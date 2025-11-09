साउथ स्टार थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' का दर्शकों को लंबे समय से इंतजार है. ये एक्टर के फिल्मी करियर की आखिरी फिल्म होगी क्योंकि इसके बाद विजय एक्टिंग से रिटायर हो जाएंगे. 'जन नायकन' अगले साल थिएटर्स में दस्तक देने वाली है. इससे पहले फिल्म की ओटीटी डील का खुलासा हो गया है और थलापति विजय की फिल्म किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आएगी, इसकी डिटेल्स भी सामने आ गई है.

किसने खरीदे 'जन नायकन' के डिजिटल राइट्स?

M9 न्यूज के मुताबिक थलापति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' की शूटिंग पूरी हो चुकी है.

फिल्म 9 जनवरी, 2026 को पोंगल पर सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है.

इसके बाद फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम की जाएगी.

'जन नायकन' के ऑफिशियल पोस्टर में अमेजन प्राइम वीडियो को फिल्म का डिटिजल पार्टनर करार दिया गया है.

ऐसे में पुष्टि हो गई है कि फिल्म के ओटीटी राइट्स अमेजन प्राइम वीडियो ने ही खरीदे हैं.

'जन नायकन' की ओटीटी डील कितने करोड़ में हुई?

पहले ऐसी खबरें आई थीं कि मेकर्स की ऊंची डिमांड की वजह से 'जन नायकन' की ओटीटी डील फंस गई थी. हालांकि अब ऑफिशियल पोस्टर जारी होने के बाद सबकुछ साफ हो गया है. रिपोर्ट्स की मानें तो अमेजन प्राइम ने 'जन नायकन' के डिजिटल राइट्स मोटी रकम अदा करके वसूल किए हैं. ओटीटी प्लेटफॉर्म ने सभी भाषाओं के डिजिटल राइट्स के लिए 110 करोड़ रुपए अदा किए हैं. हालांकि मेकर्स ने इसकी पुष्टि नहीं की है.

बॉक्स ऑफिस पर 'द राजा साब' से टकराएगी 'जन नायकन'

'जन नायकन' को एच. विनोथ ने डायरेक्ट किया है. ये एक राजनीतिक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें थलापति विजय एक पूर्व पुलिस अधिकारी के रोल में नजर आएंगे. इसके अलावा फिल्म में पूजा हेगड़े और बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल भी अहम रोल में नजर आएंगे. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म प्रभास की रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म 'द राजा साब' से टकराएगी. ये फिल्म भी 9 जनवरी, 2026 को ही थिएटर्स में रिलीज होगी.