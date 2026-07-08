बैन के बावजूद यहां देख सकते हैं 'सतलुज', दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का बड़ा ऐलान

Satluj Controversy: दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'सतलुज' पर विवाद जारी है. फिल्म तीन साल तक सेंसर बोर्ड में अटकी रही, लेकिन इसे पास नहीं किया गया. ऐसे में हाल ही में मेकर्स ने इसे जी5 पर चुपचाप रिलीज कर दिया था. हालांकि ओटीटी पर आने के 48 घंटों में ही फिल्म को हटा दिया गया था. इसी बीच अब सतलुज को दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का सपोर्ट मिला है. सिख कमेटी ने दिलजीत की फिल्म को लेकर बड़ा ऐलान किया है.