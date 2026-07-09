रियलिटी शो 'लॉक अप 2' का आने वाला एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है. शो में फैमिली वीक की शुरुआत होगी, जिसमें सबसे पहले आकांक्षा चमोला के पति और एक्टर गौरव खन्ना की एंट्री होने वाली हैं. शो का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें फराह खान अनाउंसमेंट करती है. तब गौरव अपनी पत्नी से मिलने पहुंचते हैं और आकांक्षा इमोशनल नजर आती हैं.

गौरव की धांसू एंट्री

वायरल क्लिप में गौरव बहुत ही कैजुअल स्टाइल में आकांक्षा के पास आते है और आकांक्षा बहुत खुश हो जाती हैं. इस बीच गौरव कहते हैं कि 'बैंड बजा दिया तूने'. सभी कंटेस्टेंट्स दोनों को देखने लगते है और खुश हो जाते हैं. हालांकि ये तो बस एक छोटा सा क्लिप था. आने वाला एपिसोड तो और भी धमाकेदार होगा, जब दोनों की बातचीत और बॉन्डिंग देखने को मिलेगी.

View this post on Instagram A post shared by CINE NETRA (@lockup._netflix)

ये भी पढ़ें: Jana Nayagan Release Date: आ गई थलपति विजय की 'जन नायकन' की रिलीज डेट! इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक

वहीं शो में खाने को लेकर आकांक्षा चौधरी और श्रेया कालरा के बीच बहस देखने को मिली, जहां गलती से श्रेया का हाथ आकांक्षा के चेहरे पर लगा. हालांकि श्रेया ने उससे माफी मांगी, लेकिन आकांक्षा इतने गुस्से में थी कि उसने श्रेया के बेड पर पानी गिरा दिया.

तलाक लेने वाले हैं गौरव और आकांक्षा

बता दें कि शो की शुरुआत में ही आकांक्षा ने ये खुलासा किया था कि वो और गौरव तलाक लेने वाले हैं और करीब 1 साल से गौरव से अलग रही हैं. इसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा. कुछ लोगों के लिए ये मानना बहुत मुश्किल था, तो कुछ ने इसे पब्लिसिटी स्टंट बताया. वहीं गौरव खन्ना ने भी तलाक को लेकर कहा था कि 'हमारे बीच प्यार और सपोर्ट अभी भी बहुत है. मेरी बीवी है वो और मैं हमेशा उसे सपोर्ट करूंगा और उसके साथ रहूंगा.'

10 साल तक चली शादी

वहीं बात करें रिश्ते की, तो दोनों ने 2016 में शादी की थी. दोनों की लव स्टोरी एक ऑडिशन के समय शुरू हुई, जिसके 8-9 महीने बाद ही दोनों ने शादी कर ली. पिछले साल जब गौरव 'बिग बॉस 19' में थे, तो आकांक्षा उनसे मिलने आई थी, जिसमें खुलासा हुआ था कि गौरव को बच्चे चाहिए, लेकिन आकांक्षा ऐसा नहीं चाहती थी. इस बयान के बाद भी दोनों को कई सवालों का सामना करना पड़ा.

ये भी पढ़ें: Wednesday Box Office Collection: 'अल्फा 2' को बराबर की टक्कर दे रही 13 दिन पुरानी 'वेलकम टू द जंगल', जानें बुधवार की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट