नेटफ्लिक्स पर होगा फुल पैसा वसूल, 15 से 31 जनवरी तक Bridgerton S4 समेत रिलीज होंगी ये 7 फिल्में-सीरीज

New Releases On Netflix: ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 15 जनवरी से 31 जनवरी तक कई नई सीरीज और फिल्में रिलीज होने जा रही हैं. इनके नाम और रिलीज डेट हम आपको यहां बता रहे हैं.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 13 Jan 2026 07:13 PM (IST)
नेटफ्लिक्स पर हर महीने और हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया रिलीज होता रहता है. जनवरी के आखिरी दो हफ्तों में भी कई नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने के लिए तैयार हैं. इसकी लिस्ट हम आपको यहां दे रहे हैं.

एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'द रिप' 16 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर दस्तक देगी. इस फिल्म में मैट डेमन, बेन अफ्लेक और स्टीवन युन जैसे कलाकार अहम रोल में दिखाई देंगे.
'WWE: अनरियल सीजन 2' में सेठ रोलिंस, बेकी लिंच और कोडी रोड्स जैसे स्टार्स दिखाई देंगे. ये सीरीज 20 जनवरी से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.
Published at : 13 Jan 2026 06:59 PM (IST)
Netflix New Releases On Netflix Bridgerton Season 4 Part 1 WWE: Unreal Season 2

