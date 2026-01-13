हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Top Watched Shows On OTT: हर हफ्ते ओटीटी पर कुछ ना कुछ नया रिलीज होता रहता है. इनमें से कुछ फिल्में और शोज दर्शकों को काफी पसंद आते हैं. पिछले हफ्ते भी कई फिल्में और सीरीज को खूब देखा गया.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 13 Jan 2026 08:46 PM (IST)
ऑरमैक्स मीडिया ने 5 जनवरी से 11 जनवरी तक ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखे गए शोज और फिल्मों की लिस्ट जारी कर दी है. इस बार क्रिकेट मैचों ने बाजी मार ली है. वहीं सबसे ज्यादा देखी गई 10 फिल्मों और शोज की लिस्ट में कई टीवी सीरियल्स ने भी जगह बनाई है.

ऑरमैक्स मीडिया ने 5 जनवरी से 11 जनवरी तक ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखे गए शोज और फिल्मों की लिस्ट जारी कर दी है. इस बार क्रिकेट मैचों ने बाजी मार ली है. वहीं सबसे ज्यादा देखी गई 10 फिल्मों और शोज की लिस्ट में कई टीवी सीरियल्स ने भी जगह बनाई है.

11 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे मैच खेला गया था. इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर हुई थी. यहां इस सीरीज को 14.2 मिलियन लोगों ने देखा.
11 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे मैच खेला गया था. इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर हुई थी. यहां इस सीरीज को 14.2 मिलियन लोगों ने देखा.
इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर वीमन प्रीमियर लीग 2026 रहा. इसे जियो हॉटस्टार पर 7.6 मिलियन व्यूज मिले.
इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर वीमन प्रीमियर लीग 2026 रहा. इसे जियो हॉटस्टार पर 7.6 मिलियन व्यूज मिले.
Published at : 13 Jan 2026 08:33 PM (IST)
INDIA VS NEW ZEALAND Naagin Season 7 Top Watched Shows On OTT Women Premiere League 2026

Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
