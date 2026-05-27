SRH और RR के एलिमिनेटर मैच में बारिश हुई तो क्या होगा? कौन होगा बाहर, जानें पूरा समीकरण

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026SRH और RR के एलिमिनेटर मैच में बारिश हुई तो क्या होगा? कौन होगा बाहर और कौन जाएगा क्वालीफायर में

SRH और RR के एलिमिनेटर मैच में बारिश हुई तो क्या होगा? कौन होगा बाहर और कौन जाएगा क्वालीफायर में

IPL 2026 Eliminator SRH vs RR: एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स की टीमें मैदान पर होंगी. अगर मैच बारिश में धुल जाता है, तो फिर किसे क्वालीफायर-2 का टिकट मिलेगा? आइए जानते हैं.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 27 May 2026 03:33 PM (IST)
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IPL 2026 Eliminator SRH vs RR Rain Equation: आईपीएल 2026 का एलिमिनेटर मुकाबला आज (27 मई) बुधवार को सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेन्द्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच में जीत हासिल करने वाली टीम क्वालीफायर-2 में जगह बनाएगी और हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी. लेकिन सवाल यह है कि अगर मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो जाता है, तो फिर कौन सी टीम दूसरे क्वालीफायर में पहुंचेगी? यहां आपको इसका जवाब मिलेगा. 

कोई रिजर्व डे नहीं

बता दें कि आईपीएल प्लेऑफ स्टेज में फाइनल को छोड़कर किसी भी मुकाबले के लिए रिजर्व डे नहीं रखा गया है. अगर बारिश की वजह से मुकाबला तय दिन पर नहीं हो पाता है, तो इसे बेनतीजा माना जाएगा. बताते चलें कि नतीजा निकालने के लिए कम से 5-5 ओवर का मुकाबला होना जरूरी है. 

बारिश में रद्द हुआ मैच, तो कौन जाएगा क्वालीफायर-2 में?

बारिश के कारण मैच के बेनतीजा रहने की स्थिति में प्वाइंट्स टेबल में ऊपर रहने वाली टीम को क्वालीफायर-2 का टिकट मिल जाएगा. 

एलिमिनेटर मैच तीसरे और चौथे पायदान की टीमों के बीच खेला जाता है. टेबल में हैदराबाद तीसरे और राजस्थान चौथे पायदान पर है. लिहाजा, बारिश के वजह से मैच रद्द होने की सूरत में पैट कमिंस की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद को क्वालीफायर-2 का टिकट मिल जाएगा और रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी. 

क्वालीफायर-2 में किसकी-किसी होगी भिड़ंत?

क्वालीफायर-2 में पहला क्वालीफायर हारने वाली और एलिमिनेटर जीतने वाली टीमों की भिड़ंत होती है. क्वालीफायर-1 बीते मंगलवार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया था. मुकाबले में बेंगलुरु ने जीत हासिल करके डायरेक्ट फाइनल में जगह बना ली. वहीं हारने वाली टीम गुजरात क्वालीफायर-2 में पहुंच गई. अब देखना दिलचस्प होगा कि दूसरे क्वालीफायर में शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात की भिड़ंत किससे होती है. क्वालीफायर-2 जीतने वाली टीम दूसरी फाइनलिस्ट बनेगी, जिसका मुकाबला बेंगलुरु से होगा. 

 

यह भी पढ़ें: SRH vs RR Eliminator: आज इन 2 बड़े रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं वैभव सूर्यवंशी, एलिमिनेटर में हैदराबाद और राजस्थान की भिड़ंत

Published at : 27 May 2026 03:33 PM (IST)
Tags :
Sunrisers Hyderabad Vs Rajasthan Royals SRH Vs RR RAIN IPL 2026 Eliminator
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