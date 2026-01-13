एक्सप्लोरर
Top Watched Shows On OTT: ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखे गए ये दो क्रिकेट मैच, 'नागिन 7' ने भी बटोरे खूब व्यूज
Top Watched Shows On OTT: हर हफ्ते ओटीटी पर कुछ ना कुछ नया रिलीज होता रहता है. इनमें से कुछ फिल्में और शोज दर्शकों को काफी पसंद आते हैं. पिछले हफ्ते भी कई फिल्में और सीरीज को खूब देखा गया.
ऑरमैक्स मीडिया ने 5 जनवरी से 11 जनवरी तक ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखे गए शोज और फिल्मों की लिस्ट जारी कर दी है. इस बार क्रिकेट मैचों ने बाजी मार ली है. वहीं सबसे ज्यादा देखी गई 10 फिल्मों और शोज की लिस्ट में कई टीवी सीरियल्स ने भी जगह बनाई है.
Published at : 13 Jan 2026 08:33 PM (IST)
