'डकैत' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? यहां जानें सारी डिटेल्स

आदिवी शेष और मृणाल ठाकुर की रोमांटिक एक्शन थ्रिलर फिल्म 'डकैत: ए लव स्टोरी' सिनेमाघरों में10 अप्रैल 2026 को रिलीज हुई थी. फिल्म से उम्मीदें बहुत थीं लेकिन धुरंधर 2 के आगे ये बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं कर पाई. इन सबके बीच फैंस इस फिल्म के डिजिटल डेब्यू की डिटेल्स जानने के लिए भी बेहद एक्साइटेड हैं. चलिए यहां जानते हैं 'डकैत: ए लव स्टोरी' ओटीटी के किस प्लेटफॉर्म पर कब रिलीज होगी?

'डकैत' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज?

फ़िल्मी बीट की रिपोर्ट के मुताबिक इस बाइलिंग्वल एक्शन रोमांटिक ड्रामा के पोस्ट-थिएटर राइट्स अमेज़न प्राइम वीडियो के पास हैं. रिपोर्ट की मानें तो सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद चार से छह हफ्ते के भीतर इसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जा सकता है. इस हिसाब से ये फिल्म मई 2026 के मिड या एंड में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेब्यू कर सकती है. हालांकि मेकर्स ने अभी तक फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर कुछ भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है.

'डकैत' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सैक्निल्क की रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने घरेलू बाजार में 6.55 करोड़ रुपये के कलेक्शन के साथ खाता खोला था और इसने पहले हफ्ते में 28.45 करोड़ रुपये कमाए. इसके बाद रिलीज के 8वें दिन इस फिल्म ने 90 लाख, 9वें दिन 1.25 करोड़ और 10वें दिन 1.46 करोड़ का कारोबार किया. वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के 11वें दिन फिल्म की कमाई में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है और इसने महज 40 लाख रुपये कमाए हैं. इसी के साथ 'डकैत' का 11 दिनों का भारत में टोटल कलेक्शन अब 32.46 करोड़ रुपये हो गया है जबकि ग्रास कलेक्शन 37.76 करोड़ रुपये है. वहीं वर्ल्डवाइड इस फिल्म ने 51.06 करोड़ कमाए हैं.

'डकैत' की कहानी

आदिवी शेष की फिल्म की कहानी एक ऐसे शख्स के इर्द-गिर्द घूमती है जिसे उसकी गर्लफ्रेंड धोखा देती है. अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से बदला लेने के लिए वह जेल से भाग निकलता है इसके बाद कहानी में कई मोड़ आते हैं. फिल्म में अनुराग कश्यप, प्रकाश राज, जेन मैरी खान, कामाक्षी भास्करला और अतुल कुलकर्णी ने भी अहम रोल प्ले किया है.

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