'मिर्जापुर' फिल्म में दिखेंगी दबंग गोलू गुप्ता, श्वेता त्रिपाठी ने शुरू की फिल्म की शूटिंग
Mirzapur Film: गोलू गुप्ता के रोल में वापसी के साथ ही श्वेता त्रिपाठी ने 'मिर्जापुर' फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है. फैंस इस न्यू सीक्वल और उनके ऑन-स्क्रीन कैमिस्ट्री का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
एक्ट्रेस श्वेता त्रिपाठी ने ‘मिर्जापुर’ सीरीज में गोलू गुप्ता का रोल प्ले किया था. यह किरदार फैंस को काफी पसंद आया. अब इसी किरदार को वह 'मिर्जापुर' फिल्म में दोहराती दिखाई देंगी. उन्होंने फिल्म की शूटिंग वाराणसी में शुरू कर दी है.
'मिर्जापुर' की शूटिंग शुरू
श्वेता त्रिपाठी ने आईएएनएस को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि गजगामिनी गुप्ता उनका पसंदीदा किरदार है और वह फिल्म की शूटिंग शुरू होने से बहुत खुश हैं. श्वेता त्रिपाठी ने आईएएनएस से कहा, "मैं इस समय बहुत खुश हूं क्योंकि मैं अपने दूसरे घर, बनारस में अपने सबसे पसंदीदा और दिल के सबसे करीब प्रोजेक्ट्स में से एक 'मिर्जापुर' की शूटिंग कर रही हूं. मैं अपने गजगामिनी गुप्ता के किरदार को बहुत प्यार करती हूं और इसे फिर से प्ले करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है."
मिर्जापुर के सेट पर स्टार्स संग गंगा आरती
श्वेता ने कहा, "इसकी शूटिंग रात में हो रही है. इसके लिए बहुत खूबसूरत सेटअप किया गया है. हम पूरी रात बढ़िया कुल्हड़ में चाय भी पिएंगे. मिर्जापुर के स्टार्स भी बहुत खास हैं और आज सभी लोग वहां मौजूद हैं, इसलिए बातचीत तो होगी ही. गंगा आरती भी बहुत अच्छी रही, तो मेरे लिए दीपावली शुरू हो चुकी है."
बड़े पर्दे पर मिर्जापुर के किरदारों की वापसी
इस फिल्म में अली फजल एक पहलवान के रूप में दिखाई देंगे, इसके लिए उन्होंने जमकर ट्रेनिंग भी ली है. क्राइम-थ्रिलर फिल्म ‘मिर्जापुर’ में गद्दी के लिए लड़ते बाहुबलियों का संसार दिखाया जाएगा. यह फिल्म 2026 में रिलीज होगी. इस फिल्म से सीरीज के किरदारों की बड़े पर्दे पर वापसी होगी. इसमें कालीन भैया के रूप में पंकज त्रिपाठी, गुड्डू के रूप में अली फजल और मुन्ना के रूप में दिव्येंदु शर्मा जैसे कलाकार दिखाई देंगे.
मिर्जापुर फिल्म की शूटिंग फिर से यूपी के प्रमुख शहरों में
इस सीरीज की शूटिंग उत्तर प्रदेश में मुख्यतः मिर्जापुर, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, लखनऊ, रायबरेली, गोरखपुर और वाराणसी जैसे शहरों में हुई थी. इस बार भी इसकी शूटिंग इन्हीं जिलों में हो रही है. फिल्म में जितेंद्र कुमार, रवि किशन और मोहित मलिक जैसे नए कलाकार भी हैं. इस फिल्म को रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर प्रोड्यूस कर रहे हैं. फिलहाल इस फिल्म की रिलीज डेट तय नहीं हुई है, मगर इसे अगले साल तक रिलीज किया जाएगा.
