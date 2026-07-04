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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'कॉमेडी के OG हैं चंदन प्रभाकर', समय रैना ने की चंदू चायवाले की तारीफ, कपिल शर्मा से किया कंपेयर

'कॉमेडी के OG हैं चंदन प्रभाकर', समय रैना ने की चंदू चायवाले की तारीफ, कपिल शर्मा से किया कंपेयर

India's Got Latent 2: 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' में 'चंदू चायवाला' यानी चंदन प्रभाकर पैनलिस्ट बनकर आए. इसी बीच समय रैना ने कपिल शर्मा के नाम पर उनकी खिंचाई की, जिसे सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़े.

Written By : कलीम सलमानी |  Edited By: श्रेया शर्मा |  Updated at : 04 Jul 2026 12:36 PM (IST)
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मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. हाल ही में उनके पॉपुलर शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के सीजन 2 की शुरुआत हुई, जिसका दूसरा एपिसोड कल यानी गुरुवार को नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर रिलीज हुआ. जहां पहले एपिसोड में फिल्म 'अल्फा' से शरवरी और आलिया भट्ट को बुलाया गया, वहीं दूसरे में हर्ष लिंबाचिया, कीकू शारदा और चंदन प्रभाकर पैनलिस्ट बनकर आएं. इसी बीच सोशल मीडिया पर इसके क्लिप्स खूब वायरल हो रहे हैं. 

समय ने की चंदन की खिंचाई

दूसरे एपिसोड में जब हर्ष, चंदन और कीकू पहुंचे, तो समय ने चंदू को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, 'चंदन ओजी ऑफ कॉमेडी हैं. इन्होंने कपिल शर्मा शो में चाय वाले का रोल किया था और ये बहुत टैलेंटड हैं. एक बार मुझे किसी ने कहा था कि ये शो में कपिल शर्मा से भी ज्यादा फनी है, हालांकि ये बात इन्होंने ही मुझे कही थी.' जैसे ही समय ने ये बात कही, वहां बैठी ऑडियंस भी ठहाके लगाने लगी.. इसके अलावा समय ने कपिल शर्मा के नाम और 'एक चाय लेकर आओ न' बोलकर उनकी खूब खिंचाई की. 

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कपिल के शो से अलग हुए चंदन

बता दें कि चंदन ने कई सालों तक कपिल के शो में 'चंदू चायवाला' के नाम से काम किया था. इस किरदार ने उन्हें बहुत पॉपुलैरिटी दिलाई और वो सभी के फेवरेट बन गए. बाद में उन्होंने इस शो से खुद को अलग कर दिया, जिससे उनके और कपिल के बीच के रिश्ते ठीक नहीं होने और झगड़े की खबरें फैलने लगी. लेकिन चंदन ने खुद इस मामले पर बयान देते हुए कहा था कि वो ब्रेक लेना चाहते हैं और कुछ नया करना चाहते हैं.

हालांकि समय ने जिस तरह से उनकी खिंचाई की, उससे एक बार फिर ये मामला चर्चा में आ रहा है कि उन्होंने कपिल के शो से दूरी क्यों बनाई? इसके बावजूद इतने समय बाद चंदन को समय के शो पर देखकर फैंस बहुत खुश और एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, साथ ही उनकी कॉमिक टाइमिंग और जोक्स पर जमकर हंस रहे हैं. 

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About the author कलीम सलमानी

कलीम सलमानी ABP News के पॉपुलर शो 'सास बहू और साज़िश' (SBS) में पिछले 11 वर्षों से एसोसिएट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं. एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का लंबा अनुभव रखने वाले कलीम को ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर शो प्रोडक्शन तक का गहरा और बारीक अनुभव है. वह पिछले डेढ़ दशक से टीवी और मनोरंजन जगत की हर बड़ी हलचल को दर्शकों तक पूरी विश्वसनीयता के साथ पहुँचा रहे हैं.
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Published at : 04 Jul 2026 12:36 PM (IST)
Tags :
Chandan Prabhakar Samay Raina India's Got Latent 2
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