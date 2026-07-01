इंडियन क्रिकेटर्स और बॉलीवुड स्टार्स का रिश्ता किसी से छुपा हुआ नहीं है. ये बात तो बड़े पर्दे की हो गई मगर अब बात करते हैं छोटे पर्दे की जहां मशहूर क्रिकेटर्स की बहनें अब ग्लैमर वर्ल्ड में अपनी अलग पहचान बनाने में जुटी हैं. आज के समय में रियलिटी शोज और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स उन्हें एक बड़ा मंच दे रहे हैं, जहां वो अपने टैलेंट को दुनिया के सामने दिखा पा रही हैं.

श्रेष्ठा अय्यर

श्रेष्ठा अय्यर इन दिनों नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो 'लॉकअप सीजन 2' में बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रही हैं. वो भारतीय टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर की बहन हैं. शो में उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने सोशल मीडिया पर पहचान बनाने के लिए अपने भाई के नाम का सहारा लिया. श्रेष्ठा अपनी अलग पहचान बनाने के लिए 'लॉकअप सीजन 2' का हिस्सा बनी हैं.

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मालती चाहर

मालती चाहर रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में नजर आ चुकी हैं. बोल्ड स्टेटमेंट के कारण वो कई बार सुर्खियों में भी रहीं. हालांकि, वो बात अलग है की 'बिग बॉस' में मालती की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी. मालती चाहर इंडियन क्रिकेट टीम के बॉलर दीपक चहार की बहन हैं. दीपक चाहर तो अपनी बहन का मनोबल बढ़ाने के लिए 'बिग बॉस' में भी नजर आए थे. 'बिग बॉस' के बाद मालती चाहर की पॉपुलैरिटी में भी काफी इज़ाफा हुआ और उन्हें एक अलग पहचान मिली.

शहनील गिल

शहनील गिल को लेकर खबरें हैं कि वो जल्द ही अमेजन प्राइम वीडियो के रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स सीजन 2' में नजर आ सकती हैं. बताया जा रहा है कि इस शो के जरिए वो ग्लैमर वर्ल्ड में अपना डेब्यू कर सकती हैं. शहनील गिल भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल की बहन हैं और इसी वजह से वो पहले से ही सुर्खियों में रहती हैं. हालांकि अब तक उन्होंने किसी भी टीवी या ओटीटी शो में हिस्सा नहीं लिया है.

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