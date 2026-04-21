माथे पर बिंदी, पैरों में पायल… राजा शिवाजी के ट्रेलर लॉन्च पर नौवारी साड़ी में जेनेलिया डिसूजा ने ढाया कहर

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Genelia Marathi Look Photos: जेनेलिया डिसूजा ने हाल ही में अपनी कई दिलकश तस्वीरें शेयर की है. जिसमें एक्ट्रेस मराठी लुक में नज़र आ रही हैं. उनकी इन तस्वीरों पर फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Apr 2026 05:54 PM (IST)
Genelia Marathi Look Photos: जेनेलिया डिसूजा ने हाल ही में अपनी कई दिलकश तस्वीरें शेयर की है. जिसमें एक्ट्रेस मराठी लुक में नज़र आ रही हैं. उनकी इन तस्वीरों पर फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं.

बीती रात रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' के ट्रेलर लॉन्च इंवेंट में उनकी पत्नी और एक्ट्रेस जेनेलिया डिसूजा का बेहदी खास अंदाज देखने को मिला. साड़ी में बला की हसीन नजर आई. अब उन्होंने कई तस्वीरें शेयर की हैं. उनका ये मराठी लुक फैंस को खूब पसंद आ रहा है और सोशल मीडिया पर लुक की जमकर तारीफ हो रही है. बता दें फिल्म में जेनेलिया डिसूजा बी अहम रोल निभा रही है.

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जेनेलिया ने मराठी लुक में इंस्टाग्राम पर कई फोटोज शेयर की हैं. जिसमें वो बला की खूबसूरत लग रही है.
जेनेलिया ने मराठी लुक में इंस्टाग्राम पर कई फोटोज शेयर की हैं. जिसमें वो बला की खूबसूरत लग रही है.
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लुक की बात करें तो उन्होंने लाइट पिंक कलर की नौवारी साड़ी पहनी है, जो काफी खूबसूरत है. इस लुक में उनकी ब्यूटी भी साफ झलक रही है.
लुक की बात करें तो उन्होंने लाइट पिंक कलर की नौवारी साड़ी पहनी है, जो काफी खूबसूरत है. इस लुक में उनकी ब्यूटी भी साफ झलक रही है.
Published at : 21 Apr 2026 05:54 PM (IST)
Tags :
Genelia D Souza Raja Shivaji

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