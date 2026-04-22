'12 साल से उनकी मिमिक्री कर रही हूं', आशा भोसले को याद कर भावुक हुईं जेमी लीवर

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडआशा भोसले से मिलने की चाह रह गई अधूरी, सिंगर को याद कर भावुक हुईं जेमी लीवर, बोलीं, 12 साल से उनकी मिमिक्री कर रही हूं

आशा भोसले से मिलने की चाह रह गई अधूरी, सिंगर को याद कर भावुक हुईं जेमी लीवर, बोलीं, 12 साल से उनकी मिमिक्री कर रही हूं

दिग्गज सिंगर आशा भोंसले ने दुनिया को अलविदा कह दिया है. आएं दिन सेलेब्स उन्हें याद करते रहते हैं. हाल ही में जेमी लीवर ने उन्हें याद करते हुए बताया कि वो 12 साल उनकी मिमिक्री कर रही हैं.

By : मयूरी सिंह | Updated at : 22 Apr 2026 12:00 PM (IST)
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म्यूजिक इंडस्ट्री की दिग्गज सिंगर आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रहीं. उनके निधन से पूरी इंडस्ट्री शोक में डूबी हुई है और हर कोई उन्हें नम आंखों से याद कर रहा है. फैंस से लेकर सेलेब्स तक, सभी सोशल मीडिया के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनके साथ जुड़ी यादों को साझा कर रहे हैं.

आशा भोसले को याद कर भावुक हुईं जेमी लीवर
इसी बीच कॉमेडियन और एक्ट्रेस जेमी लीवर ने भी उन्हें याद करते हुए एक भावुक बात साझा की. उन्होंने बताया कि वह सालों से उनकी मिमिक्री करती आ रही थीं, लेकिन अफसोस कि उन्हें कभी आशा भोसले से मिलने का मौका नहीं मिल पाया.

आशा भोसले से मिलना चाहती थी जेमी लीवर
जेमी लीवर ने फिल्मीज्ञान संग बातचीत में  आशा भोसले को याद करते हुए कहा, 'मैं उस वक्त देश में नहीं थी और बिल्कुल अकेली थी. जब मुझे उनके बारे में पता चला, तो ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया ही टूट गई हो. मैं 12 साल से उनकी मिमिक्री कर रही हूं और कभी उनसे मिल ही नहीं पाई. कई बार ऐसा हुआ कि लगा अब आशा जी से मिलेंगे, फिर कभी और… जब भी मिलने की कोशिश की, वो हो नहीं पाया. वो दिल में एक ख्वाहिश थी कि उनसे मिलना है, लेकिन वो अधूरी रह गई.

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उन्होंने कहा, 'मुझे समझ नहीं आया, लेकिन अचानक एक बहुत भारी सा दुख महसूस होने लगा, आंसू आने लगे और मैं खुद को संभाल नहीं पाई. समझ नहीं आ रहा था कि उनसे मेरा इतना गहरा कनेक्शन क्यों है.' उन्होंने आगे कहा, जब आप किसी की मिमिक्री करते हैं, तो सिर्फ करने के लिए नहीं करते, कुछ कलाकारों से आप जुड़ जाते हैं और एक गहरा रिश्ता बन जाता है. मैंने उनके गाने सुने हैं, उनके इंटरव्यू देखे हैं, उन्हें करीब से ऑब्जर्व किया है, वो मेरी आइडल थीं और मैं उनसे कभी मिल नहीं पाई. मैंने उन्हें एक बार उनके कॉन्सर्ट में देखा था… वो सच में एक लेजेंड थीं.'

बता दें, आशा भोसले ने 92 साल की उम्र में मुंबई में अंतिम सांस ली. उन्हें 11 अप्रैल को ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, वो काफी टाइम से बीमार थीं. इसके एक दिन बाद 12 अप्रैल को उनका निधन हो गया. उनका अंतिम संस्कार 13 अप्रैल शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में किया गया. जिसमें कई सेलेब्स शामिल हुए. सभीं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 22 Apr 2026 12:00 PM (IST)
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