हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीगौरव खन्ना की एंट्री से बदला 'लॉक अप 2' का माहौल, इमोशनल हुईं आकांक्षा चमोला, कहा- 'बैंड बजा दिया तूने'

गौरव खन्ना की एंट्री से बदला 'लॉक अप 2' का माहौल, इमोशनल हुईं आकांक्षा चमोला, कहा- 'बैंड बजा दिया तूने'

Lock Up 2: रियलिटी शो 'लॉक अप 2' में फैमिली वीक शुरू हो गया हैं. शो का आने वाला एपिसोड बहुत ही जबरदस्त और रोमांचक होने वाला है, जिसमें आकांक्षा चमोला से मिलने के लिए गौरव खन्ना की एंट्री होगी.

Written By : कलीम सलमानी |  Edited By: श्रेया शर्मा |  Updated at : 09 Jul 2026 02:04 PM (IST)
Preferred Sources

रियलिटी शो 'लॉक अप 2' का आने वाला एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है. शो में फैमिली वीक की शुरुआत होगी, जिसमें सबसे पहले आकांक्षा चमोला के पति और एक्टर गौरव खन्ना की एंट्री होने वाली हैं. शो का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें फराह खान अनाउंसमेंट करती है. तब गौरव अपनी पत्नी से मिलने पहुंचते हैं और आकांक्षा इमोशनल नजर आती हैं. 

गौरव की धांसू एंट्री 

वायरल क्लिप में गौरव बहुत ही कैजुअल स्टाइल में आकांक्षा के पास आते है और आकांक्षा बहुत खुश हो जाती हैं. इस बीच गौरव कहते हैं कि 'बैंड बजा दिया तूने'. सभी कंटेस्टेंट्स दोनों को देखने लगते है और खुश हो जाते हैं. हालांकि ये तो बस एक छोटा सा क्लिप था. आने वाला एपिसोड तो और भी धमाकेदार होगा, जब दोनों की बातचीत और बॉन्डिंग देखने को मिलेगी. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by CINE NETRA (@lockup._netflix)

ये भी पढ़ें: Jana Nayagan Release Date: आ गई थलपति विजय की 'जन नायकन' की रिलीज डेट! इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक

वहीं शो में खाने को लेकर आकांक्षा चौधरी और श्रेया कालरा के बीच बहस देखने को मिली, जहां गलती से श्रेया का हाथ आकांक्षा के चेहरे पर लगा. हालांकि श्रेया ने उससे माफी मांगी, लेकिन आकांक्षा इतने गुस्से में थी कि उसने श्रेया के बेड पर पानी गिरा दिया. 

तलाक लेने वाले हैं गौरव और आकांक्षा 

बता दें कि शो की शुरुआत में ही आकांक्षा ने ये खुलासा किया था कि वो और गौरव तलाक लेने वाले हैं और करीब 1 साल से गौरव से अलग रही हैं. इसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा. कुछ लोगों के लिए ये मानना बहुत मुश्किल था, तो कुछ ने इसे पब्लिसिटी स्टंट बताया. वहीं गौरव खन्ना ने भी तलाक को लेकर कहा था कि 'हमारे बीच प्यार और सपोर्ट अभी भी बहुत है. मेरी बीवी है वो और मैं हमेशा उसे सपोर्ट करूंगा और उसके साथ रहूंगा.'

10 साल तक चली शादी

वहीं बात करें रिश्ते की, तो दोनों ने 2016 में शादी की थी. दोनों की लव स्टोरी एक ऑडिशन के समय शुरू हुई, जिसके 8-9 महीने बाद ही दोनों ने शादी कर ली. पिछले साल जब गौरव 'बिग बॉस 19' में थे, तो आकांक्षा उनसे मिलने आई थी, जिसमें खुलासा हुआ था कि गौरव को बच्चे चाहिए, लेकिन आकांक्षा ऐसा नहीं चाहती थी. इस बयान के बाद भी दोनों को कई सवालों का सामना करना पड़ा. 

ये भी पढ़ें: Wednesday Box Office Collection: 'अल्फा 2' को बराबर की टक्कर दे रही 13 दिन पुरानी 'वेलकम टू द जंगल', जानें बुधवार की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

और पढ़ें

About the author कलीम सलमानी

कलीम सलमानी ABP News के पॉपुलर शो 'सास बहू और साज़िश' (SBS) में पिछले 11 वर्षों से एसोसिएट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं. एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का लंबा अनुभव रखने वाले कलीम को ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर शो प्रोडक्शन तक का गहरा और बारीक अनुभव है. वह पिछले डेढ़ दशक से टीवी और मनोरंजन जगत की हर बड़ी हलचल को दर्शकों तक पूरी विश्वसनीयता के साथ पहुँचा रहे हैं.
Read More
Published at : 09 Jul 2026 02:04 PM (IST)
Tags :
Gaurav Khanna Akanksha Chamola Lock Up Season 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
गौरव खन्ना की एंट्री से बदला 'लॉक अप 2' का माहौल, इमोशनल हुईं आकांक्षा चमोला, कहा- 'बैंड बजा दिया तूने'
गौरव खन्ना की एंट्री से बदला 'लॉक अप 2' का माहौल, इमोशनल हुईं आकांक्षा चमोला, कहा- 'बैंड बजा दिया तूने'
ओटीटी
Peddi OTT Release: ओटीटी पर रिलीज हुई राम चरण की ‘पेद्दी’, लेकिन हिंदी वर्जन के लिए करना होगा इतना इंतजार
ओटीटी पर रिलीज हुई राम चरण की ‘पेद्दी’, लेकिन हिंदी वर्जन के लिए करना होगा इतना इंतजार
ओटीटी
'बैंड बजा दी तूने', आकंक्षा संग तलाक की खबरों के बीच 'लॉकअप 2' में पहुंचे गौरव खन्ना, एक्ट्रेस हुईं इमोशनल
'बैंड बजा दी तूने', आकंक्षा संग तलाक की खबरों के बीच 'लॉकअप 2' में पहुंचे गौरव खन्ना, एक्ट्रेस हुईं इमोशनल
ओटीटी
एक्स-वाइफ सीमा सजदेह को देख भावुक हुए सोहेल खान, शादी टूटने को लेकर लिया खुद पर पूरा ब्लेम
एक्स-वाइफ सीमा सजदेह को देख भावुक हुए सोहेल खान, शादी टूटने को लेकर लिया खुद पर पूरा ब्लेम
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Jaipur Murder Case: सरकारी नौकरी के लिए मां का मर्डर ! | ABP News
Monsoon 2026: बारिश से हाहाकार! सड़कें बनीं दरिया, लोग परेशान | Flood | Heavy Rain Alert | IMD
Chitra Tripathi | Janhit: आसमानी आफत की डरावनी तस्वीरें | Flood | Heavy Rain Alert | IMD Alert
Monsoon 2026: आसमानी आफत का कहर, सड़कों पर समंदर जैसा मंजर | Flood | Heavy Rain Alert | IMD
Amarnath Yatra 2026: अमरनाथ गुफा में शिवलिंग पूरी तरह पिघला | Pahalgam | Jammu and Kashmir
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'तो क्या हुआ....', बंगाल में रैली के दौरान ममता बनर्जी के एक शख्स को थप्पड़ जड़ने पर बोले सौगत रॉय, BJP ने घेरा
'तो क्या हुआ....', बंगाल में रैली के दौरान ममता बनर्जी के एक शख्स को थप्पड़ जड़ने पर बोले सौगत रॉय, BJP ने घेरा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ताजमहल मकबरा है या हिन्दू मंदिर तेजोमहालय? यूपी में सियासत तेज, 2027 से पहले बनेगा बड़ा मुद्दा
ताजमहल मकबरा है या हिन्दू मंदिर तेजोमहालय? यूपी में सियासत तेज, 2027 से पहले बनेगा बड़ा मुद्दा
विश्व
भारत-ऑस्ट्रेलिया ने की न्यूक्लीयर एनर्जी पर डील, पीएम मोदी-अल्बनीज ने दिया वो फॉर्मूला चीन-पाक को होगी टेंशन
भारत-ऑस्ट्रेलिया ने की न्यूक्लीयर एनर्जी पर डील, पीएम मोदी-अल्बनीज ने दिया वो फॉर्मूला चीन-पाक को होगी टेंशन
क्रिकेट
MINY vs SFU Highlights: MINY vs SFU Highlights: 52 गेंदों में शतक, 10 चौके और 5 आसमानी छक्के, 20 साल के लुहान-ड्रे प्रेटोरियस ने मचाया कोहराम
MINY vs SFU Highlights: 52 गेंदों में शतक, 10 चौके और 5 आसमानी छक्के, 20 साल के लुहान-ड्रे प्रेटोरियस ने मचाया कोहराम
साउथ सिनेमा
Peddi Worldwide Closing Collection: 'पेद्दी' का दुनियाभर में थिएट्रिकल रन हुआ खत्म, छप्परफाड़ कमाई के साथ बना दिये इतने तगड़े रिकॉर्ड
'पेद्दी' का दुनियाभर में थिएट्रिकल रन हुआ खत्म, छप्परफाड़ कमाई के साथ बना दिये इतने तगड़े रिकॉर्ड
इंडिया
Weather Today LIVE Updates: दिल्ली में रेड अलर्ट, सड़कें बनी तालाब, महाराष्ट्र में आई बाढ़ में अबतक 63 लोगों की मौत
LIVE: दिल्ली में रेड अलर्ट, सड़कें बनी तालाब, महाराष्ट्र में आई बाढ़ में अबतक 63 लोगों की मौत
विश्व
भारत के IBG से घबराया पाकिस्तान, डिफेंस एक्सपर्ट ने मुनीर को दी डाली बड़ी चेतावनी, जानें क्या कहा?
भारत के IBG से घबराया पाकिस्तान, डिफेंस एक्सपर्ट ने मुनीर को दी डाली बड़ी चेतावनी, जानें क्या कहा?
जनरल नॉलेज
Dream Science: क्या अंधों को भी आते हैं सपने? जो बचपन से नहीं देख सकते वो सपने में क्या देखते होंगे- यहां जानिए
क्या अंधों को भी आते हैं सपने? जो बचपन से नहीं देख सकते वो सपने में क्या देखते होंगे- यहां जानिए
ENT LIVE
Sanchita Bashu ने बिहार के प्यार का जताया आभार, Influencers को लेकर कही बड़ी बात
Sanchita Bashu ने बिहार के प्यार का जताया आभार, Influencers को लेकर कही बड़ी बात
ENT LIVE
Sanchita Bashu ने बताया कैसे मिला Thukra Ke Mera Pyaar, रातभर में भेजा था ऑडिशन
Sanchita Bashu ने बताया कैसे मिला Thukra Ke Mera Pyaar, रातभर में भेजा था ऑडिशन
ENT LIVE
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास Rs 350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास Rs 350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
ENT LIVE
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास! ₹350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास! ₹350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Shilpa Shinde ने आते ही बदला पूरे घर का माहौल
Lock Upp 2 में Shilpa Shinde ने आते ही बदला पूरे घर का माहौल
Embed widget