'बाबा निराला' बन फिर ओटीटी पर छाएंगे बॉबी देओल, 'आश्रम 4' को लेकर आया बड़ा अपडेट

बॉबी देओल ने 'एक बदनाम… आश्रम' सीरीज से ओटीटी पर खूब धाक जमाई थी. इसके तीन सीजन खूब पसंद किए गए थे. वहीं फैंस इस ब्लॉकबस्टर सीरीज के चौथे सीजन का भी काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं. फाइनली बॉबी देओल ‘आश्रम' के चौथे सीजन साथ एक बार फिर डिजिटिल प्लेटफॉर्म पर छाने की तैयारी कर रहे हैं. चलिए यहां जानते हैं इसकी शूटिंग कब से शुरू होगी?

‘आश्रम 4' की शूटिंग कब से होगी शुरू?

बता दें कि बॉबी दोल स्टारर हिट क्राइम ड्रामा, 'एक बदनाम... आश्रम' के चौथे चैप्टर की शूटिंग अगस्त 2026 के बीच में शुरू होने वाला है. इसी के साथ बॉबी देओल एक बार फिर बाबा निराला के किरदार में कमबैक करेंगे. साथ ही अदिति पोहनकर और चंदन रॉय सान्याल भी चौथे सीजन में होंगे. वैरायटी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 'एक बदनाम... आश्रम' सीज़न 4 की शूटिंग अगस्त के दूसरे हिस्से में शुरू होने वाली है. डायरेक्टर प्रकाश झा शो की लीड कास्ट के साथ फिर से काम करने के लिए तैयार हैं. चौथे सीजन की कहानी वहीं से आगे बढ़ेगी जहां तीसरे सीजन की धमाकेदार घटनाएं खत्म हुई थीं. वहीं रिपोर्ट में इस बात की कंफर्मेशन नहीं हुई है कि क्या यह सीजन बाबा निराला की कहानी का आखिरी चैप्टर होगा या मेकर्स इस इंस्टॉलमेंट के बाद इसे और आगे बढ़ाएंगे?

बॉबी देओल के करियर की टर्निंग पॉइंट है ‘आश्रम’ सीरीज

बता दें कि 2020 में ‘आश्रम’ सीरीज की शुरूआत हुई थी. इसके तीन चैप्टर आ चुके हैं और ये भारत की सबसे सक्सेसफुल स्ट्रीमिंग ओरिजिनल सीरीज में से एक बन चुकी है. प्रकाश झा द्वारा बनाई और निर्देशित की गई यह सीरीज़ एक ऐसे स्वयंभू आध्यात्मिक गुरु की काली दुनिया को दिखाती है, जिसकी सार्वजनिक छवि के पीछे अपराध, राजनीतिक प्रभाव और शोषण का एक जाल छिपा होता है. शो की जबरदस्त पॉपुलैरिटी की वजह से इसके कई सीजन बने, जिससे यह देश की सबसे लंबे समय तक चलने वाली ओरिजिनल वेब सीरीज में से एक बन गई. वहीं ये सीरीज बॉबी के करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई है. उनके बाबा निराला के किरदार को दर्शकों ने खूब पसंद किया और ये ओटीटी के सबसे पॉपुलर किरदारों में से एक है.

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आश्रम 4 के बारे में

'आश्रम' (जिसे 'एक बदनाम आश्रम' के नाम से भी जाना जाता है) हिंदी भाषा की एक क्राइम ड्रामा सीरीज़ है. इसे प्रकाश झा प्रोडक्शंस के बैनर तले एमएक्स प्लेयर के लिए प्रकाश झा ने डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है, इस शो में बॉबी देओल 'बाबा निराला' के रोल में हैं. उनके साथ कई और कलाकार भी हैं, जैसे अदिति पोहनकर, दर्शन कुमार, चंदन रॉय सान्याल, तुषार पांडे, अनुप्रिया गोयनका, अध्ययन सुमन, विक्रम कोचर, ईशा गुप्ता, त्रिधा चौधरी, राजीव सिद्धार्थ, सचिन श्रॉफ और कई अन्य.

माधवी भट्ट, अविनाश कुमार, संजय मासूम, तेजपाल सिंह रावत और कुलदीप रुहिल द्वारा लिखी गई इस सीरीज़ का पहला सीज़न 28 अगस्त 2020 को एमएक्स प्लेयर पर रिलीज हुआ था। दूसरा सीजन नवंबर 2020 में और तीसरा सीजन जून 2022 में आया. 2023 में इस शो को चौथे सीजन के लिए ऑफिशियली रिन्यू किया गया था.

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