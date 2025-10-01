फिल्म 'फाइनल डेस्टिनेशन: ब्लडलाइन्स', इस फ्रैंचाइज़ी की छठी फ़िल्म है, जो मिशन: इम्पॉसिबल - द फाइनल रेकनिंग के साथ रिलीज हुई थी, लेकिन हिट साबित हुई. नए कलाकारों के साथ इस रीबूट ने नई पीढ़ी के दर्शकों का दिल जीत लिया अब, 'फाइनल डेस्टिनेशन: ब्लडलाइन्स' इंडिया में ओटीटी स्ट्रीमिंग के लिए तैयार है.

जैक लिपोव्सकी के निर्देशन में बनी 'फाइनल डेस्टिनेशन: ब्लडलाइन्स' 16 मई 2025 को थिएटर में रिलीज हुई थी. अब फिल्म अक्टूबर के महीने में ओटीटी पर स्ट्रीम होने जा रही है. ओटीटी पर भी कई भाषाओं में देखी जा सकेगी.

''फाइनल डेस्टिनेशन: ब्लडलाइन्स'' अब जियो हॉटस्टार पर

जियो हॉटस्टार के ऑफिशियल X ( Twitter) हैंडल ने फैंस की पसंदीदा फिल्म सीरीज के नए पार्ट की टीवी/ओटीटी रिलीज डेट का ऐलान किया है. ये फिल्म अब 16 अक्टूबर से इंडिया में जियो हॉटस्टार पर देखी जा सकेगी. इंग्लिश के अलावा अब ये फिल्म हिंदी, तेलुगु और तमिल में भी अवेलेबल होगी. बता दें कि ये फिल्म पहले से ही अमेजन प्राइम वीडियो और एप्पल टीवी पर किराए पर उपलब्ध है.

View this post on Instagram A post shared by JioHotstar (@jiohotstar)



'फाइनल डेस्टिनेशन: ब्लडलाइन्स' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म 'फाइनल डेस्टिनेशन: ब्लडलाइन्स' ने दुनिया भर में 272 मिलियन डॉलर की कमाई की, जो इस फ्रेंचाइजी की अब तक की सबसे बड़ी कमाई है. इंडिया में इसने शुरुआत में 4.5 करोड़ रुपये की अच्छी कमाई की और कुल 76 करोड़ रुपये पार कर लिए, जबकि इसे मिशन: इम्पॉसिबल- द फाइनल रेकनिंग और अन्य क्षेत्रीय फिल्मों से कड़ी टक्कर मिली.