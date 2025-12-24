के ड्रामा के हैं शौकीन तो देखें ये कोरियन सीरीज, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हैं मौजूद

वीकेंड आते ही सबसे पहला सवाल यही होता है, अब क्या देखें? अगर आपका जवाब कोरियन सीरीज है, तो आगे की लिस्ट मिस मत कीजिए. इन दिनों कोरियन सीरीज का क्रेज लोगों के बीच तेजी से बढ़ा है. दमदार कहानी, शानदार एक्टिंग और इमोशन्स से भरी ये सीरीज दिल जीत लेती हैं. आज हमने कोरियन लवर्स के लिए एक लिस्ट तैयार की है. इस लिस्ट में उन कोरियन सीरीज के नाम हैं जिनको आप आराम से घर बैठे देख सकते हैं.

हीरोज ऑन कॉल

'हीरोज ऑन कॉल' एक शानदार कोरियन मेडिकल ड्रामा सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पर है, जिसमें एक ब्रिलियंट ट्रॉमा सर्जन एक मुश्किल अस्पताल की ट्रॉमा यूनिट को बचाने आता है, जिसमें मेडिकल एक्शन, डार्क ह्यूमर और इमोशनल कहानियों का अच्छा मेल है, जो इसे एक आम मेडिकल शो से अलग बनाता है. यह वेबटून 'ट्रॉमा सेंटर: गोल्डन आवर' पर बेल्ड है और इसमें अस्पतालों की मुश्किलों, डॉक्टरों की चुनौतियों और इंसानी जज्बों को दिखाया गया है.

डॉक्टर जॉन

डॉक्टर जॉन एक बेहतरीन कोरियन मेडिकल ड्रामा सीरीज है. इस सीरीज की कहानी एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट डॉक्टर के इर्द-गिर्द घूमती है. वो दर्द और दुर्लभ बीमारियों पर रिसर्च करता है और उनके इलाज ढूंढने की कोशिश करता है. यह एक इमोशनल और मेडिकल ड्रामा है, जो मरीजों और डॉक्टरों के बीच के रिश्ते को गहराई से दिखाता है. इसे आप एमएक्स प्लेयर पर देख सकते हैं.

गॉब्लिन

अगर आपको रोमांस और फैंटेसी पसंद है, तो ये सीरीज जरूर देखें. कहानी एक अमर योद्धा की है, जो अपनी मौत का इंतजार कर रहा होता है. उसकी जिंदगी में एक खुशमिजाज लड़की आती है, जिससे कहानी और भी खूबसूरत हो जाती है. सीरीज में प्यार, दोस्ती और जादुई दुनिया देखने को मिलती है. ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल है.







बरीड हार्ट्स

यह एक थ्रिलर और बदले की कहानी है. इसमें एक बड़े बिजनेस ऑफिसर की कहानी दिखाई गई है, जो कंपनी का गुप्त पैसा चुरा लेता है. एक हमले के बाद उसकी याददाश्त चली जाती है, लेकिन जैसे-जैसे उसे सब याद आने लगता है, उसकी जिंदगी और ज्यादा खतरनाक बन जाती है. सर धोखा, लालच और सस्पेंस देखने को मिलता है. इसे जियोहॉटस्टार पर देखा जा सकता है.





बोन एपेटाइट

ये ड्रामा कोरिया के जोसेन काल पर बेस्ड है और इसमें फैंटेसी का तड़का है. कहानी एक मॉडर्न शेफ योन जी-यंग की है, जो अचानक से पास्ट में पहुंच जाती है. अपने खाना बनाने के हुनर से वह राजमहल की शेफ बनती है, लेकिन जल्द ही वो एक बदले से भरे राजा और उसकी पॉलिटिक्स में फंस जाती है. इसमें इतिहास, फैंटेसी और साजिश का शानदार मेल है. ये नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है.







टेस्टफुली योर्स

ये एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है, जो खाने की दुनिया पर बेस्ड है. कहानी एक मशहूर शेफ की है, जो छोटे रेस्तरां से रेसिपी चुराता है. लेकिन जब उसकी मुलाकात एक गांव की सच्ची और मेहनती शेफ से होती है, तो उसकी सोच बदल जाती है. दोनों मिलकर एक रेस्तरां चलाते हैं. ये कहानी प्यार, बदलाव और खाने के जुनून को दिखाती है. ये नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है.







वेन लाइफ गिव्स यू टैंजरिंस

ये एक इमोशनल फैमिली ड्रामा सीरीज है. कहानी 1950 से लेकर 2000 के दशक तक फैली हुई है. इसमें एक कपल का प्यार, उनका स्ट्रगल और फैमिली की जिंदगी दिखाई गई है. उनकी बेटी अपने माता-पिता की जिंदगी को यादों के जरिए समझती है. यह सीरीज रिश्तों, समय और बदलाव की बहुत ही खूबसूरत कहानी है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.



