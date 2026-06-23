हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीOTT Most Watched Shows: ओटीटी पर Latent Season 2 का तूफान, Cricket और धुरंधर 2 से ज्यादा देखा गया Samay Raina का शो, जानें- किसे मिले कितने व्यूज

OTT Most Watched Shows: ओटीटी पर Latent Season 2 का तूफान, Cricket और धुरंधर 2 से ज्यादा देखा गया Samay Raina का शो, जानें- किसे मिले कितने व्यूज

OTT Most Watched Shows: समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' का पहला एपिसोड रिलीज होते ही छा गया है. ये शो पूरे भारत में ओटीटी पर नंबर वन ट्रेंड कर रहा है और दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 23 Jun 2026 07:28 PM (IST)
Preferred Sources

एंटरटेनमेंट की दुनिया में आज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का बोलबाला है. अब लोग थिएटर जाने के बजाय अपने स्मार्टफोन और स्मार्ट टीवी पर ही फिल्में, वेब सीरीज और रियलिटी शोज देखना ज्यादा पसंद कर रहे हैं. ऐसे में आज हम आपके लिए भारत में सबसे ज्यादा देखे जा रहे टॉप 10 ओटीटी टाइटल्स की लिस्ट लेकर आए हैं. आइए एक नजर डालते हैं पूरी लिस्ट पर.

नंबर 1 पर 'इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2' का कब्जा
ऑरमैक्स मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, इस समय भारत में ओटीटी पर सबसे ज्यादा समय रैना का शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2' देखा जा रहा है. इसका पहला एपिसोड रिलीज होते ही दर्शकों के बीच छा गया है. शो के पहले एपिसोड में आलिया भट्ट और शरवरी वाघ बतौर गेस्ट नजर आई थीं, जिसे फैंस ने खूब पसंद किया. दर्शकों से इस शो को शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है और इसे 10 मिलियन व्यूज भी मिल चुके हैं. आप इसे यूट्यूब और नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. 

OTT Most Watched Shows: ओटीटी पर Latent Season 2 का तूफान, Cricket और धुरंधर 2 से ज्यादा देखा गया Samay Raina का शो, जानें- किसे मिले कितने व्यूज

ये भी पढ़ेंः Priyanka Chopra Vs Mahesh Babu: महेश बाबू से बहुत ज्यादा अमीर हैं प्रियंका चोपड़ा, हैरान कर देगी 'वाराणसी' के स्टार्स की नेटवर्थ

दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रही ये सीरीज
इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर क्रिकेट सीरीज: भारत वर्सेज अफगानिस्तान 2026 है. इसे इस हफ्ते 9.8 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं. इस सीरीज को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. वहीं, पूरे भारत में ओटीटी पर तीसरे नंबर पर आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 ट्रेंड कर रहा है, जिसे इस हफ्ते 6.8 मिलियन व्यूज मिले हैं. इसे आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' का जलवा बरकरार
इस हफ्ते 6.7 मिलियन व्यूज के साथ चौथे नंबर पर फीफा वर्ल्ड कप 2026 है. इसे आप ZEE5 पर देख सकते हैं. इसके अलावा टीवी शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' पूरे भारत में ओटीटी पर पांचवें नंबर पर ट्रेंड कर रहा है. इसे 4.5 मिलियन व्यूज मिले हैं. इस शो को आप यूट्यूब और सोनी लिव पर देख सकते हैं.  

OTT Most Watched Shows: ओटीटी पर Latent Season 2 का तूफान, Cricket और धुरंधर 2 से ज्यादा देखा गया Samay Raina का शो, जानें- किसे मिले कितने व्यूज

'मेड इन इंडिया: ए टाइटन स्टोरी' को खूब पंसद कर रहे दर्शक
कुकिंग कॉमेडी रियलिटी शो 'लाफ्टर शेफ्स: अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट' का तीसरा सीजन दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रहा है. छठे नंबर पर ट्रेंड कर रहे इस शो को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. इसे इस हफ्ते 4.3 मिलियन व्यूज मिले हैं. वहीं, जिम सरभ और नसीरुद्दीन शाह की वेब सीरीज 'मेड इन इंडिया: ए टाइटन स्टोरी' सातवें नंबर पर ट्रेंड कर रही है. ये सीरीज एमएक्स प्लेयर पर अवलेबेल है. इसने इस हफ्ते 3.5 मिलियन व्यूज हासिल किए हैं.

'राख' ने बनाई नंबर 10 में अपनी जगह
टीवी शो 'पति ब्रह्मचारी' नंबर आठ पर ट्रेंड कर रहा है. इस हफ्ते 3.3 मिलियन व्यूज मिले इस शो को आप यूट्यूब चैनल दंगल टीवी पर देख सकते हैं. वहीं, 9वें नंबर पर रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' है, जिसे इस हफ्ते 3.1 मिलियन व्यूज मिले हैं. ये फिल्म भी जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध है. 

OTT Most Watched Shows: ओटीटी पर Latent Season 2 का तूफान, Cricket और धुरंधर 2 से ज्यादा देखा गया Samay Raina का शो, जानें- किसे मिले कितने व्यूज

वहीं, पूरे भारत में ओटीटी पर 10वें नंबर पर अली फजल की वेब सीरीज 'राख' ट्रेंड कर रही है. इस सीरीज ने इस हफ्ते 2.9 मिलियन व्यूज हासिल किए हैं. इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.  

ये भी पढ़ेंः रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने वाली 'कॉकटेल 2' के लिए सबसे कम फीस किसे मिली?

और पढ़ें
Published at : 23 Jun 2026 07:28 PM (IST)
Tags :
Netflix Samay Raina Indias Got Latent S2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
OTT Most Watched Shows: ओटीटी पर Latent Season 2 का तूफान, Cricket और धुरंधर 2 से ज्यादा देखा गया Samay Raina का शो, जानें- किसे मिले कितने व्यूज
क्रिकेट छोड़िए, 'धुरंधर 2' का भी हुआ बुरा हाल, समय रैना के Latent 2 को मिले इतने करोड़ व्यूज
ओटीटी
Hindi Movie Release This Week: 'वेलकम टू द जंगल' से 'राजा शिवाजी' तक, इस हफ्ते OTT से थिएटर तक रिलीज हो रहीं ये धांसू हिंदी फिल्में-सीरीज
'वेलकम टू द जंगल' से 'राजा शिवाजी' तक, इस हफ्ते ओटीटी से थिएटर तक मिलेगा फुल एंटरटेनमेंट
ओटीटी
Raja Shivaji OTT Release: थिएटर के बाद अब ओटीटी पर धमाल मचाने आ रही 'राजा शिवाजी', जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये ब्लॉकबस्टर फिल्म
अब ओटीटी पर धमाल मचाने आ रही 'राजा शिवाजी', जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म
ओटीटी
सलमान-संजय दत्त पर पैप्स ने पूछा ऐसा सवाल की भड़क उठे रितेश देशमुख, बोले- 'मुझे जवाब नहीं देना'
सलमान-संजय दत्त पर पैप्स ने पूछा ऐसा सवाल की भड़के रितेश देशमुख, बोले- 'मुझे जवाब नहीं देना'
Advertisement

वीडियोज

Honda Elevate facelift में नहीं होगा Hybrid! #honda #hondaelevate #autolive
Ali Fazal की Crime Series 'Raakh' पर बड़ा दावा, क्या बनेगी अगली Paatal Lok?
Lucknow Coaching Centre Fire: लखनऊ अग्निकांड: न भागने की जगह, न बचने का चांस...ऐसे काल बन गई कोचिंग!
Rajkumar Hirani ने दिया बड़ा अपडेट, जल्द लौट सकते हैं Munna Bhai और 3 Idiots
नई SUV खरीदनी है? July में launch होंगी ये सबसे बड़ी SUVs! #suv #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इधर यूएस ने ईरान से हटाया प्रतिबंध, उधर भारत के लिए आ गई अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी
इधर यूएस ने ईरान से हटाया प्रतिबंध, उधर भारत के लिए आ गई अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी
बिहार
भरत तिवारी केस के बीच प्रशांत किशोर का CM सम्राट पर हमला, 'एक नंबर का अपराधी आदमी है'
भरत तिवारी केस के बीच प्रशांत किशोर का CM सम्राट पर हमला, 'एक नंबर का अपराधी आदमी है'
इंडिया
सिंधु जल संधि पर PAK रक्षा मंत्री ने दी युद्ध वाली गीदड़भभकी, अब भारत ने दिया ये करारा जवाब
सिंधु जल संधि पर PAK रक्षा मंत्री ने दी युद्ध वाली गीदड़भभकी, अब भारत ने दिया ये करारा जवाब
आईपीएल 2026
Fact Check: CSK में चले गए हार्दिक पांड्या, इन दो खिलाड़ियों के बदले हुई डील; जानें वायरल दावे की सच्चाई
CSK में चले गए हार्दिक पांड्या, इन दो खिलाड़ियों के बदले हुई डील; जानें वायरल दावे की सच्चाई
बॉलीवुड
'है जवानी तो इश्क होना है' में वरुण धवन की मां बनने पर ट्रोल हुईं मौनी रॉय, बोलीं- मुझे फर्क नहीं पड़ता
'है जवानी तो इश्क होना है' में वरुण धवन की मां बनने पर ट्रोल हुईं मौनी रॉय, बोलीं- मुझे फर्क नहीं पड़ता
इंडिया
Explained: 146 साल में सबसे सूखा रहेगा जून! एक्सपर्ट्स क्यों बोले- भारत में भयंकर अकाल ला सकता है 'गॉडजिला'?
146 साल में सबसे सूखा रहेगा जून! एक्सपर्ट्स क्यों बोले- भारत में भयंकर अकाल ला सकता है गॉडजिला?
इंडिया
महाराष्ट्र पहुंचा मानसून! मुंबई-पुणे में हुई झमाझम बारिश, जानें देश के बाकी हिस्सों में कब बरसेंगे बदरा
महाराष्ट्र पहुंचा मानसून! मुंबई-पुणे में हुई झमाझम बारिश, जानें देश के बाकी हिस्सों में कब बरसेंगे बदरा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Lucknow Fire News Live: लखनऊ अग्निकांड के पीड़ितों से मिलने KGMU पहुंचे अखिलेश यादव, 15 लोगों की हुई थी मौत
Live: लखनऊ अग्निकांड के पीड़ितों से मिलने KGMU पहुंचे अखिलेश यादव, 15 लोगों की हुई थी मौत
ENT LIVE
Gram Chikitsalay Season 2 Review: Panchayat को भी टक्कर देता शानदार शो
Gram Chikitsalay Season 2 Review: Panchayat को भी टक्कर देता शानदार शो
ENT LIVE
Lock Upp Season 2: Ram Kapoor, Shivangi Joshi और Pamela Serina की एंट्री से बढ़ा उत्साह, Netflix पर लौट रहा है शो
Lock Upp Season 2: Ram Kapoor, Shivangi Joshi और Pamela Serina की एंट्री से बढ़ा उत्साह, Netflix पर लौट रहा है शो
ENT LIVE
Samay Raina संग Mukesh Khanna का चौंकाने वाला कोलैब, सोशल मीडिया पर मचा बवाल
Samay Raina संग Mukesh Khanna का चौंकाने वाला कोलैब, सोशल मीडिया पर मचा बवाल
ENT LIVE
Munna Bhai 3 और 3 Idiots Sequel पर Rajkumar Hirani का बड़ा अपडेट, फैंस हुए खुश
Munna Bhai 3 और 3 Idiots Sequel पर Rajkumar Hirani का बड़ा अपडेट, फैंस हुए खुश
ENT LIVE
Baby Do Die Do Trailer Review: Huma Qureshi का दमदार अवतार, बिना बोले जीत लिया दिल
Baby Do Die Do Trailer Review: Huma Qureshi का दमदार अवतार, बिना बोले जीत लिया दिल
Embed widget