थिएट्रिकल रन के बाद ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी ‘धुरंधर 2', यहां है पूरी डिटेल

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीDhurandhar 2 OTT Release: थिएट्रिकल रन के बाद OTT कब और कहां रिलीज होगी ‘धुरंधर 2', यहां है पूरी डिटेल

Dhurandhar 2 OTT Release: थिएट्रिकल रन के बाद OTT कब और कहां रिलीज होगी ‘धुरंधर 2', यहां है पूरी डिटेल

Dhurandhar 2 OTT Release: 'धुरंधर: द रिवेंज' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इसी के साथ फैंस इस फिल्म की ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे हैं. जानते हैं ये कब और कहां होगी रिलीज

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 19 Mar 2026 03:03 PM (IST)
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‘धुरंधर 2' या 'धुरंधर: द रिवेंज' 18 मार्च को पेड प्रीव्यू शोज में धमाका करने के बाद अब दुनियाभर के सिनेमाघरों में ऑफिशियली रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म को क्रिटिक्स से शानदार रिव्यू मिला है वहीं दर्शकों पर भी फिल्म का फीवर चढ़ चुका है जिसके चलते इसे देखने के लिए सिनेमाघरों में दर्शकों की भीड़ टूट पड़ी है. इसी के साथ अब दर्शक ये जानने के लिए भी बेहद एक्साइटेड हैं कि ये फिल्म ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी?

‘धुरंधर 2' ओटीटी पर कहां होगी रिलीज?
बता दें कि दिसंबर 2025 में रिलीज हुई 'धुरंधर' ने धमाकेदार थिएट्रिकल रन के बाद ओटीटी के दिग्गज प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर दस्तक दी थी. हालांकि अब इसका सीक्वल सेम प्लेटफॉर्म पर नहीं बल्कि दूसरे प्लेटफॉर्म पर आएगा. बता दें कि ये फ़िल्म जियो हॉस्टार पर स्ट्रीम होगी. ये इस फ़्रैंचाइज़ी के लिए एक साफ बदलाव है, क्योंकि इसका पहला हिस्सा नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुआ था और काफ़ी समय तक उसने अच्छा परफॉर्म किया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस सीक्वल के डिजिटल राइट्स लगभग 150 करोड़ रुपये में बेचे गए हैं, जो इसे एक बड़ी डील बनाता है. इस प्लेटफ़ॉर्म के साथ जुड़ाव का हिंट पहले भी प्रमोशनल मटीरियल और ट्रेलर के ज़रिए मिला था, जहां इसका लोगो दिखाई दे रहा था.

‘धुरंधर 2' ओटीटी पर किस तारीख को होगी रिलीज?
'धुरंधर: द रिवेंज' या ‘धुरंधर 2' की ओटीटी  रिलीज़ डेट के बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं आई है. लेकिन मौजूदा इंडस्ट्री ट्रेंड्स और पिंकविला और इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स के मुताबिक  ये 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई है ऐसे में इसके 45 से 60 दिनों के अंदर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने की उम्मीद है. यानी ये जून के दूसरे हफ्ते के आस-पास या उससे थोड़ा बाद में डिजिटल डेब्यू कर सकती है.  हालांकि इसका ओटीटी पर आने का सही समय इस बात पर डिपेंड करेगा कि आने वाले हफ़्तों में यह फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफ़ॉर्म करती है.

‘धुरंधर 2' की ओटीटी रिलीज में हो सकती है देरी
इसकी ज़बरदस्त शुरुआत भी इसकी डिजिटल रिलीज़ में देरी की एक वजह बन सकती है.  फिल्म को पेड प्रीव्यू के दौरान शानदार रिस्पॉन्स मिला और कई शहरों में सिनेमाघरों में काफी भीड़ देखने को मिली. बता दें कि इसने पेड प्रीव्यू से ही 43 करोड़ का बंपर कलेक्शन किया है. वहीं ऑफिशियल रिलीज के पहले दिन भी ये बॉक्स ऑफिस पर कहर बरपा रही है. इसके 100 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग तय मानी जा रही है. अगर ये रफ़्तार बनी रहती है, तो मेकर्स शायद इसे थिएटर में और ज़्यादा समय तक चलाने का फैसला कर सकते हैं.

बता दें कि आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फ़िल्म में रणवीर सिंह के साथ संजय दत्त, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन मुख्य भूमिकाओं में हैं, जो इसकी कुल अपील को और बढ़ा देते हैं. 

 

 

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Published at : 19 Mar 2026 02:25 PM (IST)
Tags :
Aditya Dhar Ranveer SIngh Dhurandhar 2
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