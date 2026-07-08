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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीगौरव खन्ना से तलाक के बाद शादी नहीं करेंगी आकांक्षा चमोला, बोलीं, 'मैं अकेले ही रहूंगी'

गौरव खन्ना से तलाक के बाद शादी नहीं करेंगी आकांक्षा चमोला, बोलीं, 'मैं अकेले ही रहूंगी'

एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला ने रियलिटी शो 'लॉक अप 2' में खुलासा किया थी कि वो गौरव खन्ना से तलाक के रही हैं. अब शो में ही उन्होंने कहा कि वो तलाक बे बाद दोबारा शादी नहीं करना चाहती हैं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 08 Jul 2026 11:17 AM (IST)
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टीवी एक्टर गौनव खन्ना की पत्नी और एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला इन दिनों रियलिटी शो 'लॉक अप 2' में नजर आ रही हैं. शो के प्रीमियर एपिसोड में आकांक्षा चमोला ने खुलासा किया था कि उनका और गौरव खन्ना का तलाक हो रहा है. उनके इस खुलासे ने सभी को चौंका दिया था. वहीं, अब शो के हालिया एपिसोड में आकांक्षा ने तलाक के बाद अपने आगे के प्लान पर भी खुलकर बात की.

तलाक के बाद दोबारा शादी नहीं करेंगी आकांक्षा चमोला
शो की कंटेस्टेंट पामेला से बातचीत के दौरान आकांक्षा चमोला ने कहा, 'मेरी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी. मैं सिर्फ 24 साल की थी.' इस पर पामेला ने कहा, 'तुम अभी भी जवान हो, तुम्हें कोई और मिल जाएगा.' इसका जवाब देते हुए आकांक्षा ने कहा, 'मैं दोबारा शादी नहीं करना चाहती. मुझे लगता है अब मैं शादी नहीं करूंगी.' 

आकांक्षा चमोला ने आगे कहा, 'पहली बार मेरी जिंदगी में ऐसा होगा कि मैं अकेले रहूंगी. न माता-पिता के घर और न ही पति के घर. अब मेरा अपना घर होगा और मैं अपनी जिंदगी अपने दम पर जीना चाहती हूं.'

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बायसेक्शुअल हैं आकांक्षा चमोला 
बता दें शो में ही इससे पहले आकांक्षा चमोला ने खुलासा किया था कि वो बायसेक्शुअल हैं. उन्होंने कहा, 'मुझे लड़कियां पसंद हैं. मुझे लगता है कि वही मेरा सेफ स्पेस हैं. समाज कहता है कि लड़कियां अच्छी दोस्त नहीं हो सकतीं, उनके बीच जलन होती है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी नहीं रहा.'

 
 
 
 
 
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बच्चे नहीं करना चाहती हैं आकांक्षा चमोला 
अपने रिश्ते को लेकर आकांक्षा चमोला ने कहा, 'गौरव बच्चे चाहते हैं, लेकिन मैं उन्हें वो खुशी नहीं दे सकती. मुझमें मां बनने की इच्छा कभी नहीं रही और मैंने उन्हें ये बात बहुत पहले ही साफ कर दी थी. जब मुझे एहसास हुआ कि मैं इसके लिए बनी ही नहीं हूं, तभी मैंने उनसे कह दिया था कि मैं बच्चे नहीं चाहती.'

आकांक्षा ने आगे बताया,  'मैंने उनसे कहा था कि अगर वो इस वजह से मुझे छोड़ना चाहते हैं, तो छोड़ दें. सच कहूं तो ज्यादातर लोग शादी इसलिए करते हैं ताकि बच्चे हों और परिवार आगे बढ़े. इस मामले में गौरव गलत नहीं हैं.'

आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना ने कुछ समय तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद साल 2016 में शादी की थी. दोनों की मुलाकात एक ऑडिशन के दौरान हुई थी, जहां से उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई. 24 नवंबर 2016 को दोनों ने गौरव के होमटाउन कानपुर में में सात फेरे लिए थे.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 08 Jul 2026 11:17 AM (IST)
Tags :
Gaurav Khanna Lock Upp Season 2 Akansha Chamola
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