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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीDacoit OTT Release In Hindi: इंतजार खत्म! अदिवी शेष-मृणाल ठाकुर की 'डकैत' की हिंदी रिलीज कंफर्म, जानें कब और कहां देखें

Dacoit OTT Release In Hindi: इंतजार खत्म! अदिवी शेष-मृणाल ठाकुर की 'डकैत' की हिंदी रिलीज कंफर्म, जानें कब और कहां देखें

Dacoit OTT Release In Hindi: अदिवी शेष और मृणाल ठाकुर की फिल्म 'डकैत एक प्रेम कथा' की हिंदी रिलीज का इंतजार खत्म होने वाला है. फिल्म के हिंदी वर्जन के ओटीटी रिलीज का ऐलान कर दिया गया है.

By : राहुल यादव | Updated at : 04 Jun 2026 03:43 PM (IST)
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अदिवी शेष और मृणाल ठाकुर स्टारर फिल्म 'डकैत एक प्रेम कथा' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी थी, जिसके बाद इसे जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया था लेकिन इसके साथ ही एक ट्विस्ट था कि फिल्म को साउथ की भाषाओं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज किया. अब हिंदी दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट रही और वो इंतजार अब खत्म हो गया है. फिल्म के हिंदी वर्जन के रिलीज का ऐलान कर दिया गया है. 

दरअसल, डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने फिल्म 'डकैत एक प्रेम कथा' के हिंदी में ओटीटी रिलीज को कंफर्म किया है. डायरेक्टर ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का पोस्टर शेयर करके इसकी रिलीज का ऐलान किया है. डायरेक्टर ने एक दिन पहले ही फिल्म के हिंदी वर्जन के ओटीटी रिलीज का ऐलान किया. उन्होंने फिल्म का पोस्टर शेयर करने के साथ ही कैप्शन लिखा, 'प्यार में बदला या प्यार से बदला.' 

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ओटीटी पर हिंदी में कब-कहां देख सकते हैं 'डकैत'?

इतना ही नहीं, अनुराग कश्यप ने फिल्म के पोस्टर के साथ ही कैप्शन में ही फिल्म के हिंदी वर्जन के ओटीटी रिलीज की डेट भी रिवील की है. अनुराग कश्यप की पोस्ट के मुताबिक, इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर हिंदी में देख सकते हैं. इसकी स्ट्रीमिंग 5 जून, 2026 को की जाएगी.

 
 
 
 
 
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बॉक्स ऑफिस पर बजट भी नहीं वसूल पाई 'डकैत' 

गौरतलब है कि अदिवी सेष और मृणाल ठाकुर स्टारर फिल्म 'डकैत' बॉक्स ऑफिस पर खास कमाई नहीं कर पाई थी. आलम ये था कि ये बजट तक वसूल नहीं पाई. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म का बजट 65 करोड़ था जबकि इसका इंडिया नेट कलेक्शन 36.69 करोड़ रहा. ओवरसीज में 13.58 करोड़ और इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 56.14 करोड़ रहा. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी. वहीं, ओटीटी पर साउथ की भाषाओं में पहले आई तो भी ये खास परफॉर्म नहीं कर पाई. अब इसके बाद ये हिंदी में दस्तक दे रही है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 04 Jun 2026 03:43 PM (IST)
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