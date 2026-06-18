पिट गईं कंगना-मनोज की फिल्में, 'मैं वापस आऊंगा' ने चौंकाया, जानें- बुधवार की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

सिनेमाघरों में फिलहाल अलग-अलग जॉनर की फिल्में चल रही हैं, जिससे दर्शकों के पास चुनने के लिए कई सारे ऑप्शंस हैं. हालांकि इम्तियाज़ अली की 'मैं वापस आऊंगा' और कंगना रनौत की 'भारत भाग्य विधाता' से लेकर मनोज बाजपेयी की 'गवर्नर: द साइलेंट सेवियर' तक, कई फ़िल्में ओपनिंग वीकेंड के बाद अपनी रफ़्तार बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही हैं.जबकि हॉन्टेड 3 डी बढ़िया परफॉर्म कर रही है. इन सबके बीच 14 दिन पुरानी पेद्दी भी डटी हुई है. ऐसे में हर दिन बढ़ते कॉम्पिटिशन के बीच, आइए देखते हैं कि बुधवार, 17 जून 2026 को इन फ़िल्मों ने कैसा परफॉर्म किया है?

'मैं वापस आऊंगा' ने बुधवार को कितनी की कमाई?

इम्तियाज अली निर्देशित फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' की कमाई में मंगलवार को थोड़ी बढ़ोतरी हुई थी और इसने 1.65 करोड़ रुपये कमाए थे.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने रिलीज के 6ठे दिन यानी बुधवार को 1.75 करोड़ कमाए हैं.

इसी के साथ इस फिल्म का भारत में कुल नेट कलेक्शन अब 10.05 करोड़ रुपये हो गया है.

'भारत भाग्य विधाता' ने बुधवार को कितना किया कलेक्शन?

मनोज तापड़िया के निर्देशन में बनी और कंगना रनौत स्टारर 'भारत भाग्य विधाता' बॉक्स ऑफिस पर कमाई के लिए संघर्ष कर रही है. पहले सोमवार को 65 लाख कमाने के बाद मंगलवार को भी इसने 65 लाख रुपये ही कमाए.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के रिलीज के छठे दिन यानी बुधवार को इस फिल्म ने 55 लाख रुपयों का ही कलेक्शन किया है.

इसी के साथ इसकी 6 दिनों की कुल कमाई अब 6.10 करोड़ रुपये हुई है.

'गवर्नर’ ने छठे दिन कितना कमाया?

मनोज बाजपेयी की फ़िल्म 'गवर्नर: द साइलेंट सेवियर' की बॉक्स ऑफ़िस पर शुरुआत धीमी रही और पांचवें दिन, यानी मंगलवार को इसने महज 46 लाख बटोरे.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के छठे दिन यानी बुधवार को इसने 0.28 लाख रुपयों का कलेक्शन किया.

जिसके बाद इसकी भारत में 6 दिनों की नेट कमाई अब 4.69 करोड़ रुपये हुई है.

ये भी पढ़ें:-जून बॉक्स ऑफिस: महज 15 दिनों में पिटीं 5 बॉलीवुड फिल्में, साउथ और मराठी सिनेमा ने फिर उड़ाया गर्दा

हॉन्टेड 3डी इकोज ऑफ द पास्ट ने बुधवार को कितनी कमाई की?

विक्रम भट्ट निर्देशित हॉन्टेड 3डी इकोज ऑफ द पास्ट की कमाई में बुधवार को मंदी देखी गई.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक मिमोह चक्रवर्ती स्टारर इस हॉरर फिल्म ने रिलीज के छठे दिन यानी बुधवार को 1.40 करोड़ ही कमाए हैं.

इसी के साथ इस फिल्म की 6 दिनों की भारत में नेट कमाई अब 14.75 करोड़ रुपये हो गई है.

पेद्दी ने दूसरे बुधवार कितने नोट बटोरे

रामचरण की पेद्दी बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई कर रही है. लेकिन इसके कलेक्शन में भी गिरावट जारी है.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक पेद्दी ने रिलीज के 14वें दिन यानी दूसरे बुधवार को 2.45 करोड़ की कमाई की है.

इसी के साथ इस फिल्म की 14 दिनों की कुल कमाई अब 226 करोड़ रुपये हो गई है.

है जवानी तो इश्क होना ने दूसरे बुधवार कितना कलेक्शन किया?

वरुण धवन की है जवानी तो इश्क होना है कि कमाई में भी लगातार मंदी देखी जा रही है.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने रिलीज के 13वें दिन यानी दूसरे बुधवार को 1 करोड़ रुपये कमाए हैं.

इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 13 दिनों की कुल नेट कमाई अब 48.50 करोड़ रुपये हो गई है.

ये भी पढ़ें:-'कपड़े उतारो.. साथ में सोना पड़ेगा,' जब इन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस से काम के बदले की गई गंदी डिमांड