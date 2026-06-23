एंटरटेनमेंट की दुनिया में आज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का बोलबाला है. अब लोग थिएटर जाने के बजाय अपने स्मार्टफोन और स्मार्ट टीवी पर ही फिल्में, वेब सीरीज और रियलिटी शोज देखना ज्यादा पसंद कर रहे हैं. ऐसे में आज हम आपके लिए भारत में सबसे ज्यादा देखे जा रहे टॉप 10 ओटीटी टाइटल्स की लिस्ट लेकर आए हैं. आइए एक नजर डालते हैं पूरी लिस्ट पर.

नंबर 1 पर 'इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2' का कब्जा

ऑरमैक्स मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, इस समय भारत में ओटीटी पर सबसे ज्यादा समय रैना का शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2' देखा जा रहा है. इसका पहला एपिसोड रिलीज होते ही दर्शकों के बीच छा गया है. शो के पहले एपिसोड में आलिया भट्ट और शरवरी वाघ बतौर गेस्ट नजर आई थीं, जिसे फैंस ने खूब पसंद किया. दर्शकों से इस शो को शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है और इसे 10 मिलियन व्यूज भी मिल चुके हैं. आप इसे यूट्यूब और नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

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दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रही ये सीरीज

इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर क्रिकेट सीरीज: भारत वर्सेज अफगानिस्तान 2026 है. इसे इस हफ्ते 9.8 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं. इस सीरीज को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. वहीं, पूरे भारत में ओटीटी पर तीसरे नंबर पर आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 ट्रेंड कर रहा है, जिसे इस हफ्ते 6.8 मिलियन व्यूज मिले हैं. इसे आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' का जलवा बरकरार

इस हफ्ते 6.7 मिलियन व्यूज के साथ चौथे नंबर पर फीफा वर्ल्ड कप 2026 है. इसे आप ZEE5 पर देख सकते हैं. इसके अलावा टीवी शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' पूरे भारत में ओटीटी पर पांचवें नंबर पर ट्रेंड कर रहा है. इसे 4.5 मिलियन व्यूज मिले हैं. इस शो को आप यूट्यूब और सोनी लिव पर देख सकते हैं.

'मेड इन इंडिया: ए टाइटन स्टोरी' को खूब पंसद कर रहे दर्शक

कुकिंग कॉमेडी रियलिटी शो 'लाफ्टर शेफ्स: अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट' का तीसरा सीजन दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रहा है. छठे नंबर पर ट्रेंड कर रहे इस शो को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. इसे इस हफ्ते 4.3 मिलियन व्यूज मिले हैं. वहीं, जिम सरभ और नसीरुद्दीन शाह की वेब सीरीज 'मेड इन इंडिया: ए टाइटन स्टोरी' सातवें नंबर पर ट्रेंड कर रही है. ये सीरीज एमएक्स प्लेयर पर अवलेबेल है. इसने इस हफ्ते 3.5 मिलियन व्यूज हासिल किए हैं.

'राख' ने बनाई नंबर 10 में अपनी जगह

टीवी शो 'पति ब्रह्मचारी' नंबर आठ पर ट्रेंड कर रहा है. इस हफ्ते 3.3 मिलियन व्यूज मिले इस शो को आप यूट्यूब चैनल दंगल टीवी पर देख सकते हैं. वहीं, 9वें नंबर पर रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' है, जिसे इस हफ्ते 3.1 मिलियन व्यूज मिले हैं. ये फिल्म भी जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध है.

वहीं, पूरे भारत में ओटीटी पर 10वें नंबर पर अली फजल की वेब सीरीज 'राख' ट्रेंड कर रही है. इस सीरीज ने इस हफ्ते 2.9 मिलियन व्यूज हासिल किए हैं. इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

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