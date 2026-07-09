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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीPeddi OTT Release: ओटीटी पर रिलीज हुई राम चरण की ‘पेद्दी’, लेकिन हिंदी वर्जन के लिए करना होगा इतना इंतजार

Peddi OTT Release: ओटीटी पर रिलीज हुई राम चरण की ‘पेद्दी’, लेकिन हिंदी वर्जन के लिए करना होगा इतना इंतजार

Peddi OTT Release: राम चरण स्टार ‘पेद्दी’ ने फाइनली ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक दे दी है. लेकिन क्या ये हिंदी वर्जन में भी रिलीज हुई है? इसकी डिटेल्स यहां जान सकते हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 09 Jul 2026 12:39 PM (IST)
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बुची बाबू सना निर्देशित और राम चरण स्टार ‘पेद्दी’ ने सिनेमाघरों में शानदार परफॉर्म किया. हालांकि इसे क्रिटिक्स और दर्शकों से मिला-जुला रिव्यू मिला था बावजूद इसके ये साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई. वहीं जो लोग इसे सिनेमाघरों में नहीं देख पाए थे उनके लिए गुड न्यूज है. दरअसल ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गई है. जानते हैं इसे कहां देख सकते हैं?  और क्या ये हिंदी वर्जन में रिलीज हुई है ये भी जानते हैं

ओटीटी पर कहां रिलीज हुई ‘पेद्दी’?
सिनेमाघरों में सफल प्रदर्शन के बाद, राम चरण की ‘पेद्दी’ अब फाइनली ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गई है. यह स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा 9 जुलाई 2026 यानी आज ये नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू हो गई है. इस फ़िल्म में राम चरण और जाह्नवी कपूर मुख्य भूमिकाओं में हैं और यह उनकी पहली ऑन-स्क्रीन जोड़ी है.

नेटफ्लिक्स इंडिया साउथ ने इसके डिजिटल प्रीमियर को कंफर्म करते हुए लिखा, "पेद्दी' को तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में नेटफ्लिक्स पर देखें. यह जल्द ही हिंदी में भी नेटफ्लिक्स पर आएगी. "

 

 
 
 
 
 
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'पेद्दी' हिंदी में कब होगी रिलीज?
 बता दें कि ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम वर्जन में रिलीज हुई है वहीं हिंदी दर्शकों को फिलहाल थोड़ा और इंतजार करना होगा. पहले आई रिपोर्ट्स में कहा गया था कि हिंदी वर्जन 30 जुलाई 2026 को रिलीज होगा. क्योंकि हिंदी रिलीज के लिए सिनेमाघरों में आठ हफ्ते तक फिल्म दिखाने का नियम है, हालांकि मेकर्स ने अभी फिल्म के हिंदी वर्जन की रिलीज डेट अनाउंस नहीं की है.

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'पेद्दी' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
'पेद्दी' 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी और इसे क्रिटिक्स और दर्शकों से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला था. कई दर्शकों ने राम चरण की एक्टिंग और स्क्रीन पर उनकी ज़बरदस्त मौजूदगी की तारीफ़ की। हालांकि, कुछ लोगों को लगा कि स्क्रीनप्ले के कुछ हिस्से और बेहतर हो सकते थे, जबकि कुछ अन्य लोग जाह्नवी कपूर के किरदार को लिखे जाने के तरीके से निराश थे. फिर भी पेद्दी ने सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 243 करोड़ की नेट कमाई की है. जबकि वर्ल्डवाइड इसने 341 करोड़ कमाए.

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Published at : 09 Jul 2026 12:34 PM (IST)
Tags :
Janhvi Kapoor Ram Charan BOX OFFICE COLLECTION Peddi
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