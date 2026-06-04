इंतजार खत्म! अदिवी शेष-मृणाल ठाकुर की 'डकैत' की हिंदी रिलीज कंफर्म, जानें कब और कहां देखें

अदिवी शेष और मृणाल ठाकुर स्टारर फिल्म 'डकैत एक प्रेम कथा' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी थी, जिसके बाद इसे जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया था लेकिन इसके साथ ही एक ट्विस्ट था कि फिल्म को साउथ की भाषाओं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज किया. अब हिंदी दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट रही और वो इंतजार अब खत्म हो गया है. फिल्म के हिंदी वर्जन के रिलीज का ऐलान कर दिया गया है.

दरअसल, डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने फिल्म 'डकैत एक प्रेम कथा' के हिंदी में ओटीटी रिलीज को कंफर्म किया है. डायरेक्टर ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का पोस्टर शेयर करके इसकी रिलीज का ऐलान किया है. डायरेक्टर ने एक दिन पहले ही फिल्म के हिंदी वर्जन के ओटीटी रिलीज का ऐलान किया. उन्होंने फिल्म का पोस्टर शेयर करने के साथ ही कैप्शन लिखा, 'प्यार में बदला या प्यार से बदला.'

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ओटीटी पर हिंदी में कब-कहां देख सकते हैं 'डकैत'?

इतना ही नहीं, अनुराग कश्यप ने फिल्म के पोस्टर के साथ ही कैप्शन में ही फिल्म के हिंदी वर्जन के ओटीटी रिलीज की डेट भी रिवील की है. अनुराग कश्यप की पोस्ट के मुताबिक, इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर हिंदी में देख सकते हैं. इसकी स्ट्रीमिंग 5 जून, 2026 को की जाएगी.

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बॉक्स ऑफिस पर बजट भी नहीं वसूल पाई 'डकैत'

गौरतलब है कि अदिवी सेष और मृणाल ठाकुर स्टारर फिल्म 'डकैत' बॉक्स ऑफिस पर खास कमाई नहीं कर पाई थी. आलम ये था कि ये बजट तक वसूल नहीं पाई. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म का बजट 65 करोड़ था जबकि इसका इंडिया नेट कलेक्शन 36.69 करोड़ रहा. ओवरसीज में 13.58 करोड़ और इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 56.14 करोड़ रहा. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी. वहीं, ओटीटी पर साउथ की भाषाओं में पहले आई तो भी ये खास परफॉर्म नहीं कर पाई. अब इसके बाद ये हिंदी में दस्तक दे रही है.