मंडे टेस्ट में भी 'भूत बंगला' ने किया कमाल, 'ओ रोमियो' को दी मात, बनाया ये रिकॉर्ड

अक्षय कुमार की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म के जरिए अक्षय कुमार ने एक दशक बाद निर्देशक प्रियदर्शन के साथ दोबारा काम किया है. अच्छी शुरुआत के बाद फिल्म ने पहले वीकेंड में शानदार परफॉर्म किया है. हालांकि पहले मंडे को इसकी कमाई में गिरावट दर्ज की जा रही है चलिए यहां जानते हैं 'भूत बंगला' ने रिलीज के चौथे दिन यानी सोमवार को कितना कलेक्शन किया है?

'भूत बंगला' ने चौथे दिन कितनी की कमाई?

प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की नई फिल्म 'भूत बंगला' ने दर्शकों का दिल जीत लिया है और 'भूल भुलैया' का जादू फिर से जगा दिया है. दरअसल स्पाई थ्रिलर धुरंधर 2 का फीवर एक महीने से ज्यादा समय से लोगों के सिर चढ़ा हुआ था. ऐसे में 'भूत बंगला' बॉक्स ऑफिस पर फ्रेशनेश लाई है और फैमिली ऑडियंस को सिनेमाघरों तक खींच रही है. हालांकि सोमवार को वीकडेज होने की वजह से इसके कलेक्शन में काफी मंदी देखी गई है.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो 'भूत बंगला' ने पेड प्रीव्यू में 3.75 करोड़ और पहले दिन 12.25 करोड़ का कलेक्शन किया था. इसके बाद दूसरे दिन इसकी कमाई 19 करोड़ और तीसरे दिन 23 करोड़ रही.

अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'भूत बंगला' ने रिलीज के चौथे दिन यानी सोमवार को 6.75 करोड़ की कमाई की है.

इसी के साथ 'भूत बंगला' की चार दिनों की कुल कमाई अब 64.75 करोड़ रुपये हो गई है.

'भूत बंगला' ने बनाया ये रिकॉर्ड

बता दें कि 'भूत बंगला' ने पहले मंडे को 6.75 करोड़ की कमाई की है और इसी के साथ इसने शाहिद कपूर की ओ'रोमियो को पछाड़कर मंडे को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली साल 2026 की तीसरी बॉलीवुड फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

बॉलीवुड की 2026 की हाईएस्ट फर्स्ट मंडे कलेक्शन करने वाली फिल्में

धुरंधर 2- 66.1 करोड़

बॉर्डर 2- 23.31 करोड़

ओ'रोमियो - 5.10 करोड़

कोविड 19 के बाद अक्षय की बेस्ट फिल्म बनी

यह फैंटेसी हॉरर-कॉमेडी फिल्म यकीनन कोविड-19 के बाद अक्षय कुमार की बेस्ट फिल्मों में से एक है. इसने अपने पहले सोमवार को जॉली एलएलबी 3 (5.50 करोड़) और केसरी चैप्टर 2 (4.50 करोड़) से कहीं बेहतर कमाई की है. भूत बंगला स्काई फोर्स (8.10 करोड़) के साथ कड़ी टक्कर ले रही है, लेकिन सूर्यवंशी (14.51 करोड़) और हाउसफुल 5 (13.15 करोड़) से पीछे है.