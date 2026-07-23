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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'लॉक अप 2' में अपूर्वा माखीजा की एंट्री से मचा बवाल, राम से श्रेया कालरा तक सभी पर साधा निशाना

'लॉक अप 2' में अपूर्वा माखीजा की एंट्री से मचा बवाल, राम से श्रेया कालरा तक सभी पर साधा निशाना

Lock Up Season 2: रियलिटी शो 'लॉक अप 2' में अब बवाल मचने वाला है. अपूर्वा माखीजा की वाइल्ड कार्ड एंट्री से शो के अंदर चिंगारी लग चुकी है, जिसका असर आने वाले एपिसोड में साफ देखा जा सकता है.

Written By : कलीम सलमानी |  Edited By: श्रेया शर्मा |  Updated at : 23 Jul 2026 07:29 PM (IST)
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नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो 'लॉक अप 2 सच या सजा' में अपूर्वा मखीजा की वाइल्ड कार्ड एंट्री हो चुकी है, जिसके बाद शो में बवाल मच गया है. मेकर्स अपूर्वा को लाकर इन्मेट्स के बीच एक चिंगारी लगाना चाहते हैं, ताकि सभी एक दूसरे के रियल चेहरे को पहचान सकें. अपूर्वा जब लॉक अप में आईं, तो उन्होंने अलग-अलग सभी को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया, जिससे गेम और भी रोमांचक हो गया है. 

हर्षद को हैं शिवांगी से प्यार?

अपूर्वा ने सबसे पहले शिवांगी जोशी को अपना निशाना बनाया. लॉकर रूम में शिवांगी के पास जाकर कहा कि 'हर्षद तुमसे प्यार करता है.' इसपर शिवांगी ने सफाई दी कि 'तुम पागल हो, ऐसा कुछ नहीं है.' तब अपूर्वा ने बताया कि बाहर तो सभी को यही लग रहा है. तब शिवांगी ने बताया कि वो एक-दूसरे को 6 साल से जानते हैं. इसपर अपूर्वा ने कहा कि हर्षद छह सालों से उससे प्यार करते हैं.

तभी शिवांगी ने बता दिया कि वो पहले हर्षद के साथ थी, पर मैं अभी नहीं कह सकती कैमरा है. अपूर्वा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि तुम किस के साथ हो, किस से मिलती हो, वो शिल्पा शिंदे ने बता दिया है. शिवांगी को शिल्पा के खिलाफ अपूर्वा ने इतना भड़का दिया कि शिवांगी और हर्षद दोनों राशन के लिए शिल्पा शिंदे से लड़ने लगे.

 
 
 
 
 
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श्रेया से भिड़ी अपूर्वा 

वहीं अपूर्वा ने श्रेया कालरा से भी झगड़ा करने की कोशिश की, लेकिन श्रेया ने अपूर्वा को कुछ नहीं कहा. यहां तक कि अपूर्वा ने श्रेया पर इल्जाम लगाया कि माधुरी ग्रोवर को उसने ही निकाला है, जिसके बाद श्रेया ने सफाई दी कि वो खेल को रिश्ते से ऊपर रखती हैं. वहीं दोनों के बीच बहुत बड़ी लड़ाई देखने को मिली. इसके अलावा अपूर्वा सुबह पामेला से श्रेया की बुराई करती हुई नजर आई, ताकि वो भी श्रेया की बुराई कर सके. 

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धीरज और राम के बीच आएगी दरार?

अपूर्वा यही नहीं रुकी और धीरज को निशाना बनाया. उन्होंने धीरज और राम के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की और धीरज को कहा कि क्या तुम्हें नहीं लगता राम सर बहुत मैनिपुलेटिव हैं. ज्ञान देने के अलावा उनका गेम कुछ नहीं है. राम कपूर को सब कुछ चाहिए होता है, वो किसी चीज में एडजस्ट नहीं करते और दिखावा करते हैं. इसके बाद अपूर्व ने हर्षद और शिवांगी को भी राम कपूर के खिलाफ भड़का दिया. 

शो के बारे में

बता दें कि शो में अपूर्वा माखीजा पहली वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट है, जिसने आते ही लॉक अप में बवाल मचा दिया है. हर अच्छे रिश्ते के बीच उन्होंने चिंगारी लगाने की कोशिश की है, जिससे शो में आने वाला एपिसोड बहुत ही रोमांचक और दिलचस्प होने वाला है. अब देखना होगा कि अपूर्वा का प्लान सक्सेसफुल होता है या नहीं.

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About the author कलीम सलमानी

कलीम सलमानी ABP News के पॉपुलर शो 'सास बहू और साज़िश' (SBS) में पिछले 11 वर्षों से एसोसिएट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं. एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का लंबा अनुभव रखने वाले कलीम को ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर शो प्रोडक्शन तक का गहरा और बारीक अनुभव है. वह पिछले डेढ़ दशक से टीवी और मनोरंजन जगत की हर बड़ी हलचल को दर्शकों तक पूरी विश्वसनीयता के साथ पहुँचा रहे हैं.
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Published at : 23 Jul 2026 07:29 PM (IST)
Tags :
Wild Card Entry Lock Up Season 2 Apoorva Makhija
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