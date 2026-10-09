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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'बॉयफ्रेंड से चैट कर रही थी', तेज प्रताप यादव बोले- वाइफ ऐश्वर्या को पकड़ा था रंगे हाथ

'बॉयफ्रेंड से चैट कर रही थी', तेज प्रताप यादव बोले- वाइफ ऐश्वर्या को पकड़ा था रंगे हाथ

Tej Pratap Yadav On First Wife: तेज प्रताप यादव ने अपनी पहली वाइफ ऐश्वर्या को लेकर बात की और उन पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया. वो बताते हैं कि उन्होंने वाइफ को रंगे हाथ पकड़ा था.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 09 Oct 2026 09:53 PM (IST)
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तेज प्रताप यादव पिछले दिनों रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' में नजर आ रहे थे, जिसमें उनका अलग ही अंदाज देखने के लिए मिला. शो में काफी कुछ रहा था. विदेशी कंटेस्टेंट इरिना रुदाकोवा के साथ उनकी केमिस्ट्री ने काफी लाइमलाइट बटोरी थी. जब उन्हें पता चला कि तेज प्रताप घर से बाहर जाने वाले हैं तो वो फूट-फूटकर रोने लगती हैं. 

इसी बीच तेज प्रताप ने अपनी पहली वाइफ ऐश्वर्या के साथ तलाक को लेकर बात की और बताया कि क्यों उनका 6 महीने में ही रिश्ता खत्म हो गया? तेज प्रताप ने उन पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया. साथ ही रंगे हाथ पकड़े जाने का भी दावा किया है. चलिए बताते हैं उन्होंने क्या कहा.

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तेज प्रताप ने तलाक पर तोड़ी चुप्पी

तेज प्रताप यादव ने तलाक पर चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने 'राइज एंड फॉल 2' के हालिया एपिसोड में वाइफ ऐश्वर्या के साथ रिश्ता टूटने का खुलासा किया है. दरअसल, शो में तेज प्रताप और निहारिका बात कर रहे होते हैं और तभी निहारिका ने उनसे पूछा कि उनका तलाक क्यों हुआ था? उस समय उन्होंने बताया कि शादी के 3 महीने में ही लड़ाई-झगड़े शुरू हो गए थे. माता-पिता के सामने भी आपस में झगड़ जाते थे.

 
 
 
 
 
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तेज प्रताप आगे भी दावा करते हैं, 'मैं उस समय हेल्थ मिनिस्टर था बिहार में. घर जाने का मन नहीं करता थ. कभी दोस्त के घर रुक जाता था तो कभी इधर-उधर. पत्नी घर के बाहर निकलने नहीं देती थी. सुबह पूजा करता था तो इसके लिए मना करती थी. वो रात भर पार्टी करती थी. वो अलग थी और मैं अलग था. हमारी शादी अरेंज मैरिज थी.'

तेज प्रताप यादव ने पत्नी को पकड़ा था रंगे हाथ

इसके साथ ही अब तेज प्रताप यादव ने पत्नी पर गंभीर आरोप भी लगाए. उन्होंने दावा किया कि ऐश्वर्या को रंगे हाथ बॉयफ्रेंड के साथ चैट करते हुए पकड़ा था. तेज प्रताप यादव ने कहा, 'वो अपने पुराने लवर को प्यार भरे मैसेज और हार्ट वाले इमोजी भेजा करती थी. विधान सभा में गया हुआ था शाम में घर लौटा तो बैडरूम में आने के लिए एंट्री कर रहा था तो वो किसी लड़के से चैट कर रही थी. उसका कोई पुराना बॉयफ्रेंड था. उससे चैट कर रही थी. लव यू, पूरा हार्ट भेज रही थी. सब चीज उसको भेज रही थी. मैंने सब कुछ दूर से देख लिया.' तेज प्रताप यादव ने ये भी दावा कि उनके पास कोर्ट में पेश करने के लिए पूरी रिकॉर्डिंग भी थी. ताकि वो कोर्ट में सबूत पेश कर सकें.

गौरतलब है कि तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या की शादी साल 2018 में हुई थी और परिवार वालों की मर्जी से हुई थी. उनकी पहली वाइफ बिहार के नेता चंद्रकांता राय की बेटी हैं. ये शादी महज 6 महीने ही टिक पाई थी.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 09 Oct 2026 09:53 PM (IST)
Tags :
Tej Pratap Yadav
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