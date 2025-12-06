हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडTere Ishk Mein Worldwide BO Day 8: दुनियाभर में भी गदर मचा रही 'तेरे इश्क में’, छप्परफाड़ है 8 दिनों का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

Tere Ishk Mein Worldwide BO Day 8: दुनियाभर में भी गदर मचा रही 'तेरे इश्क में’, छप्परफाड़ है 8 दिनों का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

Tere Ishk Mein Worldwide Box Office Day 8: धनुष और कृति सेनन की फिल्म 'तेरे इश्क में’ दुनियाभर में भी गदर मचा रही है. रिलीज के 8 दिनों में इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड धुआंधार कमाई कर ली है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 06 Dec 2025 01:29 PM (IST)
Preferred Sources

आनंद एल राय निर्देशित 'तेरे इश्क में’ ने बॉक्स ऑफिस पर पहले हफ़्ते में धुआंधार परफॉर्म किया. लोगों के पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते ये इंटेंस रोमांटिक ड्रामा पूरे हफ्ते थिएटर्स में दर्शकों का दिल जीतती रही. हालांकि शुक्रवार को नई रिलीज ‘धुरंधुर’ की वजह से इसकी कमाई को झटका लगा बावजूद इसके इसने वर्ल्डवाइड बड़ा कमाल कर दिखाया है. जानते हैं इसके दुनियाभर में कमाई के आंकड़े

'तेरे इश्क में’ ने 8वें दिन वर्ल्डवाइड कितनी की कमाई?
'तेरे इश्क में’ का जादू दर्शको के सिर चढ़कर बोल रहा है. ये फिल्म भारत में ही नहीं दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म कर रही है. हालांकि अब इसे टक्कर देने के लिए ‘धुरंधुर’ भी आ चुकी है बावजूद इसके 'तेरे इश्क में’ भर भरकर नोट कमा रही है. फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने 'तेरे इश्क में’ के 8 दिनों के वर्ल्डवाइड कलेक्शन के आंकड़े शेयर किए हैं. तरण ने तेरे इश्क में का पोस्टर शेयर करके हुए लिखा है, “वन स्टोरी, वन इमोशन, वन अनस्टॉपेबल रन, 8वें दिन दुनिया भर में ग्लोबल बॉक्स ऑफिस  की कुल कमाई 124.43 करोड़ रुपये. तेरेइश्क में दुनिया भर के सिनेमाघरों में.”

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Manav Manglani (@manav.manglani)

'तेरे इश्क में’ ने भारत में कितनी कर ली कमाई?
'तेरे इश्क में’ घरेलू बाजार में भी ताबड़तोड़ परफॉर्म कर रही है. ये फिल्म अपना बजट भी वसूल कर चुकी है. वहीं भारत में इसके कलेक्शन की बात करे इसके पहले हफ्ते का कलेक्शन 83.65 करोड़ रुपये रहा था. हालांकि 8वें दिन ‘धुरंधुर’ की रिलीज की वजह से इसके कलेक्शन में मंदी देखी गई.  सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'तेरे इश्क़ में' ने रिलीज के 8वें दिन यानी दूसरे शुक्रवार को 3.65 करोड़ की कमाई की. जिसके बाद इसके 8 दिनों का कुल कलेक्शन अब  87.30 करोड़ रुपये हो गया है. 

कृति सेनन की बनी छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म
8 दिनों में 87.30 करोड़ का कलेक्शन कर 'तेरे इश्क में' ने कृति सेनन की 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' की घरेलू लाइफटाइम कमाई को पी छोड़ दिया है. इसी के साथ अब यह कृति सेनन की भारत में छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. वहीं दूसरे शनिवार को अच्छी कमाई के साथ, यह 'क्रू' और 'लुका छुपी' को पछाड़कर चौथी पोजिशन हासिल कर सकती है. 

 

और पढ़ें
Published at : 06 Dec 2025 01:29 PM (IST)
Tags :
Kriti Sanon Dhanush Box Office Tere Ishk Mein
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर बवाल, हुमायूं कबीर का दावा - ‘हमें प्रशासन का...’
पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर बवाल, हुमायूं कबीर का दावा - ‘हमें प्रशासन का...’
राजस्थान
अजमेर दरगाह चादरपोशी पर बड़ा विवाद, हिंदू सेना की याचिका पर कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस
अजमेर दरगाह चादरपोशी पर बड़ा विवाद, हिंदू सेना की याचिका पर कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका को लगे 3 झटके, टी20 सीरीज से बड़े-बड़े स्टार खिलाड़ी बाहर; 9 जून को भारत से है पहला मैच
दक्षिण अफ्रीका को लगे 3 झटके, टी20 सीरीज से बड़े-बड़े स्टार खिलाड़ी बाहर; 9 जून को भारत से है पहला मैच
टेलीविजन
Bigg Boss 19: शो में जाने से पहले क्या अमाल मलिक को डेट कर चुकी हैं मालती चाहर? बता दी सच्चाई
शो में जाने से पहले क्या अमाल मलिक को डेट कर चुकी हैं मालती चाहर? बता दी सच्चाई
Advertisement

वीडियोज

Delhi Crime Report: कूड़े के विवाद को लेकर चाचा ने भतीजे की हत्या, परिवार का रो-रोकर बुरा हाल
IPO Alert: Flywings Simulator Training IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
PPF में ये गलती मत करें! वरना बंद हो जाएगा Tax-Free Interest| Paisa Live
LIC के नए Protection Plus & Bima Kavach! क्या ये Plans आपके लिए सही हैं?| Paisa Live
Education Inflation 15% तक! बच्चों की पढ़ाई के लिए 2 करोड़ कैसे बनाएं? पूरी planning समझें|
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर बवाल, हुमायूं कबीर का दावा - ‘हमें प्रशासन का...’
पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर बवाल, हुमायूं कबीर का दावा - ‘हमें प्रशासन का...’
राजस्थान
अजमेर दरगाह चादरपोशी पर बड़ा विवाद, हिंदू सेना की याचिका पर कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस
अजमेर दरगाह चादरपोशी पर बड़ा विवाद, हिंदू सेना की याचिका पर कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका को लगे 3 झटके, टी20 सीरीज से बड़े-बड़े स्टार खिलाड़ी बाहर; 9 जून को भारत से है पहला मैच
दक्षिण अफ्रीका को लगे 3 झटके, टी20 सीरीज से बड़े-बड़े स्टार खिलाड़ी बाहर; 9 जून को भारत से है पहला मैच
टेलीविजन
Bigg Boss 19: शो में जाने से पहले क्या अमाल मलिक को डेट कर चुकी हैं मालती चाहर? बता दी सच्चाई
शो में जाने से पहले क्या अमाल मलिक को डेट कर चुकी हैं मालती चाहर? बता दी सच्चाई
विश्व
दुनिया में कहां हैं सबसे ज्यादा हवाई अड्डे, टॉप-10 में कौन से देश? जानें किस नंबर पर है भारत
दुनिया में कहां हैं सबसे ज्यादा हवाई अड्डे, टॉप-10 में कौन से देश? जानें किस नंबर पर है भारत
न्यूज़
न्यूक्लियर प्लांट, यूरिया प्रोडक्शन, टूरिस्ट वीजा और यूक्रेन वॉर... PM मोदी और पुतिन का ज्वाइंट स्टेटमेंट | बड़ी बातें
न्यूक्लियर प्लांट, यूरिया प्रोडक्शन, टूरिस्ट वीजा और यूक्रेन वॉर... PM मोदी और पुतिन का ज्वाइंट स्टेटमेंट | बड़ी बातें
फैशन
सारा तेंदुलकर ने इंस्टाग्राम पर शेयर की बैकलेस सूट वाली फोटो, तस्वीरें देखकर पिघल जाएगा दिल
सारा तेंदुलकर ने इंस्टाग्राम पर शेयर की बैकलेस सूट वाली फोटो, तस्वीरें देखकर पिघल जाएगा दिल
यूटिलिटी
इस तारीख तक कैंसिल किया इंडिगो का टिकट तो मिलेगा पूरा रिफंड, जान लीजिए काम की बात
इस तारीख तक कैंसिल किया इंडिगो का टिकट तो मिलेगा पूरा रिफंड, जान लीजिए काम की बात
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Embed widget