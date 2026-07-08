बैन के बावजूद यहां देख सकते हैं 'सतलुज', दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का बड़ा ऐलान

बैन के बावजूद यहां देख सकते हैं दिलजीत दोसांझ की 'सतलुज', दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने किया बड़ा ऐलान
Satluj Controversy: ओटीटी पर आने के 48 घंटों के भीतर ही बैन हो गई दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'सतलुज' को लेकर दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने बड़ा फैसला किया है.
Satluj Controversy: दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'सतलुज' पर विवाद जारी है. फिल्म तीन साल तक सेंसर बोर्ड में अटकी रही, लेकिन इसे पास नहीं किया गया. ऐसे में हाल ही में मेकर्स ने इसे जी5 पर चुपचाप रिलीज कर दिया था. हालांकि ओटीटी पर आने के 48 घंटों में ही फिल्म को हटा दिया गया था. इसी बीच अब सतलुज को दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का सपोर्ट मिला है. सिख कमेटी ने दिलजीत की फिल्म को लेकर बड़ा ऐलान किया है.
दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का सतलुज पर बड़ा ऐलान
दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी (DSGMC) ने बैन के बावजूद दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज दिखाए जाने का ऐलान किया है. ANI की एक रिपोर्ट के मुताबिक कमेटी फिल्म की पब्लिक स्क्रीनिंग और सेमिनार आयोजित करेगी.
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DSGMC के प्रेसिडेंट हरमीत सिंह कालका ने दिया बयान
इस मामले में DSGMC प्रेसिडेंट हरमीत सिंह कालका ने बयान जारी किया है. उन्होंने कहा है, 'इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक सामाजिक कार्यकर्ता (जसवंत सिंह खालरा) ने सच्चाई के प्रति लोगों की आंखें खोलने का काम किया.' बता दें कि फिल्म जसवंत सिंह खालरा के जीवन पर बेस्ड है. उनका किरदार दिलजीत ने निभाया है.
गुस्से में है सिख समुदाय
गौरतलब है कि 1980 और 1990 के दशक में जसवंत सिंह खालरा ने पुलिस की फर्जी कार्रवाई में मारे गए 25 हजार से ज्यादा अज्ञात और लापता लोगों का ब्योरा प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरनेशनल मंच के जरिए दुनिया के सामने पेश किया था. हरमीत सिंह ने भी इस घटना को दोहराया और कहा कि इस कहानी को दबाया जा रहा है, जिससे कि सिख समुदाय में भारी गुस्सा और आक्रोश है.
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सभी गुरुद्वारा कमिटी सदस्यों से की ये अपील
प्रेसिडेंट हरमीत सिंह कालका ने सभी गुरुद्वारा कमिटी सदस्यों से अपील की है कि जसवंत सिंह खालरा की ज़िंदगी के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल सके इसके लिए वे फ़िल्म डाउनलोड करें और अपने-अपने इलाकों में इसकी स्क्रीनिंग का आयोजन करें.' आगे उन्होंने ऐलान किया कि जल्द ही वो स्कूलों और कॉलेजों के चेयरमैन से मुलाकात करके कॉलेजों में सेमिनार भी आयोजित करवाएंगे.