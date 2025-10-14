बॉलीवुड में नए दौर की एक्ट्रेसेज में जाह्नवी कपूर अपना नाम दर्ज करा चुकी हैं तो वहीं तारा सुतारिया भी ग्लैमर की दुनिया का एक चमकता सितारा मानी जाती हैं. दोनों ने ही करीब एक साथ 2018-19 में अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी. एक तरफ जाह्नवी पर स्टारकिड का टैग है तो वहीं तारा सुतारिया ने टीवी का सफर तय करते हुए फिल्मी दुनिया की मंजिल तय की है. हालांकि दोनों ने ही अपने टैलेंट का लोहा मनवाया है. आज दोनों के फिल्मी करियर और कमाई के साथ नेटवर्थ के बारे में जानेंगे.

‘धड़क’ से किया था जाह्नवी ने डेब्यू

जाह्नवी कपूर की बात करें तो फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर और एक्ट्रेस श्रीदेवी की बेटी 28 साल की हो चुकी हैं. 2018 में फिल्म ‘धड़क’ के साथ जाह्नवी ने अपने करियर की शुरुआत की थी. ना सिर्फ इस फिल्म ने सौ करोड़ क्लब में एंट्री की थी बल्कि जाह्नवी को इस फिल्म के लिए बेस्ट डेब्यू फीमेल का फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला था.

View this post on Instagram A post shared by British Vogue (@britishvogue)

साउथ फिल्म में भी काम कर चुकी हैं एक्ट्रेस

इसके बाद जाह्नवी ने ‘गुंजन सक्सेना-द कारगिल गर्ल’ के लिए क्रिटिक्स का फिल्मफेयर अवॉर्ड भी जीता. इसके अलावा ‘रुही’ और ‘मिली’ जैसी फिल्मों से अपनी एक्टिंग का दमखम भी दिखाया. साथ ही जाह्नवी ने साउथ फिल्मों के जरिए भी अपनी पैन इंडिया अपील को भी साबित किया.

कितनी है जाह्नवी कपूर की नेटवर्थ?

जाह्नवी की कमाई और नेटवर्थ की बात करें तो वो हर फिल्म के लिए 10-15 करोड़ रुपये की फीस लेती हैं तो वहीं बड़े ब्रांड्स के कमर्शियल से भी अच्छी खासी कमाई करती हैं.

जाह्नवी के पास मुंबई में लग्जरी अपार्टमेंट के अलावा कई लग्जरी गाड़ियां भी हैं. जाह्नवी की नेटवर्थ की बात करें तो ये रिपोर्ट्स के मुताबिक 82 करोड़ रुपये है.

कौन सी थी तारा सुतारिया की पहली फिल्म?

उधर तारा सुतारिया की बात करें तो 29 साल की उम्र में उन्होंने काफी कामयाबी हासिल की है. मुंबई के एक पारसी परिवार में जन्मी तारा ने साल 2010 में बिग बड़ा बूम सीरियल से चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद कई टीवी शोज के जरिए उन्होंने अपनी पहचान बनाई और फिर साल 2019 में ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर-2’ से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी.इसके बाद तारा ने ‘मरजावां’, ‘तड़प’, ‘हीरोपंती-2’ जैसी फिल्मों के जरिए अपने करियर के सफर को आगे बढ़ाया.

View this post on Instagram A post shared by TARA💫 (@tarasutaria)

तारा सुतारिया की नेटवर्थ कितनी है ?

तारा की कमाई और नेटवर्थ की बात करें तो वो जाह्नवी की तुलना में काफी पीछे हैं. वो हर फिल्म के लिए 2 से च3 करोड़ रुपये की फीस लेती हैं. साथ ही विज्ञापनों से भी अच्छी खासी कमाई करती हैं.

कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तारा सुतारिया की नेटवर्थ की बात करें तो ये 14 करोड़ रुपये के आसपास है. साथ ही उनके पास मर्सिडीज और ऑडी जैसे लग्जरी ब्रांड्स की गाड़ियां भी हैं.

जाह्नवी और तारा की लव लाइफ

तारा की पर्सनल लाइफ की बात करें तो इन दिनों तारा और वीर पहाड़िया के लव अफेयर के चर्चा बॉलीवुड में सुने जा सकते हैं. खास बात ये कि जाह्वनी कपूर भी वीर के भाई शिखर पहाड़िया के साथ रिलेशनशिप में हैं और दोनों कई बार एकसाथ घूमते हुए नजर आ चुके हैं.

ये भी पढ़ें -

दिवाली पर लाइटों की रोशनी भी पड़ जाएगी फीकी, अगर फॉलो करेंगी इन एक्ट्रेसेस के मेकअप लुक, खूब ग्लो करेगा फेस