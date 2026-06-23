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रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने वाली 'कॉकटेल 2' के लिए सबसे कम फीस किसे मिली?
शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म 'कॉकटेल 2' को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई कर रही है. ऐसे में चलिए जानते है फिल्म के लिए सबसे कम फीस किसे मिली.
'कॉकटेल 2' इन दिनों थियेटर्स में बंपर कमाई कर रही है. रिलीज के चार दिनों में ही फिल्म 54 करोड़ कमा चुकी है. क्या आपको पता है कि इस फिल्म में सबसे कम और सबसे ज्यादा फीस किसे मिली है?
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Published at : 23 Jun 2026 02:49 PM (IST)
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