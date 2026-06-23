दिग्गज मलयालम एक्टर ममूटी से लेकर प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक, आर माधवन तक, कई नामी हस्तियों को आज यानी 23 जून को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उनके योगदान के लिए उन्हें ये सम्मान दिया जा रहा है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उन्हें पद्म पुरस्कार प्रदान कर रही हैं.

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शुरू हुआ पद्म अवॉर्ड समारोह

दिग्गज मलयाली एक्टर ममूटी को मिला पद्म भूषण

मलयालम इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर ममूटा को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया. ममूटी ने अवॉर्ड लेने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी को नमस्ते किया. इस दौरान उनके बेटे दुलकर सलमान भी नजर आए. बता दें कि ममूटी 50 साल से ज्यादा समय से इंडस्ट्री में एक्टिव हैं. उन्होंने 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है.









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प्लेबैक सिंगर अलका याज्ञनिक को मिला पद्म भूषण

प्लेबैक सिंगर अलका याज्ञनिक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया. सिंगर ने अवॉर्ड लेने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी के पैर छुए. इस दौरान वो पिंक कलर के सूट में दिखीं. बता दें कि अलका याज्ञनिक न्यूरो डिसीज से जूझ रही हैं. उन्हें सुनने में दिक्कत होती है.





आर माधवन को मिला सम्मान

एक्टर आर माधवन को पद्म श्री से सम्मानित किया गया. आर माधवन ने फिल्मों में अपने दम पर पहचान बनाई है. उन्होंने 75 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है. आर माधवन ने सम्मान लेने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाया.









अनिल कुमार रस्तोगी को मिला पद्म श्री सम्मान

एक्टर अनिल कुमार रस्तोगी को पद्म श्री से सम्मानित किया गया. अनिल कुमार 100 से ज्यादा नाटकों में 1000 प्रस्तुतियां दे चुके हैं. उनहोंने 75 से ज्यादा फीचर फिल्मों में काम किया है.





सतीश शाह को मिला सम्मान

एक्टर सतीश शाह मरणोपरांत पद्म श्री से सम्मानित किया गया. सतीश शाह का 4 दशक का लंबा करियर रहा था. उनके भाई ने ये सम्मान स्वीकार किया.

एक्टर मागंटि मुरली मोहन को मिला सम्मान

एक्टर मागंटि मुरली मोहन को पद्म श्री सम्मान मिला. उन्होंने 350 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है.





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दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र को पद्म विभूषण से किया गया था सम्मानित

बता दें कि पद्म समारोह का पहला राउंड 25 मई को हुई था. इस दौरान दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया. ये सम्मान उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी ने स्वीकार किया था. इस दौरान उनकी बेटी अहाना भी नजर आईं. इसके अलावा एक्टर प्रोसेनजिट चटर्जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया. तमिल इंडस्ट्री के म्यूजिशियन एन स्वामिनाथन को भी पद्म सम्मान से नवाजा गया.