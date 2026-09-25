'वाराणसी' के शूट के बीच महेश बाबू का नया लुक वायरल, फैंस की बढ़ी एक्साइटमेंट

साउथ इंडस्ट्री के फेमस एक्टर महेश बाबू को पिछले एक साल से फैंस ने लंबे बालों और दाढ़ी वाले लुक में ही देखा है. उन्होंने एस एस राजामौली की फिल्म ‘वाराणसी’ के लिए अपना ऐसा लुक बनाया था. लेकिन अब उनका क्लीन शेव लुक वापिस देखने को मिला है. उनका ये लुक सामने आने के बाद से ही फिल्म की शूटिंग पर चर्चा शुरू हो गई है.

महेश बाबू हाल ही में हैदराबाद एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए. उन्होंने व्हाइट टी-शर्ट और लाइट ब्लू जैकेट पहनी थी. सिर पर कैप और आंखों पर चश्मा भी लगाया हुआ था. लेकिन फैंस का ध्यान इस बात पर गया कि अब वे अपने दाढ़ी वाले लुक में नहीं दिख रहे हैं. उन्होंने दाढ़ी हटा दी है और क्लीन शेव में नजर आए हैं.

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'वाराणसी' की शूटिंग हो गई पूरी?

महेश बाबू के इस लुक के सामने आने के बाद फैंस सवाल कर रहे हैं कि फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई है. इस महीने की शुरुआत में तेलुगु चित्रालु की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया था कि फिल्म की 90% से ज्यादा शूटिंग हो चुकी है. रिपोर्ट में कहा गया था कि महेश ने अपना ज्यादातर हिस्सा शूट कर लिया है, बस एक जरूरी इंट्रोडक्शन सीन बाकी है.

वहीं, 360 तेलुगु की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, महेश बाबू फिल्म की शूटिंग पूरी कर चुके हैं और फिलहाल डबिंग कर रहे हैं. मेकर्स ने अभी तक फिल्म की शूटिंग को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी साझा नहीं की है. लेकिन महेश के क्लीन शेव लुक के बाद ये चर्चा और तेज हो गई है.

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फिल्म में महेश बाबू का डबल रोल

इस फिल्म में महेश बाबू डबल रोल में दिखने वाले हैं. महेश बाबू फिल्म में मेन एक्टर हैं और रुद्र की भूमिका में नजर आने वाले हैं. रुद्र एक आर्कियोलॉजिस्ट है. फिल्म में एक एस्टेरॉयड वाराणसी शहर से टकराने वाला है, रुद्र शहर को इससे बचाने के मिशन पर दिखाई देंगे.

वहीं इस फिल्म के एक हिस्से में भगवान राम और कुंभकर्ण की लडाई भी दिखाई गई है. उस हिस्से में वे प्रभु राम के रूप में नजर आएंगे. इस फिल्म में महेश बाबू के अलावा प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन भी बेहद जरूरी रोल्स में दिखने वाले हैं. आपको बता दें कि महेश बाबू पहली बार प्रियंका चोपड़ा के साथ किसी फिल्म में स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आने वाले हैं.