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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीDhurandhar 2 OTT Release: 'धुरंधर 2' का ओटीटी प्रीमियर आज, जानें- कब और किस टाइम से देख सकेंगे बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म?

Dhurandhar 2 OTT Release: 'धुरंधर 2' का ओटीटी प्रीमियर आज, जानें- कब और किस टाइम से देख सकेंगे बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म?

Dhurandhar 2 OTT Release: रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर धुरंधर 2 का ओटीटी पर डिजिटिल प्रीमियर 4 जून यानी आज हो रहा है वहीं इसकी रेग्यूलर स्ट्रीमिंग 5 जून से होगी.

By : निशा शर्मा | Updated at : 04 Jun 2026 09:47 AM (IST)
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 धुरंधर 2 को रिलीज हुए दो महीने से ज्यादा हो चुक हैं लेकिन ये ऐसी फिल्म बन गई है जिसका क्रेज दर्शकों के सिर से उतरने का नाम नहीं ले रहा है. नई रिलीज फिल्मों से ज्यादा इस स्पाई थ्रिलर की चर्चा हो रही है. वहीं बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई कर बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी धुरंधर 2 अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दस्तक दे रही है. वहीं मेकर्स ने भी इस ब्लॉकबस्टर फिल्म का डिजिटल प्रीमियर भी किसी बड़े इवेंट की तरह ही किया है. ऐसे में जो लोग इसे थिएटर में देखने से चूक गए हैं वे इस जबरदस्त फिल्म को घर बैठे एंजॉय कर सकते हैं. चलिए यहां जान लेते हैं धुरंधर 2 का ओटीटी प्रीमियर कब, कहां और कितने बजे होगा?

कहा और कहां देखें धुरंधर 2?
बता दें कि रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर धुरंधर 2 का ग्रैंड प्रीमियर 4 जून को जियो हॉट स्टार पर होगा और इसकी रेग्यूलर स्ट्रीमिंग सभी सब्सक्राइबर्स के लिए 5 जून से होगी. 2 जून को जियो हॉट स्टार ने भी पोस्ट कर कंफर्म किया था कि रणवीर सिंह स्टारर इस फिल्म का रॉ और अनकट वर्जन प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगा. अनाउंसमेंट के मुताबिक, फिल्म का डिजिटल प्रीमियर 4 जून को होगा जिसमें 30 मिनट का बिहाइंड द सीन्स सेगमेंट होगा. इसमें कलाकारों के इंटरव्यू, फिल्म मेकिंग की जानकारी और फिल्म शुरू होने से पहले की जर्नी दिखाई जाएगी. इस स्पेशल प्रीमियर के बाद, फिल्म 5 जून से सभी सब्सक्राइबर्स के लिए ऑन-डिमांड स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल हो जाएगी.

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एक अनोखी ओटीटी रिलीज
11 सौ करोड़ रुपये से ज्यादा की बॉक्स ऑफिस कमाई के साथ, धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर खूब गदर काटा है. सिनेमाघरों में भारी भीड़ के बावजूद, इसकी ओटीटी रिलीज़ को लेकर लोगों में ज़बरदस्त एक्साइटमेंट हैं. इसकी वजह है फिल्म का अनकट वर्जन, जिसमें उम्मीद है कि हिंसा और कुछ आपत्तिजनक सीन भी शामिल होंगे जिन्हें थिएट्रिकल रन के दौरान हटा दिया गया था. ऐसे में फिल्म के अनकट वर्जन को देखे के ले फैंस की एक्साइमेंट पीक पर है. बता दें कि धुरंधर 2 जियोहॉटस्टार पर हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में स्ट्रीम होगी.

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Published at : 04 Jun 2026 09:46 AM (IST)
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Aditya Dhar Ranveer SIngh Dhurandhar 2
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