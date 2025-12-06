आनंद एल राय निर्देशित 'तेरे इश्क में’ ने बॉक्स ऑफिस पर पहले हफ़्ते में धुआंधार परफॉर्म किया. लोगों के पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते ये इंटेंस रोमांटिक ड्रामा पूरे हफ्ते थिएटर्स में दर्शकों का दिल जीतती रही. हालांकि शुक्रवार को नई रिलीज ‘धुरंधुर’ की वजह से इसकी कमाई को झटका लगा बावजूद इसके इसने वर्ल्डवाइड बड़ा कमाल कर दिखाया है. जानते हैं इसके दुनियाभर में कमाई के आंकड़े

'तेरे इश्क में’ ने 8वें दिन वर्ल्डवाइड कितनी की कमाई?

'तेरे इश्क में’ का जादू दर्शको के सिर चढ़कर बोल रहा है. ये फिल्म भारत में ही नहीं दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म कर रही है. हालांकि अब इसे टक्कर देने के लिए ‘धुरंधुर’ भी आ चुकी है बावजूद इसके 'तेरे इश्क में’ भर भरकर नोट कमा रही है. फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने 'तेरे इश्क में’ के 8 दिनों के वर्ल्डवाइड कलेक्शन के आंकड़े शेयर किए हैं. तरण ने तेरे इश्क में का पोस्टर शेयर करके हुए लिखा है, “वन स्टोरी, वन इमोशन, वन अनस्टॉपेबल रन, 8वें दिन दुनिया भर में ग्लोबल बॉक्स ऑफिस की कुल कमाई 124.43 करोड़ रुपये. तेरेइश्क में दुनिया भर के सिनेमाघरों में.”

'तेरे इश्क में’ ने भारत में कितनी कर ली कमाई?

'तेरे इश्क में’ घरेलू बाजार में भी ताबड़तोड़ परफॉर्म कर रही है. ये फिल्म अपना बजट भी वसूल कर चुकी है. वहीं भारत में इसके कलेक्शन की बात करे इसके पहले हफ्ते का कलेक्शन 83.65 करोड़ रुपये रहा था. हालांकि 8वें दिन ‘धुरंधुर’ की रिलीज की वजह से इसके कलेक्शन में मंदी देखी गई. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'तेरे इश्क़ में' ने रिलीज के 8वें दिन यानी दूसरे शुक्रवार को 3.65 करोड़ की कमाई की. जिसके बाद इसके 8 दिनों का कुल कलेक्शन अब 87.30 करोड़ रुपये हो गया है.

कृति सेनन की बनी छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म

8 दिनों में 87.30 करोड़ का कलेक्शन कर 'तेरे इश्क में' ने कृति सेनन की 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' की घरेलू लाइफटाइम कमाई को पी छोड़ दिया है. इसी के साथ अब यह कृति सेनन की भारत में छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. वहीं दूसरे शनिवार को अच्छी कमाई के साथ, यह 'क्रू' और 'लुका छुपी' को पछाड़कर चौथी पोजिशन हासिल कर सकती है.