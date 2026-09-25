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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'द पैराडाइज' ने उड़ाए 'धुरंधर' के भी परखच्चे, पहले दिन बना डाले 5 बड़े रिकॉर्ड्स

'द पैराडाइज' ने उड़ाए 'धुरंधर' के भी परखच्चे, पहले दिन बना डाले 5 बड़े रिकॉर्ड्स

The Paradise Box office Collection: नेचुरल स्टार नानी की फिल्म 'द पैराडाइज' तो पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड ब्रेकर साबित हुई है. फिल्म ने एक या भी दो नहीं बल्कि 4 बड़े रिकॉर्ड्स बना डाले हैं.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 25 Sep 2026 04:13 PM (IST)
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The Paradise Box office Collection: नेचुरल स्टार नानी फिल्म 'द पैराडाइज' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर आते ही तबाही मचा दी है. इसने ओपनिंग डे पर शानदार परफॉर्म किया और बड़े-बड़े धुरंधरों की फिल्मों को धूल चटा दी है. फिल्म को भले ही नेगेटिव रिव्यू मिले हैं लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग डे में बंपर कमाई की और रिकॉर्ड ब्रेकर साबित हो गई है. 

दरअसल, 'द पैराडाइज' को ओपनिंग डे पर बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों से शानदार रिस्पांस मिला, जिसका फायदा फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर मिलता दिखा, जिसके बाद नानी की फिल्म ने देखते ही देखते 5 बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं. ऐसे में चलिए बताते हैं वो कौन से बड़े रिकॉर्ड्स हैं, जिसे फिल्म ने अपने नाम किए हैं.

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यह भी पढ़ें: 'द पैराडाइज' बनी तेलुगु की तीसरी बिगेस्ट ओपनर, 'इरुमुडी' समेत पहले दिन तोड़े 6 फिल्मों के रिकॉर्ड

'द पैराडाइज' का ओपनिंग डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

नानी की एक्शन ड्रामा फिल्म 'द पैराडाइज' ने ओपनिंग डे पर बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस दी है. फिल्म ने हिंदी और तमिल से ज्यादा तेलुगु में कमाई की है और इसने कई फिल्मों के ओपनिंग डे कलेक्शन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है.
- सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने पेड़ प्रीव्य में 11.60 करोड़ का कलेक्शन किया.
- तो वहीं, पहले दिन 34.65 करोड़ का कारोबार कर बॉक्स ऑफिस पर बवाल ही काट दिया.
- इसके बाद फिल्म के फर्स्ट डे टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 46.25 करोड़ रहा.

7वीं टॉप ए रेटेड इंडियन ओपनर बनी 'द पैराडाइज'

'द पैराडाइज' ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा ही उड़ा दिया है. फिल्म ने टॉप ए रेटेड इंडियन ओपनर फिल्मों की लिस्ट में एंट्री मार ली है, जिसके इसके आगे रणवीर सिंह की 'धुरंधर' (28.6 करोड़) और 'जन नायकन' (42.7 करोड़) भी नहीं टिक पाई है. इसे 'द पैराडाइज' ने पछाड़ दिया है और अब ये 7वीं टॉप ए रेटेड इंडियन ओपनर फिल्म बन चुकी है. 'सत्यमेव जयते' (20.52 करोड़) दसवें नंबर थी और अब ये इस लिस्ट से बाहर हो गई है. देखिए टॉप 10 की लिस्ट...

1. धुरंधर 2- 145 करोड़
2. टॉक्सिक- 101.1 करोड़
3. सालार- 90.7 करोड़
4. दे कॉल हिम ओजी- 84.7 करोड़
5. कूली- 65 करोड़
6. एनिमल- 63.8 करोड़
7. द पैराडाइज- 46.25 करोड़
8. जन नायकन- 42.7 करोड़
9. धुरंधर- 28.6 करोड़
10. हिट: द थर्ड केस- 21 करोड़  

यह भी पढ़ें: साउथ की 9 अपकमिंग फिल्में, जो बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड के छक्के छुड़ा देंगी

नानी की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म

इसके साथ ही 'द पैराडाइज' नानी की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म भी बन चुकी है. 46.25 करोड़ (पेड़ प्रीव्यूज मिलाकर) की कमाई के साथ ही इसने नानी की पिछली फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. एक्टर की अभी तक की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म 'हिट द थर्ड केस' थी, जिसने पहले दिन 21 करोड़ नेट कलेक्शन किया था. अब इसे 'द पैराडाइज' ने पीछे छोड़ दिया है.

2026 की तेलुगु की तीसरी बिगेस्ट ओपनर

इतना ही नहीं, 'द पैराडाइज' को तेलुगु में इतना बढ़िया रिस्पांस मिला है कि अब ये 2026 की तेलुगु की तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म भी बन चुकी है. इसने चिरंजीवी, रवि तेजा और पवन कल्याण जैसे स्टार्स की फिल्मों के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है. साथ ही टॉप 10 की लिस्ट से 'राकासा' (2.85 करोड़) को बाहर का रास्ता भी दिखा दिया है. देखिए टॉप 10 तेलुगु फिल्मों की लिस्ट...

1. पेद्दी- 69.5 करोड़
2. द राजा साब- 62.9 करोड़
3. द पैराडाइज- 46.25 करोड़ (पेड प्रीव्यूज मिलाकर)
4. मना शंकर वरा प्रसाद गारु- 41.6 करोड़
5. उस्ताद भगत सिंह- 34.75 करोड़
6. इरुमुडी- 12.43 करोड़
7. लेनिन- 7.15 करोड़
8. डकैत- 6.5 करोड़
9. अनागनागा ओका राजू- 5.5 करोड़
10. मां इंटि बंगारम- 5.35 करोड़

2026 की 5वीं सबसे बड़ी इंडियन ओपनर फिल्म बनी

वहीं, 'द पैराडाइज' इस साल की टॉप 10 इंडियन फिल्मों की लिस्ट में एंट्री मार ली है, जिन्होंने 2026 में पहले दिन बंपर कमाई की है. इसने 'जन नायकन' और 'माना शंकर वरा प्रसाद गारू' के ओपनिंग डे कलेक्शन को पछाड़ दिया है, जिसके बाद ये 5वें नंबर पर आ गई है. देखिए 2026 की टॉप 10 ओपनिंग करने वाली इंडियन फिल्में...
1. धुरंधर 2 – 145 करोड़
2. टॉक्सिक – 101.1 करोड़
3. पेद्दी – 69.5 करोड़
4. द राजा साब – 62.9 करोड़
5. द पैराडाइज- 46.25 करोड़
6. जन नायकन – 42.7 करोड़
7. माना शंकर वरा प्रसाद गारू – 41.6 करोड़
8. उस्ताद भगत सिंह – 34.75 करोड़
9. बॉर्डर 2 – 32.1 करोड़
10. मिर्जापुर द मूवी – 28.11 करोड़

वर्ल्डवाइड पहले दिन 50 करोड़ का आंकड़ा पार

'द पैराडाइज' ने ओपनिंग डे पर वर्ल्डवाइड भी कमाल का प्रदर्शन किया है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने पहले दिन 50 करोड़ का आंकड़ा दुनियाभर में पार कर लिया है. फिल्म ने ओवरसीज में 22 करोड़ कमाए, जिसके बाद इसका वर्ल्डवाइड 76.90 करोड़ कलेक्शन किया. इसने 'बाहुबली: द बिगिनिंग' (73 करोड़) और 'वॉर' (74 करोड़) के वर्ल्डवाइड ओपनिंग डे कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है और इसी के साथ ही इसकी दुनियाभर में टॉप-40 ओपनिंग वाली फिल्मों की लिस्ट में एंट्री भी हो गई है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 25 Sep 2026 04:13 PM (IST)
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