो दो- 3.85 करोड़ (ओपनिंग डे कलेक्शन)
  • दो दीवाने शहर में-1.25 करोड़
  • एक दिन- 1.15 करोड़
  • गिन्नी वेड्स सनी 2- 30 लाख
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Published at : 16 May 2026 07:27 AM (IST)
Tags :
Sara Ali Khan Ayushmann Khurrana Sara Ali Khan BOX OFFICE COLLECTION Pati Patni Aur Woh Do
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