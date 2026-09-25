एल्विश यादव ने ओरी को गिफ्ट की 29 लाख की थार, साथ में लिखा स्पेशल नोट

सोशल मीडिया पर अपनी मस्ती भरे अंदाज के लिए जाने जाने वाले एल्विश यादव ने ओरी को बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है. जैसे ही ओरी इस सरप्राइज को देखते हैं उनकी आंखें फटी रह जाती हैं. एल्विश ने ओरी को एक नई थार गिफ्ट की है. थार के साथ उन्होंने ओरी के लिए खुद अपने हाथ से लिखा हुआ नोट भी भेजा है. ओरी ने इस पूरे सरप्राइज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है.

ओरी ने दिखाई नई थार की झलक

ओरी ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ‘बाय बाय इ-वेगन, हेलो थार’. वीडियो देखकर साफ पता चल रहा है कि ओरी को इस सरप्राइज का बिलकुल भी अंदाजा नहीं था और सरप्राइज के बारे में पता चलने के बाद उनके फर्स्ट रिएक्शन को कैमरे में कैप्चर किया गया है.

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ओरी इस सरप्राइज से काफी खुश नजर आ रहे हैं. ओरी के लिए ये तोहफा सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, बल्कि दोस्त की तरफ से दिया गया खास सरप्राइज है.

एल्विश ने मैसेज में क्या लिखा?

थार के साथ एल्विश ने ओरी के लिए जो नोट भेजा है, उसमें उन्होंने ओरी को अपने खास अंदाज में ‘खतरों के खिलाड़ी’ में उनके सफर के लिए बधाई दी. ओरी खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 से बाहर हो चुके हैं. वो इस शो में करीब 45 दिन तक रहे थे.

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एल्विश यादव ने नोट में लिखा था, ‘ओरी मेरा गाय, खतरों के खिलाड़ी के लिए खूब खूब बधाई, आपका भाई एल्विश भाई.’ एल्विश का ये मैसेज दोनों के बीच की दोस्ती को दिखाता है. आपको बता दें कि थार गिफ्ट देकर एल्विश ने अपना वादा पूरा किया है. ओरी उनके पॉडकास्ट में पहुंचे थे और इस दौरान एल्विश ने उनकी पसंदीदा कार के बारे में पूछा तो उन्होंने थार का नाम लिया था. फिर एल्विश ने उन्हें ये गिफ्ट देने के लिए कहा था.

पहले भी दिख चुकी है दोनों की बॉडिंग

एल्विश और ओरी की बॉन्डिंग इससे पहले भी देखने को मिल चुकी है. जनवरी 2026 में ओरी, एल्विश के शो ‘फॉरकास्ट विद एल्विश यादव’ पर पहुंचे थे. ओरी के आने पर एल्विश यादव ने उनके साथ मजाकिया अंदाज में एक वेल्कम वीडियो भी बनाया था, जो वायरल हो गया था. इस वीडियो को एपिसोड के प्रमोशन के लिए सोशल मीडिया पर डाला गया था. इसके अलावा एल्विश यादव ने एक बार ओरी को थप्पड़ मार दिया था, वो वीडियो भी खूब वायरल हुआ था. हालांकि, बाद में इस वीडियो को स्क्रिप्टेड बताया गया था.

दोनों ‘लाफ्टर शेफ्स’ के सीजन 3 में भी साथ नजर आए थे. इस शो से ओरी और एल्विश की एक फोटो सामने आई थी. इस फोटो के सामने आने के बाद ओरी के ‘हैंड्स ऑन चेस्ट’ वाले सिग्नेचर पोज को लेकर काफी मीम्स बने थे. अब एल्विश ने ओरी को थार गिफ्ट की है, जिसके बाद दोनों की दोस्ती चर्चा में है.