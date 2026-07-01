मुंबई के ट्रैफिक के बीच हेली शाह बनी सिंगर, कार में बैठ ऐसे किया एंजॉय

जब बारिश का मौसम शुरू होता है, तो कई लोग इसे खुलकर एंजॉय करते हैं. बॉलीवुड और टीवी स्टार्स भी इस मौसम में पीछे नहीं रहते और अपने तरीके से इसे एंजॉय करते हैं. इसी बीच एक्ट्रेस हेली शाह ने मुंबई की बारिश से एक खास वीडियो शेयर किया हैं, जिसमें उनका मस्तीभरा अंदाज फैंस को बहुत पसंद आ रहा हैं. अब ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और सभी उनपर प्यार बरसा रहे हैं.

गाना गाते दिखीं हेली शाह

हाल ही में हेली शाह ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर 2 वीडियोज शेयर की, जिसमें वो कार के अंदर मुंबई की ट्रैफिक में फंसी नजर आईं. साथ ही बारिश हो रही थी, हालांकि बोर होने की बजाय उन्होंने इस मोमेंट को खास बना दिया और गाना गाने लगी. कार में उनका ये अंदाज फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं. पहले वीडियो में उन्होंने 'उसकी हमें आदत होने की आदत हो गई...' गाने को गाया, जिसमें उनके सुर और आवाज सुनने में बहुत सुकून दे रहे हैं.

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वहीं दूसरे वीडियो में उन्होंने 'मनमर्जियां' गाने से माहौल को और शानदार बना दिया. गाने में लगे उनके ऊंचे सुर और एक्सप्रेशन बताते है कि उन्हें गाने का बहुत शौक है और वो एक्टिंग के साथ इसे भी पूरी तरह एंजॉय करती हैं. बारिश और ट्रैफिक के बीच भी उन्होंने इस पल को खुलकर एंजॉय किया.

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हेली शाह का करियर

बता दें कि हेली शाह ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में चाइल्ड एक्टर के तौर पर की थी. उनका पहला टीवी सीरियल 'जिंदगी का हर रंग... गुलाल' था. इसके बाद वो 'अलक्ष्मी - हमारी सुपर बहु', 'खेलती है जिंदगी आंख मिचोली' और 'देवांशी' जैसे शोज में नजर आईं. हालांकि उन्होंने सिर्फ टीवी ही नहीं, बल्कि फिल्म और सीरीज में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई हैं. उन्होंने 'इश्क में मरजावां 2: नया सफर', 'काया पलट' और 'गुल्लक' में काम किया हैं. साथ ही 'झलक दिखला जा' रियलिटी शो और 'हेलो रे हेलो' म्यूजिक वीडियो में भी नजर आ चुकी हैं.

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