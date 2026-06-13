सनी देओल और अक्षय खन्ना की 'इक्का' की रिलीज डेट आई, इस दिन मचेगी OTT पर तबाही!

Ikka Release Date: बॉलीवुड के दो दमदार एक्टर सनी देओल और अक्षय खन्ना एक दूसरे से भिड़ने वाले हैं. हालांकि ये टक्कर बड़े पर्दे पर नहीं, बल्कि ओटीटी पर होगी. जी हां...दोनों स्टार्स की अपकमिंग फिल्म 'इक्का' की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया गया है. आइए जानते हैं कि दोनों की ये फिल्म कब और कहां रिलीज होने वाली हैं. इसका लुत्फ दर्शक घर बैठे-बैठे ले सकते हैं.

कब रिलीज होगी 'इक्का'?

सनी देओल और अक्षय खन्ना की फिल्म 'इक्का' की लंबे वक्त से चर्चा हो रही थी. इक्का नेटफ्लिक्स पर 10 जुलाई को रिलीज होने वाली है. नेटफ्लिक्स इंडिया ने इंस्टाग्राम पर जानकारी देते हुए लिखा, 'तारीख आ गई है. कानून के खेल में इक्का जल्द उतरेगा. 'इक्का' देखें. 10 जुलाई को रिलीज हो रही है. सिर्फ नेटफ्लिक्स पर.' बता दें कि ये एक कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म है. इसके जरिए सनी और अक्षय करीब तीन दशक बाद स्क्रीन पर साथ देखने को मिलेंगे.

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सनी देओल लड़ेंगे अक्षय खन्ना का केस

सनी देओल इक्का में एक ईमानदार वकील के किरदार में नजर आने वाले हैं. उन्हें अपने इस पेशे के दौरान अपने अतीत से जुड़े एक व्यक्ति यानी अक्षय खन्ना का केस लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जो हत्या का आरोपी है. इस दौरान उनका सामना एक ऐसे केस से भी होता है जहां उनके सबसे गहरे विश्वास को चैलेंज मिलता है. सनी का किरदार अपनी वफादारी और सच्चाई के बीच पेशेवर जिम्मेदारियों से निपटते हुए कई तरह की मुश्किलों का सामना करता है.

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सनी देओल का हो रहा ओटीटी डेब्यू

ये फिल्म सनी देओल के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि इसके जरिए सनी का ओटीटी पर डेब्यू हो रहा है. बॉलीवुड हंगामा से बात करते हुए नेटफ्लिक्स इंडिया की कंटेंट वाइस प्रेसिडेंट मोनिका शेरगिल ने बताया, 'इक्का में वे सभी चीज़ें हैं जो दर्शकों को एक बेहतरीन कोर्टरूम ड्रामा में पसंद आती हैं. बड़े दांव, नैतिक उलझनें और भावनात्मक टकराव. सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा ​​के निर्देशन में बनी यह फिल्म न्याय, सच्चाई और जवाबदेही को एक दिलचस्प कहानी के ज़रिए दिखाती है. यह फिल्म हमारे लिए एक अहम पड़ाव भी है क्योंकि सनी देओल नेटफ्लिक्स फिल्म में डेब्यू (OTT) कर रहे हैं. वे इस जॉनर में अपनी यादगार भूमिका के तीन दशक से भी ज्यादा समय बाद एक वकील के तौर पर कोर्टरूम में वापसी कर रहे हैं.'

29 साल बाद साथ दिखेंगे सनी-अक्षय

सनी देओल और अक्षय खन्ना साल 1997 में फिल्म 'बॉर्डर' में साथ दिखाई दिए थे. वहीं अब 29 साल बाद फिर दोनों स्क्रीन शेयर कर रहे हैं. इस फिल्म का हिस्सा दीया मिर्जा और तिलोत्तमा शोम भी हैं. सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा ​​ने इसका डायरेक्शन किया है.