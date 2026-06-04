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हिंदी न्यूज़मनोरंजनभोजपुरी सिनेमा'लक्ष्मी और गणेश दोनों घर आए हैं...', भोजपुरी एक्ट्रेस संभावना सेठ 45 की उम्र में जुड़वां बच्चों की मां बनीं

'लक्ष्मी और गणेश दोनों घर आए हैं...', भोजपुरी एक्ट्रेस संभावना सेठ 45 की उम्र में जुड़वां बच्चों की मां बनीं

By : राहुल यादव | Updated at : 04 Jun 2026 02:16 PM (IST)
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Sambhavna Seth Becomes Mother: भोजपुरी एक्ट्रेस संभावना सेठ 45 साल की उम्र में मां बन चुकी हैं. उन्होंने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया है. वो 8 बार आईवीएफ से गुजर चुकी हैं और मिसकैरिज का भी दर्द झेल चुकी हैं.

 

 
 
 
 
 
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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 04 Jun 2026 02:16 PM (IST)
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