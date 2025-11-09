आयुष्मान खुराना-शरवरी वाघ की फिल्म का टाइटल रिवील, शूटिंग से लेकर स्टार कास्ट तक का हुआ खुलासा
Ayushmann Khurrana-Sharvari Wagh Film Title: आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ की फिल्म का टाइटल पहले 'प्रेम की शादी' रखा गया था. लेकिन अब फिल्म का फाइनल टाइटल सामने आ गया है.
थामा की सक्सेस के बाद अब आयुष्मान खुराना अपनी अगली फिल्म की तैयारी में जुट गए हैं. एक्टर सूरज बड़जात्या की फिल्म में शरवरी वाघ के साथ इश्क फरमाते नजर आएंगे. अब तक उनकी इस फिल्म के टाइटल का खुलासा नहीं हुआ था, लेकिन अब इससे पर्दा उठ गया है. आयुष्मान ने फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी है, इसके साथ ही फिल्म की बाकी स्टार कास्ट का नाम भी सामने आ गया है.
आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ की फिल्म का टाइटल रिवील
- मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ की फिल्म का टाइटल पहले 'प्रेम की शादी' रखा गया था.
- लेकिन अब फिल्म का नाम 'ये प्रेम मोल लिया' फाइनल किया गया है.
- आयुष्मान ने 1 नवंबर से फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है.
- वहीं टीम ने कांदिवली में फिल्म के पहले गाने की शूटिंग भी पूरी हो गई है जो एक हफ्ते तक चली.
- अब 60 दिनों का स्टार्ट-टू-फिनिश शेड्यूल शुरू किया जाएगा जो जनवरी 2026 में खत्म होगा.
जवनवरी 2026 में पूरी होगी शूटिंग
प्रोडक्शन हाउस के सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में लिखा है- 'टीम जनवरी 2026 तक शूटिंग पूरी करने का प्लान बना रही है. फिल्म का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा महबूब में पूरा किया जाएगा, कुछ बाहरी हिस्सों को छोड़कर. इसका मकसद क्रिएटिव निरंतरता बनाए रखना और कहानी के इमोशनल ग्राफ को एक ही फ्लो में शूट करना है.' 'ये प्रेम मोल लिया' के पहले गाने की शूटिं में 200 बैकग्राउंड डांसर शामिल थे.
रिपोर्ट में लिखा है- 'इस गाने को बिल्कुल बड़जात्या के अंदाज में कोरियोग्राफ किया गया था. ये फिल्म की दुनिया का माहौल बनाता है और लीड किरदारों का एक बड़े और मजेदार तरीके से इंट्रोड्यूस कराता है.'
'ये प्रेम मोल लिया' की स्टार कास्ट
सूरज बड़जात्या की फिल्म में आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ लीड रोल में हैं. इसके अलावा अनुपम खेर, सीमा पाहवा और सुप्रिया पाठक भी फिल्म की स्टार कास्ट में शामिल हैं.
