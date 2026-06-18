हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडWednesday Box Office 17June: पिट गईं कंगना-मनोज की फिल्में, 'मैं वापस आऊंगा' ने चौंकाया, जानें- बुधवार की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

Wednesday Box Office 17June: पिट गईं कंगना-मनोज की फिल्में, 'मैं वापस आऊंगा' ने चौंकाया, जानें- बुधवार की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

Wednesday Box Office 17June: बुधवार को बॉक्स ऑफिस पर सभी फिल्मों की कमाई ठंडी नजर आई. हालांकि दिलजीत दोसांझ की फिल्म ने अपने कलेक्शन से हैरान कर दिया.

Reported By : निशा शर्मा |  Updated at : 18 Jun 2026 07:55 AM (IST)
Preferred Sources

सिनेमाघरों में फिलहाल अलग-अलग जॉनर की फिल्में चल रही हैं, जिससे दर्शकों के पास चुनने के लिए कई सारे ऑप्शंस हैं. हालांकि इम्तियाज़ अली की 'मैं वापस आऊंगा' और कंगना रनौत की 'भारत भाग्य विधाता' से लेकर मनोज बाजपेयी की 'गवर्नर: द साइलेंट सेवियर' तक, कई फ़िल्में ओपनिंग वीकेंड के बाद अपनी रफ़्तार बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही हैं.जबकि हॉन्टेड 3 डी बढ़िया परफॉर्म कर रही है. इन सबके बीच 14 दिन पुरानी पेद्दी भी डटी हुई है. ऐसे में हर दिन बढ़ते कॉम्पिटिशन के बीच, आइए देखते हैं कि बुधवार, 17 जून 2026 को इन फ़िल्मों ने कैसा परफॉर्म किया है?

'मैं वापस आऊंगा' ने बुधवार को कितनी की कमाई?
इम्तियाज अली निर्देशित फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' की कमाई में मंगलवार को थोड़ी बढ़ोतरी हुई थी और इसने 1.65 करोड़ रुपये कमाए थे.

  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने रिलीज के 6ठे दिन यानी बुधवार को 1.75 करोड़ कमाए हैं.
  • इसी के साथ इस फिल्म का भारत में कुल नेट कलेक्शन अब 10.05 करोड़ रुपये हो गया है.

'भारत भाग्य विधाता' ने बुधवार को कितना किया कलेक्शन?
मनोज तापड़िया के निर्देशन में बनी और कंगना रनौत स्टारर 'भारत भाग्य विधाता' बॉक्स ऑफिस पर कमाई के लिए संघर्ष कर रही है.  पहले सोमवार को 65 लाख कमाने के बाद मंगलवार को भी इसने 65 लाख रुपये ही कमाए.

  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के रिलीज के छठे दिन यानी बुधवार को इस फिल्म ने  55 लाख रुपयों का ही कलेक्शन किया है.
  • इसी के साथ इसकी 6 दिनों की कुल कमाई अब 6.10 करोड़ रुपये हुई है.

'गवर्नर’ ने छठे दिन कितना कमाया?
मनोज बाजपेयी की फ़िल्म 'गवर्नर: द साइलेंट सेवियर' की बॉक्स ऑफ़िस पर शुरुआत धीमी रही और पांचवें दिन, यानी मंगलवार को इसने महज 46 लाख बटोरे.

  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के छठे दिन यानी बुधवार को इसने 0.28 लाख रुपयों का कलेक्शन किया.
  • जिसके बाद इसकी भारत में 6 दिनों की नेट कमाई अब 4.69 करोड़ रुपये हुई है.

ये भी पढ़ें:-जून बॉक्स ऑफिस: महज 15 दिनों में पिटीं 5 बॉलीवुड फिल्में, साउथ और मराठी सिनेमा ने फिर उड़ाया गर्दा

हॉन्टेड 3डी इकोज ऑफ द पास्ट ने बुधवार को कितनी कमाई की?
विक्रम भट्ट निर्देशित हॉन्टेड 3डी इकोज ऑफ द पास्ट की कमाई में बुधवार को मंदी देखी गई.

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक मिमोह चक्रवर्ती स्टारर इस हॉरर फिल्म ने रिलीज के छठे दिन यानी बुधवार को 1.40 करोड़ ही कमाए हैं.
  • इसी के साथ इस फिल्म की 6 दिनों की भारत में नेट कमाई अब 14.75 करोड़ रुपये हो गई है.

पेद्दी ने दूसरे बुधवार कितने नोट बटोरे
रामचरण की पेद्दी बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई कर रही है. लेकिन इसके कलेक्शन में भी गिरावट जारी है.

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक पेद्दी ने रिलीज के 14वें दिन यानी दूसरे बुधवार को 2.45 करोड़ की कमाई की है.
  • इसी के साथ इस फिल्म की 14 दिनों की कुल कमाई अब 226 करोड़ रुपये हो गई है.

है जवानी तो इश्क होना ने दूसरे बुधवार कितना कलेक्शन किया?
वरुण धवन की है जवानी तो इश्क होना है कि कमाई में भी लगातार मंदी देखी जा रही है.

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने रिलीज के 13वें दिन यानी दूसरे बुधवार को 1 करोड़ रुपये कमाए हैं.
  • इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 13 दिनों की कुल नेट कमाई अब 48.50 करोड़ रुपये हो गई है.

ये भी पढ़ें:-'कपड़े उतारो.. साथ में सोना पड़ेगा,' जब इन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस से काम के बदले की गई गंदी डिमांड

Published at : 18 Jun 2026 06:49 AM (IST)
Tags :
Governor BOX OFFICE COLLECTION Peddi Haunted 3D Bharat Bhhagya Viddhaata Mai Vaapus Aaunga
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Wednesday Box Office 17June: पिट गईं कंगना-मनोज की फिल्में, 'मैं वापस आऊंगा' ने चौंकाया, जानें- बुधवार की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
पिट गईं कंगना-मनोज की फिल्में, 'मैं वापस आऊंगा' ने चौंकाया, जानें- बुधवार की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
बॉलीवुड
Alpha Box Office: आलिया की टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में एंट्री कर पाएगी 'अल्फा'? जानें- कितना कमाना होगा?
आलिया की टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में एंट्री कर पाएगी 'अल्फा'? जानें- कितना कमाना होगा?
बॉलीवुड
7 महीने से नंबर 1 है 'धुरंधर' का गाना 'गहरा हुआ', 'कॉकटेल 2' के 'माशूका' ने टॉप 2 में मारी एंट्री, देखें टॉप 5 की लिस्ट
7 महीने से नंबर 1 है 'धुरंधर' का गाना 'गहरा हुआ', 'कॉकटेल 2' के 'माशूका' ने टॉप 2 में मारी एंट्री, देखें टॉप 5 की लिस्ट
बॉलीवुड
सलमान खान की फ्लॉप फिल्में भी कैसे कमाती हैं 200 करोड़? निर्माता निखिल द्विवेदी ने किया खुलासा
सलमान खान की फ्लॉप फिल्में भी कैसे कमाती हैं 200 करोड़? निर्माता निखिल द्विवेदी ने किया खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: नकली दुल्हन की फैक्ट्री ! | UP News
India Ship Attacks | PM Modi Trump Meet | Janhit: ट्रंप के बदले सुर और भारत का दबदबा!
Shiv Sena UBT Crisis | TMC | Bharat Ki Baat: पार्टियों के टूटने की नई और रहस्यमयी स्क्रिप्ट!
Shiv Sena UBT Crisis | BJP | Breakdown | Sandeep Chaudhary:राजनीति की मंडी में कैसे बिक रहे हैं MP?
PM Modi- Trump Meeting News : 16 महीने बाद आमने-सामने, बैठक से पहले अमेरिका ने दे दिया बड़ा हिंट |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ममता बनर्जी को कोलकाता हाई कोर्ट से राहत? जज ने पूछा- 'जब स्पीकर को TMC की ओर से दो अलग-अलग प्रस्ताव...' 
ममता बनर्जी को कोलकाता HC से राहत? जज ने पूछा- 'जब स्पीकर को TMC से दो अलग-अलग प्रस्ताव...' 
महाराष्ट्र
Maharashtra Vidhan Parishad Election 2026 LIVE: महाराष्ट्र विधान परिषद की 11 सीटों पर वोटिंग आज, NCP, शिवसेना, कांग्रेस, UBT, BJP में टक्कर के आसार
LIVE: महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए वोटिंग आज, NCP-शिवसेना, कांग्रेस, UBT और BJP में टक्कर
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी का थप्पड़ कांड के बाद क्या है प्लान? अभिजीत दीपके बोले- 'हमें उम्मीद है...'
कॉकरोच जनता पार्टी का थप्पड़ कांड के बाद क्या है प्लान? अभिजीत दीपके बोले- 'हमें उम्मीद है...'
क्रिकेट
IND A Vs AFG A Tri Series 2026: प्रियांश ने दिखाई अपनी काबिलियत, वैभव सूर्यवंशी से भी तेज स्ट्राइक रेट पर 34 गेंदों में जड़ दिए इतने रन
प्रियांश ने दिखाई अपनी काबिलियत, वैभव सूर्यवंशी से भी तेज स्ट्राइक रेट पर 34 गेंदों में जड़ दिए इतने रन
बॉलीवुड
Wednesday Box Office 17June: पिट गईं कंगना-मनोज की फिल्में, 'मैं वापस आऊंगा' ने चौंकाया, जानें- बुधवार की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
पिट गईं कंगना-मनोज की फिल्में, 'मैं वापस आऊंगा' ने चौंकाया, जानें- बुधवार की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव 2027 से पहले सपा ने बनाया मेगा 'ब्राह्मण प्लान', जनेश्वर मिश्र की जयंती से होगा आगाज, जानें रणनीति
2027 से पहले सपा ने बनाया मेगा 'ब्राह्मण प्लान', जनेश्वर मिश्र की जयंती से होगा आगाज, जानें रणनीति
शिक्षा
संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में शास्त्री प्रथम वर्ष प्रवेश शुरू, 15 जुलाई तक करें आवेदन
संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में शास्त्री प्रथम वर्ष प्रवेश शुरू, 15 जुलाई तक करें आवेदन
टेक्नोलॉजी
Induction Stove यूज करते हैं? ये 5 गलतियां पड़ सकती हैं भारी, मिनटों में खराब हो सकता है चूल्हा
Induction Stove यूज करते हैं? ये 5 गलतियां पड़ सकती हैं भारी, मिनटों में खराब हो सकता है चूल्हा
ENT LIVE
Imtiaz Ali की फिल्म Tamasha देखकर छोड़ दी नौकरी! Laksh Maheshwari ने सुनाई संघर्ष से सफलता तक की कहानी
Imtiaz Ali की फिल्म Tamasha देखकर छोड़ दी नौकरी! Laksh Maheshwari ने सुनाई संघर्ष से सफलता तक की कहानी
ENT LIVE
Alpha Trailer Review: आलिया भट्ट का दमदार एक्शन, बॉबी देओल का खौफ और ऋतिक का सरप्राइज
Alpha Trailer Review: आलिया भट्ट का दमदार एक्शन, बॉबी देओल का खौफ और ऋतिक का सरप्राइज
ABP NEWS
Viral News: अनंत अंबानी ने किसको देखकर झुकाया सिर और किया प्रणाम?
Viral News: अनंत अंबानी ने किसको देखकर झुकाया सिर और किया प्रणाम?
ABP NEWS
Viral News: मंच पर शिवराज सिंह चौहान को कौन सी बात लग गई बुरी?
Viral News: मंच पर शिवराज सिंह चौहान को कौन सी बात लग गई बुरी?
ABP NEWS
महाकाल के दर पर पहुंचीं हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया, किए बाबा के दर्शन
महाकाल के दर पर पहुंचीं हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया, किए बाबा के दर्शन
Embed widget