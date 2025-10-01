हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडShah Rukh Khan Income: बॉलीवुड के धनकुबेर बने शाहरुख खान, जानें फिल्मों के अलावा कहां से होती है कमाई

Shah Rukh Khan Income: बॉलीवुड के धनकुबेर बने शाहरुख खान, जानें फिल्मों के अलावा कहां से होती है कमाई

Shah Rukh Khan Income Sources: शाहरुख खान की नेटवर्थ अब 12490 करोड़ रुपए हो गई है. कम फिल्में करके भी किंग खान अरबपति बन गए हैं. आइए जानते हैं कि उनकी इनकम सोर्सेज क्या हैं.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 01 Oct 2025 05:49 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान 7300 करोड़ की नेटवर्थ के साथ अब तक भारत के सबसे रईस एक्टर थे. लेकिन अब वो अरबपति बन गए हैं और उन्होंने दुनिया के सबसे अमीर एक्टर का खिताब अपने नाम कर लिया है. हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 के मुताबिक शाहरुख खान की नेटवर्थ अब 12490 करोड़ रुपए हो गई है. ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि पिछले साल बिना कोई फिल्म किए भी एक्टर इतने अमीर कैसे हो गए हैं.

शाहरुख खान फिल्मों के लिए लेते हैं इतनी फीस
शाहरुख खान का नाम भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के हाइएस्ट पेड एक्टर्स में शुमार किया जाता है. वो अपनी एक फिल्म के लिए कई सौ करोड़ की फीस तो लेते ही हैं, साथ ही प्रॉफिट शेयरिंग से भी मोटी कमाई करते हैं. फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान अपनी एक फिल्म के लिए 150 करोड़ से 250 करोड़ रुपए की फीस वसूल करते हैं. 

Shah Rukh Khan Income: बॉलीवुड के धनकुबेर बने शाहरुख खान, जानें फिल्मों के अलावा कहां से होती है कमाई

प्रोडक्शन हाउस से हर साल होती है मोटी कमाई 

  • शाहरुख खान अपनी वाइफ गौरी खान प्रोडक्शन हाउस रन करते हैं, जिसका नाम रेड चिलीज एंटरटेनमेंट है.
  • इस प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले शाहरुख खान की कई फिल्में प्रोड्यूस की जा चुकी हैं.
  • साथ ही उनके बेटे आर्यन खान की डेब्यू सीरीज को भी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने ही प्रोड्यूस किया था.
  • मल्टीपल रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने प्रोडक्शन हाउस से किंग खान हर साल 500 करोड़ रुपए तक कमा लेते हैं.

Shah Rukh Khan Income: बॉलीवुड के धनकुबेर बने शाहरुख खान, जानें फिल्मों के अलावा कहां से होती है कमाई

ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए वसूलते हैं तगड़ी फीस
किंग खान कई पॉपुलर ब्रांड्स के ब्रांड एंबेसडर हैं, जिनमें लग्जरी वॉच, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रीमियम ड्रिंक्स शामिल हैं. एक ब्रांड के प्रमोशन के लिए सुपरस्टार 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक की फीस वसूल करते हैं. इसके अलावा किंग खान किडजानिया के को-ओनर हैं जिसमें उनकी 26 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखते हैं.

Shah Rukh Khan Income: बॉलीवुड के धनकुबेर बने शाहरुख खान, जानें फिल्मों के अलावा कहां से होती है कमाई

KKR से भी होती है शाहरुख खान की अच्छी कमाई  

  • शाहरुख खान की अपनी आईपीएल क्रिकेट टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) है.
  • उनके साथ उनकी दोस्त जूही चावला भी इस टीम की को-ओनर हैं.
  • मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केकेआर हर साल आईपीएल में 250 से 270 करोड़ तक कमाती है.
  • इस कमाई में से 100 करोड़ रुपए खिलाड़ियों को खरीदने और मैनेजमेंट में खर्च होते हैं.
  • शाहरुख खान केकेआर में 55 फीसदी के हिस्सेदार हैं, इसीलिए हर सीजन में उन्हें टीम से 70 से 80 करोड़ रुपए की इनकम होती है.

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 01 Oct 2025 05:27 PM (IST)
Tags :
Shah Rukh Khan Shah Rukh Khan Net Worth Shah Rukh Khan Income
और पढ़ें
