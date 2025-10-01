बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान 7300 करोड़ की नेटवर्थ के साथ अब तक भारत के सबसे रईस एक्टर थे. लेकिन अब वो अरबपति बन गए हैं और उन्होंने दुनिया के सबसे अमीर एक्टर का खिताब अपने नाम कर लिया है. हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 के मुताबिक शाहरुख खान की नेटवर्थ अब 12490 करोड़ रुपए हो गई है. ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि पिछले साल बिना कोई फिल्म किए भी एक्टर इतने अमीर कैसे हो गए हैं.

शाहरुख खान फिल्मों के लिए लेते हैं इतनी फीस

शाहरुख खान का नाम भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के हाइएस्ट पेड एक्टर्स में शुमार किया जाता है. वो अपनी एक फिल्म के लिए कई सौ करोड़ की फीस तो लेते ही हैं, साथ ही प्रॉफिट शेयरिंग से भी मोटी कमाई करते हैं. फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान अपनी एक फिल्म के लिए 150 करोड़ से 250 करोड़ रुपए की फीस वसूल करते हैं.

प्रोडक्शन हाउस से हर साल होती है मोटी कमाई

शाहरुख खान अपनी वाइफ गौरी खान प्रोडक्शन हाउस रन करते हैं, जिसका नाम रेड चिलीज एंटरटेनमेंट है.

इस प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले शाहरुख खान की कई फिल्में प्रोड्यूस की जा चुकी हैं.

साथ ही उनके बेटे आर्यन खान की डेब्यू सीरीज को भी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने ही प्रोड्यूस किया था.

मल्टीपल रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने प्रोडक्शन हाउस से किंग खान हर साल 500 करोड़ रुपए तक कमा लेते हैं.

ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए वसूलते हैं तगड़ी फीस

किंग खान कई पॉपुलर ब्रांड्स के ब्रांड एंबेसडर हैं, जिनमें लग्जरी वॉच, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रीमियम ड्रिंक्स शामिल हैं. एक ब्रांड के प्रमोशन के लिए सुपरस्टार 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक की फीस वसूल करते हैं. इसके अलावा किंग खान किडजानिया के को-ओनर हैं जिसमें उनकी 26 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखते हैं.

KKR से भी होती है शाहरुख खान की अच्छी कमाई