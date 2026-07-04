ब्रेकअप की खबरों के बीच बॉयफ्रेंड कबीर बहिया के साथ दिखीं कृति सेनन, डिनर डेट की वीडियो वायरल
Kriti Sanon-Kabir Bahia Video: एक्ट्रेस कृति सेनन और कबीर बहिया को लेकर खबरे थीं कि दोनों का ब्रेकअप हो गया है. इसी बीच कपल को एक साथ स्पॉट किया गया. उनका डिनर डेट का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.
बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन अक्सर अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं. खबरे हैं कि वो कबीर बहिया को डेट कर रही हैं. हाल ही में दोनों के ब्रेकअप की भी अफवाहे उड़ी थी. इसी बीच बीती शाम एक्ट्रेस को मुंबई में अपने कथित बॉयफ्रेंड कबीर बहिया के साथ डिनर के लिए बाहर जाते हुए देखा गया. हालांकि दोनों एक ही जगह पहुंचे, लेकिन वे अलग-अलग रेस्टोरेंट में गए.
बॉयफ्रेंड कबीर बहिया संग डिनर डेट पर दिखीं कृति सेनन
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में कबीर सबसे पहले पहुंचे. उन्होंने एक बड़ी सफेद टी-शर्ट, हल्के नीले रंग की डेनिम और स्नीकर्स पहने थे. कुछ देर बाद कृति स्टाइलिश ऑल-ब्लैक लुक में पहुंचीं. अंदर जाने से पहले, एक्ट्रेस ने मुस्कुराते हुए पैपराजी की ओर हाथ हिलाया और विक्ट्री साइन दिखाया. इसके बाद दोनों एक ही कार में बैठे नजर आए.
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बता दें, कृति और कबीर पिछले एक साल से अपने कथित रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में हैं. हालांकि दोनों में से किसी ने भी एक-दूसरे को डेट करने की बात सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं की है, लेकिन उन्हें अक्सर वेकेशन, फैमिली इवेंट्स और पार्टियों में एक साथ देखा गया है. हाल ही में, इस दोनों को कृति की बहन नूपुर सेनन और सिंगर स्टेबिन बेन के साथ छुट्टियां मनाते हुए देखा गया था.
वहीं हाल ही में दोनों के ब्रेकअप की खबरे भी सामने आई थी. दरअसल कबीर बहिया की एक दूसरी लड़की के साथ तस्वीर वायरल हुई थी, जिसके बाद दोनों के ब्रेकअप की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया था.
कौन है कबीर बहिया
बता दें कि कबीर बहिया यूके के एक एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन हैं, जो ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम करते हैं. कृति के साथ अपने कथित रिश्ते की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहने के बावजूद, वे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से काफी हद तक दूर ही रहे हैं.
कृति सेनन का वर्क फ्रंट
काम की बात करें तो कृति हाल ही में 'कॉकटेल 2' में नजर आई थीं, जिसमें 'एली' के तौर पर उनकी परफॉर्मेंस को दर्शकों और क्रिटिक्स, दोनों ने ही काफी पसंद किया. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई कर रही है.
उन्होंने टाइगर श्रॉफ के साथ फिल्म 'हीरोपंती' से बॉलीवुड में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. पिछले 12 सालों में कृति ने 'बरेली की बर्फी', 'लुका छुपी', 'मिमी', 'भेड़िया', 'क्रू', 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' और 'दो पत्ती' जैसी फिल्मों के ज़रिए हिंदी सिनेमा की टॉप एक्ट्रेस में अपनी जगह बनाई है. हाल ही में उन्होंने अपने बैनर 'ब्लू बटरफ्लाई फिल्म्स' के तहत 'दो पत्ती' फिल्म से प्रोड्यूसर के तौर पर भी काम शुरू किया है.
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