अमेजन प्राइम वीडियो के रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' में इन दिनों खूब ड्रामा देखने को मिल रहा है. शो में कंटेस्टेंट्स के बीच कभी तीखी बहस होती है, तो कभी दोस्ती और रिश्तों में नए ट्विस्ट देखने को मिलते हैं. शो में सत्ता हासिल करने की होड़ भी लगातार बढ़ रही है. रूलर्स और वर्कर्स के बीच होने वाले टकराव से लेकर टास्क के दौरान होने वाली बहस तक, हर एपिसोड में कुछ नया देखने को मिल रहा है.

'राइज एंड फॉल 2' के एपिसोड 15 में दर्शकों को जमकर हंगामा देखने को मिला. पेंटहाउस और बेसमेंट के कंटेस्टेंट्स के बीच खूब बहस हुई. लेटेस्ट एपिसोड में तेज प्रताप यादव यानी तेजू भैया और शहजाद पूनावाला के बीच भी तीखी बहस देखने को मिली. वहीं, गौतम गुलाटी और राज ग्रोवर को रूलर्स से वर्कर्स बनाकर बेसमेंट में भेज दिया गया. इसके अलावा नॉमिनेशन टास्क के दौरान भी खूब ड्रामा हुआ. आइए जानते हैं, एपिसोड 15 में क्या-क्या हुआ.

शहजाद पूनावाला को मिली स्पेशल पावर

'राइज एंड फॉल 2' के हालिया एपिसोड में अल्टीमेट रूलर शहजाद पूनावाला को स्पेशल पावर दी गई. उन्हें पेंटहाउस में मौजूद रूलर्स में से दो लोगों को वर्कर्स बनाकर बेसमेंट में भेजने का फैसला करना था. इसके अलावा उनके पास एक कंटेस्टेंट को बचाने की पावर भी थी. शहजाद ने सबसे पहले तेजू भैया को बचाया.

इसके बाद रूलर्स को दो-दो लोगों की टीम में बांटा गया और शहजाद को हर जोड़ी में से एक कंटेस्टेंट को बचाने का मौका मिला. स्वरा भास्कर और राज ग्रोवर में से उन्होंने स्वरा को चुना. वहीं, इरीना और गौतम गुलाटी में से इरीना को बचाया. इस फैसले के बाद गौतम गुलाटी और राज ग्रोवर रूलर्स से वर्कर्स बन गए और उन्हें बेसमेंट में जाना पड़ा.

गौतम को बेसमेंट भेजने पर भिड़े तेजू भैया और शहजाद

गौतम गुलाटी को बेसमेंट में भेजने के फैसले से तेज प्रताप यादव नाराज हो गए. इस बात को लेकर उनकी शहजाद पूनावाला से जमकर बहस हुई. तेजू भैया ने शहजाद पर आरोप लगाया कि उन्होंने एक लड़की के चक्कर में गौतम को बेसमेंट में भेज दिया.

उन्होंने कहा कि शहजाद को गौतम को नीचे नहीं भेजना चाहिए था. हालांकि, बहस के बाद तेजू भैया ने शहजाद से माफी भी मांगी और उन्हें गले लगा लिया.

प्रियंका चाहर चौधरी ने गौतम को किया नॉमिनेट

इसके बाद शो में नॉमिनेशन की बारी आई. अल्टीमेट रूलर्स को वर्कर्स में से किसी एक को नॉमिनेट करने की स्पेशल पावर दी गई. इस दौरान प्रियंका चाहर चौधरी ने बिना देर किए गौतम गुलाटी का नाम लिया.

इसके बाद गौतम ने राज ग्रोवर को और राज ने काजल राघवानी को नॉमिनेट कर दिया. इस पूरी प्रक्रिया के बाद सारा गुरपाल और मनीष कश्यप इस हफ्ते के लिए नॉमिनेट हो गए. वहीं, काजल राघवानी अपने नॉमिनेशन के बाद फूट-फूटकर रोती नजर आईं.