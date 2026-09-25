गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'वाराणसी' के शूट के बीच महेश बाबू का नया लुक वायरल, फैंस की बढ़ी एक्साइटमेंट

'वाराणसी' के शूट के बीच महेश बाबू का नया लुक वायरल, फैंस की बढ़ी एक्साइटमेंट

महेश बाबू ने 'वाराणसी' की शूटिंग के लिए अपने लुक में बदलाव किए थे. काफी समय से वे लंबे बालों और दाढ़ी में नजर आ रहे थे. अब उनका क्लीन शेव लुक सामने आया है तो फिल्म की शूटिंग को लेकर चर्चा शुरु हो गई.

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 25 Sep 2026 04:20 PM (IST)
Preferred Sources

साउथ इंडस्ट्री के फेमस एक्टर महेश बाबू को पिछले एक साल से फैंस ने लंबे बालों और दाढ़ी वाले लुक में ही देखा है. उन्होंने एस एस राजामौली की फिल्म ‘वाराणसी’ के लिए अपना ऐसा लुक बनाया था. लेकिन अब उनका क्लीन शेव लुक वापिस देखने को मिला है. उनका ये लुक सामने आने के बाद से ही फिल्म की शूटिंग पर चर्चा शुरू हो गई है.

महेश बाबू हाल ही में हैदराबाद एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए. उन्होंने व्हाइट टी-शर्ट और लाइट ब्लू जैकेट पहनी थी. सिर पर कैप और आंखों पर चश्मा भी लगाया हुआ था. लेकिन फैंस का ध्यान इस बात पर गया कि अब वे अपने दाढ़ी वाले लुक में नहीं दिख रहे हैं. उन्होंने दाढ़ी हटा दी है और क्लीन शेव में नजर आए हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

साउथ सिनेमा
'द पैराडाइज' ने उड़ाए 'धुरंधर' के भी परखच्चे, पहले दिन बना डाले 5 बड़े रिकॉर्ड्स
'द पैराडाइज' ने उड़ाए 'धुरंधर' के भी परखच्चे, पहले दिन बना डाले 5 बड़े रिकॉर्ड्स
साउथ सिनेमा
The Paradise Vs The Vvaan BO Live Updates: शुक्रवार को 'द पैराडाइज' 3 बजे तक 52 करोड़ के हुई पार, जानें- 'द वन' का कलेक्शन
Live: 'द पैराडाइज' 4 बजे तक 52 करोड़ के पार, जानें- 'द वन' का कलेक्शन
साउथ सिनेमा
'द पैराडाइज' के निगेटिव रिव्यूज के बचाव में उतरे रेमो रहीम
'द पैराडाइज' के निगेटिव रिव्यूज के बचाव में उतरे रेमो रहीम
साउथ सिनेमा
'द पैराडाइज' की ओपनिंग डे पर वर्ल्डवाइड तबाही, 'बाहुबली' और 'वॉर' के तोड़े रिकॉर्ड
'द पैराडाइज' की ओपनिंग डे पर वर्ल्डवाइड तबाही, 'बाहुबली' और 'वॉर' के तोड़े रिकॉर्ड

ये भी पढें: 'टॉक्सिक' के फ्लॉप होने के बाद परिवार संग टाइम बिता रहे यश, पत्नी ने शेयर की वेकेशन की तस्वीरें

'वाराणसी' की शूटिंग हो गई पूरी?

महेश बाबू के इस लुक के सामने आने के बाद फैंस सवाल कर रहे हैं कि फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई है. इस महीने की शुरुआत में तेलुगु चित्रालु की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया था कि फिल्म की 90% से ज्यादा शूटिंग हो चुकी है. रिपोर्ट में कहा गया था कि महेश ने अपना ज्यादातर हिस्सा शूट कर लिया है, बस एक जरूरी इंट्रोडक्शन सीन बाकी है.

वहीं, 360 तेलुगु की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, महेश बाबू फिल्म की शूटिंग पूरी कर चुके हैं और फिलहाल डबिंग कर रहे हैं. मेकर्स ने अभी तक फिल्म की शूटिंग को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी साझा नहीं की है. लेकिन महेश के क्लीन शेव लुक के बाद ये चर्चा और तेज हो गई है.

ये भी पढें: मृणाल ठाकुर की ‘पूजा मेरी जान’ 4 साल बाद अडल्ट टैग के साथ होगी OTT पर रिलीज, जानें- कहां देख सकेंगे

फिल्म में महेश बाबू का डबल रोल

इस फिल्म में महेश बाबू डबल रोल में दिखने वाले हैं. महेश बाबू फिल्म में मेन एक्टर हैं और रुद्र की भूमिका में नजर आने वाले हैं. रुद्र एक आर्कियोलॉजिस्ट है. फिल्म में एक एस्टेरॉयड वाराणसी शहर से टकराने वाला है, रुद्र शहर को इससे बचाने के मिशन पर दिखाई देंगे.

वहीं इस फिल्म के एक हिस्से में भगवान राम और कुंभकर्ण की लडाई भी दिखाई गई है. उस हिस्से में वे प्रभु राम के रूप में नजर आएंगे. इस फिल्म में महेश बाबू के अलावा प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन भी बेहद जरूरी रोल्स में दिखने वाले हैं. आपको बता दें कि महेश बाबू पहली बार प्रियंका चोपड़ा के साथ किसी फिल्म में स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आने वाले हैं.

और पढ़ें

About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी पत्रकारिता में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुकीं हैं और फिलहाल ABP Live के साथ बतौर इंटर्न एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इससे पहले वे 'मैं भी भारत' में मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने ट्राइबल बीट से जुड़ी न्यूज रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग, वॉयसओवर और डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन की जिम्मेदारी संभाली थी. पत्रकारिता के साथ उन्हें डिजिटल स्टोरीटेलिंग और वीडियो कंटेंट प्रोडक्शन का भी अनुभव है. संपर्क करें-  himanshi.8012@gmail.com
Read More
Published at : 25 Sep 2026 04:20 PM (IST)
Tags :
Mahesh Babu
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
'द पैराडाइज' ने उड़ाए 'धुरंधर' के भी परखच्चे, पहले दिन बना डाले 5 बड़े रिकॉर्ड्स
'द पैराडाइज' ने उड़ाए 'धुरंधर' के भी परखच्चे, पहले दिन बना डाले 5 बड़े रिकॉर्ड्स
साउथ सिनेमा
The Paradise Vs The Vvaan BO Live Updates: शुक्रवार को 'द पैराडाइज' 3 बजे तक 52 करोड़ के हुई पार, जानें- 'द वन' का कलेक्शन
Live: 'द पैराडाइज' 4 बजे तक 52 करोड़ के पार, जानें- 'द वन' का कलेक्शन
साउथ सिनेमा
'द पैराडाइज' के निगेटिव रिव्यूज के बचाव में उतरे रेमो रहीम
'द पैराडाइज' के निगेटिव रिव्यूज के बचाव में उतरे रेमो रहीम
साउथ सिनेमा
'द पैराडाइज' की ओपनिंग डे पर वर्ल्डवाइड तबाही, 'बाहुबली' और 'वॉर' के तोड़े रिकॉर्ड
'द पैराडाइज' की ओपनिंग डे पर वर्ल्डवाइड तबाही, 'बाहुबली' और 'वॉर' के तोड़े रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Anjali Arora ने Mata Sita के रोल, Trolling और Mahakavya Shri Ramayan Katha पर की खुलकर बात
Paritosh Tripathi की Wild Card Entry पर Buzz, Viral Post ने बढ़ाई Bigg Boss 20 की हलचल
Karan Johar बनाएंगे R.N. Kao की Biopic, 2028 में होगी फिल्म की Release
बिहार में शैतानों की टोली का अटैक !
ECI के खिलाफ राहुल ने नई 'फाइल' खोली
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी को लेकर AISA का प्रदर्शन, योगेंद्र यादव समेत 40 डिटेन
ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी को लेकर AISA का प्रदर्शन, योगेंद्र यादव समेत 40 डिटेन
बिहार
SIR विवाद में कांग्रेस का पटना में प्रदर्शन, पुलिस ने चलाया वॉटर कैनन
SIR विवाद में कांग्रेस का पटना में प्रदर्शन, पुलिस ने चलाया वॉटर कैनन
क्रिकेट
भारत के 7 दिग्गज क्रिकेटर, जिन्हें BCCI ने नहीं दिया फेयरवेल मैच
भारत के 7 दिग्गज क्रिकेटर, जिन्हें BCCI ने नहीं दिया फेयरवेल मैच
विश्व
भारत की स्थाई सदस्यता के लिए UN में खड़ा हुआ ये देश, बोला- 'इंडिया को...'
भारत की स्थाई सदस्यता के लिए UN में खड़ा हुआ ये देश, बोला- 'इंडिया को...'
बॉलीवुड
The Vvaan X Review: 'रहस्य, रोमांच और छठी मैया की आस्था से भरपूर' , सिद्धार्थ-तमन्ना की 'द वन’ ने जीता लोगों का दिल
सिद्धार्थ-तमन्ना की 'द वन’ लोगों को कैसी लगी? आ गया फैसला
इंडिया
CEC विवाद: 'केरल कैसे जीते?', BJP का राहुल पर वार, प्रियंका बोलीं- बहाने बंद करें
CEC विवाद: 'केरल कैसे जीते?', BJP का राहुल पर वार, प्रियंका बोलीं- बहाने बंद करें
इंडिया
UP चुनाव का BJP बना रही तगड़ा प्लान, केशव प्रसाद मौर्य की अमित शाह संग मीटिंग, बोले- '2027 में...'
UP चुनाव का BJP बना रही तगड़ा प्लान, केशव प्रसाद मौर्य की अमित शाह संग मीटिंग, बोले- '2027 में...'
इंडिया
PM मोदी ने बताई भारत की 5500 परसेंट ग्रोथ की कहानी, 4 फोटोज किए शेयर
PM मोदी ने बताई भारत की 5500 परसेंट ग्रोथ की कहानी, 4 फोटोज किए शेयर
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget