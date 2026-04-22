'हम कैसे भुलाए प्यार तेरा..'पवन सिंह की याद में ज्योति सिंह का हुआ बुरा हाल

भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह और उनकी वाइफ ज्योति सिंह के बीच लंबे वक्त से विवाद चल रहा है. इस कपल के तलाक का केस अभी कोर्ट में है.एक तरफ जहां पवन सिंह कई बार कह चुके हैं कि वो ज्योति सिंह से तलाक चाहते हैं.वहीं, ज्योति सिंह की बातों से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो अपने पति के संग रहना चाहती हैं.

हालांकि, पवन सिंह की तरफ से मिल रहे रिएक्शन की वजह से ज्योति ने भी कोर्ट में कहा था कि वो तलाक ले लेंगी, लेकिन उन्हें 10 करोड़ की एलिमनी चाहिए.फिलहाल ज्योति अपने पति की याद में तड़पती हुई नजर आ रही हैं, ये हम नहीं कह रहे बल्कि उनके लेटेस्ट पोस्ट में देखने को मिला है.

ज्योति सिंह का छलका दर्द

दरअसल, हाल ही में ज्योति ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है. उस वीडियो में उनका दर्द साफ दिखाई दे रहा है.लेटेस्ट वीडियो में ज्योति के चेहरे पर उदासी साफ नजर आ रही है.वीडियो में उन्हें देख ऐसा लग रहा है जैसे वो कहीं ना कहीं अभी भी इस रिश्ते को ठीक करने की चाह रखती हैं.

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उन्होंने जो वीडियो शेयर की है, उसमें वो गाड़ी में बैठी हुई दिखाई दे रही हैं. इस दौरान ज्योति ने साड़ी पहन रखी है और मांग में ऑरेंज सिंदूर भर रखा है, जिसमें वो बला की खूबसूरत लग रही हैं.वो उदास हो वीडियो में अपनी चूड़ियों को देखती हुई नजर आ रही हैं.

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उनके इस वीडियो के बैकग्राउंड में जो गाना बज रहा है, उसके बोल हैं..पंछी से छुड़ाकर उसका घर, तुम अपने घर पर ले आए. ये प्यार का पिंजरा मन भाया. हम जी भर-भरके मुस्कुराए.जब प्यार हुआ इस पिंजरे से, तुम कहने लगे आजाद रहो. हम कैसे भुलाए प्यार तेरा.' ज्योति ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ इमोशंस वाले इमोजी शेयर किए हैं.

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