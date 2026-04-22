खतरनाक मिशन पर निकलीं प्रियंका चोपड़ा, रिलीज हुआ 'सिटाडेल 2' का एक्शन पैक्ड ट्रेलर

बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी पहचान बना चुकी एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा हमेशा सुर्खियां में रहती है. वहीं इन दिनों वो अपनी हॉलीवुड सीरीज 'सिटाडेल' को लेकर चर्चा में है. साल 2023 में एक्ट्रेस सीरीज ‘सिटाडेल’ में नजर आई थीं और इसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था. वहीं अब तीन साल के लंबे इंतजार के बाद 'सिटाडेल' अपने दूसरे सीजन के साथ वापसी कर रहा है. नए सीजन का ट्रेलर भी रिलीज हो गया है.

रिलीज हुआ प्रियंका चोपड़ा की 'सिटाडेल 2' का ट्रेलर

हाल ही में मेकर्स ने 'सिटाडेल' के दूसरे सीजन का ट्रेलर रिलीज किया, जिसमें पहले से कहीं ज्यादा डार्क और खतरनाक मिशन की झलक देखने को मिली. ट्रेलर में प्रियंका एक बार फिर से नदिया सिंह के रोल में अपने एक्शन अवतार में नजर आई.

ये भी पढ़ेः आशा भोसले से मिलने की चाह रह गई अधूरी, सिंगर को याद कर भावुक हुईं जेमी लीवर, बोलीं, 12 साल से उनकी मिमिक्री कर रही हूं

ट्रेलर में प्रियंका चोपड़ा और रिचर्ड मैडेन एक नए और खतरनाक मिशन पर निकलते हैं. एक्शन से भरपूर इस ट्रेलर में जहां ग्लोबल लेवल के हाई-रिस्क मिशन की झलक मिलती है, वहीं कई चौंकाने वाले धोखों और नए एजेंट्स की एंट्री का होती दिख रही है.

View this post on Instagram A post shared by Prime Video (@primevideo)

कब रिलीज होगी सीरीज?

वहीं मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया है. 'सिटाडेल सीजन 2' अगले महीने 6 मई 2026 से ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर स्‍ट्रीम होगा. इसमें टोटल 7 एपिसोड होंगे. सीजन 2 में प्रियंका चोपड़ा और रिचर्ड मैडेन के अलावा, स्टेनली टुची, लेस्ली मैनविल, एशले कमिंग्स, जैक रेयनोर, मैट बेरी, लीना अल अरबी, मर्ले डैंड्रिज, गैब्रियल लियोन और रायना वैलैंडिंगहम भी हैं.

'सिटाडेल' सीजन 2 के ट्रेलर ने रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है. यूजर्स इसे लेकर काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं और हाई-ऑक्टेन एक्शन, शानदार विजुअल्स के साथ-साथ प्रियंका चोपड़ा और रिचर्ड मैडेन की केमिस्ट्री की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

ये भी पढ़ेः माथे पर बिंदी, पैरों में पायल… राजा शिवाजी के ट्रेलर लॉन्च पर नौवारी साड़ी में जेनेलिया डिसूजा ने ढाया कहर

प्रियंका चोपड़ा की अपकमिंग फिल्म

बता दें, ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा लंबे टाइम के बाद इंडियन फिल्म में बड़े पर्दे पर नजर आने वाली. वो एसएस राजामौली की फिल्म ‘वाराणसी’ का हिस्सा हैं. फिल्म में प्रियंका के साथ महेश बाबू नजर आने वाले हैं.