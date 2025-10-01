OTT पर आ रही 'फाइनल डेस्टिनेशन: ब्लडलाइन्स', जानें कब और कहां होगी रिलीज
Final Destination Bloodlines OTT Release Date: 'फाइनल डेस्टिनेशन: ब्लडलाइन्स' की ओटीटी रिलीज डेट सामने आ गई है. हॉरर-थ्रिलर फिल्म अक्टूबर के महीने में ही ओटीटी पर दस्तक देगी.
फिल्म 'फाइनल डेस्टिनेशन: ब्लडलाइन्स', इस फ्रैंचाइज़ी की छठी फ़िल्म है, जो मिशन: इम्पॉसिबल - द फाइनल रेकनिंग के साथ रिलीज हुई थी, लेकिन हिट साबित हुई. नए कलाकारों के साथ इस रीबूट ने नई पीढ़ी के दर्शकों का दिल जीत लिया अब, 'फाइनल डेस्टिनेशन: ब्लडलाइन्स' इंडिया में ओटीटी स्ट्रीमिंग के लिए तैयार है.
जैक लिपोव्सकी के निर्देशन में बनी 'फाइनल डेस्टिनेशन: ब्लडलाइन्स' 16 मई 2025 को थिएटर में रिलीज हुई थी. अब फिल्म अक्टूबर के महीने में ओटीटी पर स्ट्रीम होने जा रही है. ओटीटी पर भी कई भाषाओं में देखी जा सकेगी.
''फाइनल डेस्टिनेशन: ब्लडलाइन्स'' अब जियो हॉटस्टार पर
जियो हॉटस्टार के ऑफिशियल X ( Twitter) हैंडल ने फैंस की पसंदीदा फिल्म सीरीज के नए पार्ट की टीवी/ओटीटी रिलीज डेट का ऐलान किया है. ये फिल्म अब 16 अक्टूबर से इंडिया में जियो हॉटस्टार पर देखी जा सकेगी. इंग्लिश के अलावा अब ये फिल्म हिंदी, तेलुगु और तमिल में भी अवेलेबल होगी. बता दें कि ये फिल्म पहले से ही अमेजन प्राइम वीडियो और एप्पल टीवी पर किराए पर उपलब्ध है.
View this post on Instagram
'फाइनल डेस्टिनेशन: ब्लडलाइन्स' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
फिल्म 'फाइनल डेस्टिनेशन: ब्लडलाइन्स' ने दुनिया भर में 272 मिलियन डॉलर की कमाई की, जो इस फ्रेंचाइजी की अब तक की सबसे बड़ी कमाई है. इंडिया में इसने शुरुआत में 4.5 करोड़ रुपये की अच्छी कमाई की और कुल 76 करोड़ रुपये पार कर लिए, जबकि इसे मिशन: इम्पॉसिबल- द फाइनल रेकनिंग और अन्य क्षेत्रीय फिल्मों से कड़ी टक्कर मिली.
नॉर्थ अमेरिका में फिल्म ने 130.64 मिलियन डॉलर कमाए और वहां की अब तक की 20 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉरर फिल्मों में शामिल हो गई. 50 मिलियन डॉलर के प्रोडक्शन बजट के साथ, इसकी कमाई वाकई शानदार रही. रॉटेन टोमाटोज पर 92% रेटिंग के साथ, ब्लडलाइन्स इस फ्रेंचाइजी की अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्म बन गई है.
'फाइनल डेस्टिनेशन: ब्लडलाइन्स' के कलाकार
'फाइनल डेस्टिनेशन: ब्लडलाइन्स' के कलाकारों की बात करें तो कैटलिन सांता जुआना, टीओ ब्रायोनस, रिचर्ड हार्मन, ओवेन पैट्रिक जॉयनर, र्या किलस्टेड, ब्रेक बेसिंगर और अन्ना लोर जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में नजर आए हैं.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL