ममूटी की मच अवेटेड फिल्म 'कलमकवल' फाइनली सिनेमाघरों में रिलीज़ हो गई है और इसे दर्शको से जबरदस्त रिस्पॉन्स फिल्म रहा है. इन सबके बीच फैंस अब ये जानने के लिए भी एक्साइटेड हैं कि ये फिल्म ओटीटी के किस प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी? चलिए यहां 'कलमकावल' की ओटीटी रिलीज की डिटेल्स जानते हैं.

'कलमकावल' ओटीटी पर कहां होगी रिलीज?

ममूटी की 'कलमकावल' 5 दिंसबर को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई है. फिल्म की कहानी और स्टार कास्ट की एक्टिंग की खूब तारीफ हो रही है. इन सबके बीच ओटीटी प्ले के मुताबिक सोनी लिव ने आधिकारिक तौर पर फिल्म 'कलमकावल' के ओटीटी स्ट्रीमिंग राइट हासिल कर लिए हैं, जिससे सिनेमाघरों में रिलीज़ के तुरंत बाद डिस्ट्रिब्यूशन प्लेटफ़ॉर्म की कंफर्मेशन हो गई है.

'कलमकावल' ओटीटी पर कब रिलीज़ होगी?

आमतौर पर मलयालम फ़िल्में सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के लगभग 35 से 45 दिनों के भीतर ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर रिलीज़ हो जाती हैं. 'कलमकावल' के बारे में मौजूदा जानकारी के अनुसार, इस फ़िल्म की डिजिटल रिलीज़ भी इसी ड्यूरेशन में होने की पूरी संभावना है. अगर फ़िल्म सिनेमाघरों में सफल रहती है, तो 40 दिनों के शेड्यूल में बदलाव हो सकता है. मलयालम में, खासकर ममूटी स्टारर फ़िल्मों के प्रति लोगों के रिएक्शन को देखते हुए, ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसकी ओटीटी रिलीज़ में कुछ दिनों की देरी हो सकती है. हालाँकि, चूँकि सोनी लिव के पास इसके डिजिटल राइट्स हैं, इसलिए फैंस को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा.

'कलमकावल' का ओपनिंग डे कलेक्शन कितना रहा?

मलयालम सुपरस्टार ममूटी ने ऑफिशियल तौर पर बड़े पर्दे पर 'कलमकावल' से वापसी कर ली है. इस बार एक सीरियल किलर के रूप में वापसी करते हुए, उनकी भूमिका मोहन कुमार से इंस्पायप बताई जा रही है, जिसने 2004 से 2009 के बीच 20 महिलाओं की हत्या की थी और जिसका सरनेम साइनाइड मोहन था. इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार, मलयालम क्राइम-थ्रिलर ने अपने पहले दिन 4.75 करोड़ रुपये की कमाई की है. मेकर्स को उम्मीद है कि वीकेंड पर इसके कलेक्शन में इजाफा हो सकता है.