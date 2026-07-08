बैन के बावजूद यहां देख सकते हैं 'सतलुज', दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का बड़ा ऐलान

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीबैन के बावजूद यहां देख सकते हैं दिलजीत दोसांझ की 'सतलुज', दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने किया बड़ा ऐलान

बैन के बावजूद यहां देख सकते हैं दिलजीत दोसांझ की 'सतलुज', दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने किया बड़ा ऐलान

Satluj Controversy: ओटीटी पर आने के 48 घंटों के भीतर ही बैन हो गई दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'सतलुज' को लेकर दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने बड़ा फैसला किया है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 08 Jul 2026 01:18 PM (IST)
Preferred Sources

Satluj Controversy: दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'सतलुज' पर विवाद जारी है. फिल्म तीन साल तक सेंसर बोर्ड में अटकी रही, लेकिन इसे पास नहीं किया गया. ऐसे में हाल ही में मेकर्स ने इसे जी5 पर चुपचाप रिलीज कर दिया था. हालांकि ओटीटी पर आने के 48 घंटों में ही फिल्म को हटा दिया गया था. इसी बीच अब सतलुज को दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का सपोर्ट मिला है. सिख कमेटी ने दिलजीत की फिल्म को लेकर बड़ा ऐलान किया है.

दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का सतलुज पर बड़ा ऐलान

दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी (DSGMC) ने बैन के बावजूद दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज दिखाए जाने का ऐलान किया है. ANI की एक रिपोर्ट के मुताबिक कमेटी फिल्म की पब्लिक स्क्रीनिंग और सेमिनार आयोजित करेगी. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by DILJIT DOSANJH (@diljitdosanjh)

ये भी पढ़ें: धर्मेंद्र ने अपनी मौत से पहले परिवार को क्या दी थी आखिरी सलाह? हेमा मालिनी ने किया खुलासा, सनी- बॉबी को लेकर कह दी ऐसी बात

DSGMC के प्रेसिडेंट हरमीत सिंह कालका ने दिया बयान

इस मामले में DSGMC प्रेसिडेंट हरमीत सिंह कालका ने बयान जारी किया है. उन्होंने कहा है, 'इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक सामाजिक कार्यकर्ता (जसवंत सिंह खालरा) ने सच्चाई के प्रति लोगों की आंखें खोलने का काम किया.' बता दें कि फिल्म जसवंत सिंह खालरा के जीवन पर बेस्ड है. उनका किरदार दिलजीत ने निभाया है.

गुस्से में है सिख समुदाय

गौरतलब है कि 1980 और 1990 के दशक में जसवंत सिंह खालरा ने पुलिस की फर्जी कार्रवाई में मारे गए 25 हजार से ज्यादा अज्ञात और लापता लोगों का ब्योरा प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरनेशनल मंच के जरिए दुनिया के सामने पेश किया था. हरमीत सिंह ने भी इस घटना को दोहराया और कहा कि इस कहानी को दबाया जा रहा है, जिससे कि सिख समुदाय में भारी गुस्सा और आक्रोश है.

Awarapan 2: 12 साल के कड़े स्ट्रगल के बाद रातोंरात हुए पॉपुलर, जानिए कौन हैं 'वे जुनून' के सिंगर सुबोध शर्मा?

सभी गुरुद्वारा कमिटी सदस्यों से की ये अपील

प्रेसिडेंट हरमीत सिंह कालका ने सभी गुरुद्वारा कमिटी सदस्यों से अपील की है कि जसवंत सिंह खालरा की ज़िंदगी के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल सके इसके लिए वे फ़िल्म डाउनलोड करें और अपने-अपने इलाकों में इसकी स्क्रीनिंग का आयोजन करें.' आगे उन्होंने ऐलान किया कि जल्द ही वो स्कूलों और कॉलेजों के चेयरमैन से मुलाकात करके कॉलेजों में सेमिनार भी आयोजित करवाएंगे. 

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 08 Jul 2026 01:18 PM (IST)
Tags :
Satluj Diljit Dosnajh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
बैन के बावजूद यहां देख सकते हैं दिलजीत दोसांझ की 'सतलुज', दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने किया बड़ा ऐलान
बैन के बावजूद यहां देख सकते हैं 'सतलुज', दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का बड़ा ऐलान
ओटीटी
गौरव खन्ना से तलाक के बाद शादी नहीं करेंगी आकांक्षा चमोला, बोलीं, 'मैं अकेले ही रहूंगी'
गौरव खन्ना से तलाक के बाद शादी नहीं करेंगी आकांक्षा चमोला, बोलीं, 'मैं अकेले ही रहूंगी'
ओटीटी
TRP की रेस में आज भी किंग हैं जेठालाल, 'तारक मेहता...' के आगे फीके पड़े बड़े-बड़े शोज, देखें लिस्ट
ओटीटी पर 'तारक मेहता...' का कमाल, व्यूवरशिप में बड़े-बड़े शोज को पछाड़ा, देखें टॉप 10 की लिस्ट
ओटीटी
Netflix July Release: जुलाई में नेटफ्लिक्स पर मिलेगा भरपूर एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रही 10 धांसू फिल्में-सीरीज
जुलाई में नेटफ्लिक्स पर मिलेगा भरपूर एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रही 10 धांसू फिल्में-सीरीज
Advertisement

वीडियोज

Mumbai Rains: हर तरफ से 'कटा', मुंबई बना टापू! |ABPLIVE
Sansani: ट्रेन के आरक्षित डिब्बे में चलता-फिरता जंगल? | Nagpur
Breaking | Wayanad Landslide | Kerala: वायनाड में पहाड़ से उतरी तबाही! | Rain Alert | ABP News
Ram Mandir Chori Update | Janhit: चंपत ने बताया..चढ़ावा किसने चुराया? | UP News | Ayodhya | SIT
Rain Fury : मानसून की मार,सैलाब ही सैलाब!| Mumbai Weather Red Alert | Flood News | Delhi | China
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
E20 पेट्रोल पर abp न्यूज़ की पड़ताल, सरकार की खुद की रिपोर्ट में गाड़ियों के पुर्जे बदलने की सलाह
E20 पेट्रोल पर abp न्यूज़ की पड़ताल, सरकार की खुद की रिपोर्ट में गाड़ियों के पुर्जे बदलने की सलाह
हरियाणा
Gurugram Rains: भारी बारिश के बीच गुरुग्राम पानी-पानी, लोगों को WFH की सलाह, कहीं धंसी सड़कें तो कहीं फंसीं गाड़ियां
भारी बारिश के बीच गुरुग्राम पानी-पानी, लोगों को WFH की सलाह, कहीं धंसी सड़कें तो कहीं फंसीं गाड़ियां
विश्व
मेलोनी पर डोनाल्ड ट्रंप के बदले सुर, तुर्किए पहुंचकर की इटली PM की तारीफ, कहा- 'वो मुझे बहुत पसंद, लेकिन...'  
मेलोनी को लेकर ट्रंप के बदले सुर, तुर्किए पहुंचकर की इटली PM की तारीफ, कहा- 'वो मुझे बहुत पसंद, लेकिन...'  
क्रिकेट
Vaibhav Sooryavanshi: लगातार दो मैच में फेल, क्या टीम से बाहर होंगे वैभव सूर्यवंशी?
Vaibhav Sooryavanshi: लगातार दो मैच में फेल, क्या टीम से बाहर होंगे वैभव सूर्यवंशी?
इंडिया
'भाग सकते हैं, छिप नहीं सकते', जम्मू कश्मीर के शोपियां में मारा गया लश्कर कमांडर जाकिर गनी, सुरक्षाबलों को मिली बड़ी कामयाबी
'भाग सकते हैं, छिप नहीं सकते', जम्मू कश्मीर के शोपियां में मारा गया लश्कर कमांडर जाकिर गनी
बॉलीवुड
अंशुला-रोहन के वेडिंग रिसेप्शन में उमड़े बॉलीवुड सितारे, गोल्डन कलर की कांजीवरम साड़ी और मांग टीका लगाए रेखा ने लूटी महफिल
अंशुला-रोहन के वेडिंग रिसेप्शन में उमड़े बॉलीवुड सितारे, गोल्डन कलर की कांजीवरम साड़ी में रेखा ने लूटी महफिल
इंडिया
Explained: अब गैर-मुस्लिम से शादी के लिए वक्फ की इजाजत जरूरी! क्या बोर्ड में 2 हिंदुओं को शामिल करने की यही वजह?
गैर-मुस्लिम से शादी के लिए वक्फ की इजाजत जरूरी! क्या बोर्ड में 2 हिंदुओं को जोड़ने की यही वजह?
शिक्षा
सरकारी स्कूलों से 86 लाख छात्रों ने छोड़ा साथ, प्राइवेट स्कूलों में बढ़ा दाखिला, शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
सरकारी स्कूलों से 86 लाख छात्रों ने छोड़ा साथ, प्राइवेट स्कूलों में बढ़ा दाखिला, शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
ABP NEWS
Viral News: रिहायशी इलाके में पहुंचा मगरमच्छ, लोगों ने गर्दन से बांधा! वीडियो वायरल
Viral News: रिहायशी इलाके में पहुंचा मगरमच्छ, लोगों ने गर्दन से बांधा! वीडियो वायरल
ABP NEWS
Viral News: रेलवे ट्रैक पर पति ने पत्नी को गिरा-गिराकर खूब पीटा, CCTV में हुआ कै
Viral News: रेलवे ट्रैक पर पति ने पत्नी को गिरा-गिराकर खूब पीटा, CCTV में हुआ कै
ABP NEWS
Viral News: लिफ्ट खराब हो गई तो क्या... सीढ़ियां तो हैं ना!
Viral News: लिफ्ट खराब हो गई तो क्या... सीढ़ियां तो हैं ना!
ABP NEWS
Viral News: कुल्लू में प्रकृति का रौद्र रूप कैमरे में कैद! वीडियो वायरल
Viral News: कुल्लू में प्रकृति का रौद्र रूप कैमरे में कैद! वीडियो वायरल
ABP NEWS
Viral News: समोसे खाने के लिए हर रोज बीच रास्ते ट्रेन रोकता है लोको पायलट! वीडियो वायरल
Viral News: समोसे खाने के लिए हर रोज बीच रास्ते ट्रेन रोकता है लोको पायलट! वीडियो वायरल
Embed widget