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मृणाल ठाकुर की ‘पूजा मेरी जान’ 4 साल बाद अडल्ट टैग के साथ होगी OTT पर रिलीज, जानें- कहां देख सकेंगे

मृणाल ठाकुर की 4 साल से अटकी फिल्म ‘पूजा मेरी जान’ अब ओटीटी पर रिलीज होने वाली है. थिएटर के लिए बनी इस फिल्म को CBFC से A सर्टिफिकेट मिला है.

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 25 Sep 2026 01:37 PM (IST)
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मृणाल ठाकुर की मच अवेटेड फिल्म 'पूजा मेरी जान' की रिलीज डेट सामने आ गई है. लेकिन ये फिल्म बड़े पर्दे पर नहीं आ रही है. फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म को ओटीटी पर रिलीज करने का फैसला किया है. 24 सितंबर को फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है. फिल्म 2 अक्टूबर को ओटीटी पर आने वाली है. लेकिन रिलीज से पहले फिल्म को लेकर एक और अपडेट सामने आया है.

ए सर्टिफिकेट के साथ ओटीटी पर कहां रिलीज होगी 'पूजा मेरी जान' 
इस फिल्म को सेंसर बोर्ड से ए सर्टिफिकेट मिला है. आमतौर पर ओटीटी कंटेंट को सेंसर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती. 123 तेलुगु की रिपोर्ट के मुताबिक, ये फिल्म पहले थिएटर के लिए बनाई गई थी. बाद में मेकर्स ने इसे ओटीटी पर लाने का फैसला किया. इसी वजह से इसका सीबीएफसी सर्टिफिकेशन हुआ और इसे अडल्ट ओनली सर्टिफिकेट दिया गया. फिल्म को 15 सितंबर को सर्टिफिकेट मिला है और इसका रनटाइम करीब 1 घंटा 58 मिनट है.

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4 साल से क्यों नहीं हुई रिलीज?

इस फिल्म ने ओटीटी रिलीज से पहले एक लंबा सफर तय किया है. ‘पूजा मेरी जान’ की शूटिंग करीब 4 साल पहले ही पूरी हो गई थी. 2022 में फिल्म बनकर पूरी तरह तैयार हो गई थी.

पहले इस फिल्म को जियो सिनेमा पर रिलीज करने की प्लानिंग थी लेकिन जियो सिनेमा और डिजनी हॉटस्टार के मर्जर के बाद फिल्म की रिलीज टल गई थी. लेकिन अब ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर नहीं आ रही है. इसे 2 अक्टूबर को जी5 पर रिलीज करने का फैसला लिया गया है.

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फिल्म की कहानी और कास्ट

‘पूजा मेरी जान’ एक कोर्टरूम ड्रामा कम थ्रिलर मूवी है. फिल्म में मृणाल ठाकुर पूजा के रोल में हैं. पूजा की लाइफ में सब ठीक चल रहा होता है, पर उसके बॉयफ्रेंड अनिकेत की मौत के बाद सब कुछ बदल जाता है. पूजा पर ही उसकी मौत का आरोप लगता है.

मृणाल ठाकुर की ‘पूजा मेरी जान’ 4 साल बाद अडल्ट टैग के साथ होगी OTT पर रिलीज, जानें- कहां देख सकेंगे

मृणाल ठाकुर के अलावा हुमा कुरैशी भी इस फिल्म में एक अहम किरदार निभा रही हैं. हुमा कुरैशी सना का रोल कर रही हैं. सना पूजा और अनिकेत दोनों की कॉमन फ्रैंड हैं और पेशे से वकील है.

फिल्म में विक्रम सिंह चौहान और विजय राज भी हैं. इनके अलावा चैतन्य व्यास भी कास्ट में शामिल हैं. इस फिल्म को नवजोत गुलाटी ने डायरेक्ट किया है. विपाशा अरविंद इसकी को-डायरेक्टर हैं. प्रोड्यूस दिनेश विजान और अमर कौशिक ने किया है. ये मैडॉक फिल्म्स की पिक्चर है. इस फिल्म का म्यूजिक विशाल मिश्रा का है.

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About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी पत्रकारिता में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुकीं हैं और फिलहाल ABP Live के साथ बतौर इंटर्न एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इससे पहले वे 'मैं भी भारत' में मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने ट्राइबल बीट से जुड़ी न्यूज रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग, वॉयसओवर और डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन की जिम्मेदारी संभाली थी. पत्रकारिता के साथ उन्हें डिजिटल स्टोरीटेलिंग और वीडियो कंटेंट प्रोडक्शन का भी अनुभव है. संपर्क करें-  himanshi.8012@gmail.com
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Published at : 25 Sep 2026 01:37 PM (IST)
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