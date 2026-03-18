'कातिल कौन?' 2 घंटे 16 मिनट की इस क्राइम थ्रिलर में आखिरी तक रहेगा सस्पेंस, OTT पर देख डालें

अगर आपको क्राइम थ्रिलर फिल्म देखना पसंद हैं, तो आज हम आपके लिए एक बेहतरीन फिल्म लेकर आए हैं, जिसे देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. दरअसल ये फिल्म है 'साइलेंस: कैन यू हियर इट', जो ओटीटी पर स्ट्रीम हो रही है, आइए जानते हैं कि इस फिल्म को आप कहां देख सकते हैं.

फिल्म की कास्ट

'साइलेंस: कैन यू हियर इट'साल 2021 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को अबन भरूचा देवहंस ने निर्देशित किया था. इस सस्पेंस मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म में मनोज बाजपेयी, प्राची देसाई, बरखा सिंह और अर्जुन माथुर लीड रोल में हैं. फिल्म में सभी कलाकारों ने शानदार काम किया था.

फिल्म की कहानी

फिल्म की कहानी एक रिटायर्ड जज की बेटी की हत्या के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसका शव एक ट्रैकिंग स्पॉट पर मिलता है. इस केस को सुलझाने की जिम्मेदारी एसीपी अविनाश वर्मा (मनोज बाजपेयी) को मिलती है.

अविनाश एक ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं जो सिर्फ नियम नहीं, बल्कि सही इंसाफ करने में भरोसा रखते हैं. उन्हें एक खास टीम दी जाती है, जिसमें इंस्पेक्टर संजना (प्राची देसाई) भी शामिल होती हैं.

कहानी में आता है ट्विस्ट

फिल्म में ट्विस्ट तब आता है जब, जांच के दौरान शक एक बड़े नेता रवि खन्ना (अर्जुन माथुर) पर जाता है, क्योंकि लापता लड़की पूजा आखिरी बार उनके घर पर ही देखी गई थी, जहां उनकी पत्नी कविता भी रहती है.

जैसे-जैसे केस आगे बढ़ता है, कई छुपी बातें और झूठ सामने आने लगते हैं. आखिर में अविनाश सारे सुराग जोड़कर असली कातिल का पता लगा लेते हैं और पूरे मामले का सच सामने आ जाता है.

कहां देख सकते हैं फिल्म?

बता दें ये फिल्म Zee5 पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल है. 2 घंटे 16 मिनट की इस फिल्म में ऐसे ट्विस्ट और टर्न हैं जो कहानी को बार-बार नया मोड़ देते हैं, जिससे सस्पेंस बना रहता है. अगर आपने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी है तो इसे अपनी वॉच लिस्ट में जरूर शामिल कर सकते हैं.