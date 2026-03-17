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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी2 घंटे 30 मिनट की हॉरर-कॉमेडी ने OTT पर मचाई धूम, 284% प्रॉफिट कमाकर मालामाल हुए थे मेकर्स

2 घंटे 30 मिनट की हॉरर-कॉमेडी ने OTT पर मचाई धूम, 284% प्रॉफिट कमाकर मालामाल हुए थे मेकर्स

Prakambanam Film: आज हम आपको एक ऐसी मलयालम फिल्म के बारें में बताने जा रहे हैं, जो कम बजट में बनी, लेकिन रिलीज के बाद थिएटर में खूब धूम मचाई. फिल्म से मेकर्स को 284% फायदा हुआ.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 17 Mar 2026 02:14 PM (IST)
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इंडिया में ऐसी कई फिल्में बनी हैं, जो कम बजट में तैयार होती हैं, लेकिन रिलीज के बाद बड़ा धमाका कर देती हैं. ऐसी ही एक मलयालम फिल्म है 'प्रकंबनम', जो बहुत ही कम बजट में बनी, लेकिन इसने रिलीज के बाद थिएटर में खूब धूम मचाई. वहीं अब ये फिल्म ओटीटी पर भी तहलका मचा रही हैं. ये फिल्म है 'प्रकंबनम'. आइए जानते हैं कि ओटीटी पर आप इसे कहां देख सकते हैं. 

फिल्म की कहानी

फिल्म की कहानी एर्नाकुलम के एक हॉस्टल में रहने वाले तीन कॉलेज दोस्तों के ईर्द गिर्द घूंमती है. उनकी मौज-मस्ती भरी जिंदगी तब अजीबोगरीब घटनाओं और डरावनी चीजों में बदल जाती है जब उनमें से एक पर आत्मा का साया पड़ जाता है. 

कास्ट

फिल्म 'प्रकंबनम' में गणपति, सागर सूर्या, एएल अमीन और राजेश माधवन हैं, जैसे कलाकार लीड रोल में है. इस फिल्म का निर्देशन विजेश पनाथुर ने किया है.

'प्रकंबनम' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और प्रॉफिट

  • कम बजट में बनी ये मलयालम फिल्म सुपरहिट रही है और मेकर्स को जबरदस्त रिटर्न दे चुकी है.
  • मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 'प्रकंबनम' फिल्म 4 करोड़ के बजट में बनाई गई है.
  • फिल्म ने ओपनिंग डे पर 38 लाख रूपये कमाई. इसने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 20.86 करोड़ की कमाई की है.
  • इस तरह मेकर्स को करीब 284% का प्रॉफिट हुआ है.

ओटीटी पर कहां देखें 'प्रकंबनम'?

30 जनवरी को रिलीज हुई फिल्म 'प्रकंबनम' ओटीटी प्लेटफॉर्म Zee5 पर 13 मार्च से स्ट्रीम हो रही हैं.

जी5 ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए ये जानकारी दी थी. ये एक हॉरर-कॉमेडी फिल्म है और इसका रनटाइम 2 घंटे 30 मिनट है. अगर आप को मलयालम फिल्में पसंद है तो इसे आप अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

 
 
 
 
 
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Published at : 17 Mar 2026 01:56 PM (IST)
Tags :
OTT Prakambanam
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