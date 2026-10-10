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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'राइज एंड फॉल 2' एपिसोड 15 रिव्यू: गौतम-राज बने वर्कर्स, शहजाद पूनावाला और तेजू भैया में छिड़ी बहस

'राइज एंड फॉल 2' एपिसोड 15 रिव्यू: गौतम-राज बने वर्कर्स, शहजाद पूनावाला और तेजू भैया में छिड़ी बहस

'राइज एंड फॉल 2' के एपिसोड 15 में तेजू भैया और शहजाद पूनावाला के बीच जमकर बहस हुई. वहीं, गौतम गुलाटी और राज ग्रोवर को बेसमेंट में भेज दिया गया. नॉमिनेशन टास्क में भी खूब ड्रामा देखने को मिला.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 10 Oct 2026 02:23 PM (IST)
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अमेजन प्राइम वीडियो के रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' में इन दिनों खूब ड्रामा देखने को मिल रहा है. शो में कंटेस्टेंट्स के बीच कभी तीखी बहस होती है, तो कभी दोस्ती और रिश्तों में नए ट्विस्ट देखने को मिलते हैं. शो में सत्ता हासिल करने की होड़ भी लगातार बढ़ रही है. रूलर्स और वर्कर्स के बीच होने वाले टकराव से लेकर टास्क के दौरान होने वाली बहस तक, हर एपिसोड में कुछ नया देखने को मिल रहा है. 

'राइज एंड फॉल 2' के एपिसोड 15 में दर्शकों को जमकर हंगामा देखने को मिला. पेंटहाउस और बेसमेंट के कंटेस्टेंट्स के बीच खूब बहस हुई. लेटेस्ट एपिसोड में तेज प्रताप यादव यानी तेजू भैया और शहजाद पूनावाला के बीच भी तीखी बहस देखने को मिली. वहीं, गौतम गुलाटी और राज ग्रोवर को रूलर्स से वर्कर्स बनाकर बेसमेंट में भेज दिया गया. इसके अलावा नॉमिनेशन टास्क के दौरान भी खूब ड्रामा हुआ. आइए जानते हैं, एपिसोड 15 में क्या-क्या हुआ.

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शहजाद पूनावाला को मिली स्पेशल पावर

'राइज एंड फॉल 2' के हालिया एपिसोड में अल्टीमेट रूलर शहजाद पूनावाला को स्पेशल पावर दी गई. उन्हें पेंटहाउस में मौजूद रूलर्स में से दो लोगों को वर्कर्स बनाकर बेसमेंट में भेजने का फैसला करना था. इसके अलावा उनके पास एक कंटेस्टेंट को बचाने की पावर भी थी. शहजाद ने सबसे पहले तेजू भैया को बचाया. 

राइज एंड फॉल 2' एपिसोड 15 रिव्यू: गौतम-राज बने वर्कर्स, शहजाद पूनावाला और तेजू भैया में छिड़ी बहस

इसके बाद रूलर्स को दो-दो लोगों की टीम में बांटा गया और शहजाद को हर जोड़ी में से एक कंटेस्टेंट को बचाने का मौका मिला. स्वरा भास्कर और राज ग्रोवर में से उन्होंने स्वरा को चुना. वहीं, इरीना और गौतम गुलाटी में से इरीना को बचाया. इस फैसले के बाद गौतम गुलाटी और राज ग्रोवर रूलर्स से वर्कर्स बन गए और उन्हें बेसमेंट में जाना पड़ा. 

राइज एंड फॉल 2' एपिसोड 15 रिव्यू: गौतम-राज बने वर्कर्स, शहजाद पूनावाला और तेजू भैया में छिड़ी बहस

गौतम को बेसमेंट भेजने पर भिड़े तेजू भैया और शहजाद

गौतम गुलाटी को बेसमेंट में भेजने के फैसले से तेज प्रताप यादव नाराज हो गए. इस बात को लेकर उनकी शहजाद पूनावाला से जमकर बहस हुई. तेजू भैया ने शहजाद पर आरोप लगाया कि उन्होंने एक लड़की के चक्कर में गौतम को बेसमेंट में भेज दिया. 

राइज एंड फॉल 2' एपिसोड 15 रिव्यू: गौतम-राज बने वर्कर्स, शहजाद पूनावाला और तेजू भैया में छिड़ी बहस

उन्होंने कहा कि शहजाद को गौतम को नीचे नहीं भेजना चाहिए था. हालांकि, बहस के बाद तेजू भैया ने शहजाद से माफी भी मांगी और उन्हें गले लगा लिया. 

राइज एंड फॉल 2' एपिसोड 15 रिव्यू: गौतम-राज बने वर्कर्स, शहजाद पूनावाला और तेजू भैया में छिड़ी बहस

प्रियंका चाहर चौधरी ने गौतम को किया नॉमिनेट

इसके बाद शो में नॉमिनेशन की बारी आई. अल्टीमेट रूलर्स को वर्कर्स में से किसी एक को नॉमिनेट करने की स्पेशल पावर दी गई. इस दौरान प्रियंका चाहर चौधरी ने बिना देर किए गौतम गुलाटी का नाम लिया. 

राइज एंड फॉल 2' एपिसोड 15 रिव्यू: गौतम-राज बने वर्कर्स, शहजाद पूनावाला और तेजू भैया में छिड़ी बहस

इसके बाद गौतम ने राज ग्रोवर को और राज ने काजल राघवानी को नॉमिनेट कर दिया. इस पूरी प्रक्रिया के बाद सारा गुरपाल और मनीष कश्यप इस हफ्ते के लिए नॉमिनेट हो गए. वहीं, काजल राघवानी अपने नॉमिनेशन के बाद फूट-फूटकर रोती नजर आईं. 

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 10 Oct 2026 02:23 PM (IST)
Tags :
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