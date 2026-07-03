'अल्फा' के आते ही 'वेलकम टू द जंगल' की हवा टाइट, 1 बजे तक 1 एक करोड़ भी नहीं हुआ कलेक्शन

Friday Box Office Collection Live Updates: शुक्रवार यानी 3 जुलाई को सिनेमाघरों में वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स की आलिया भट्ट स्टारर फिल्म 'अल्फा' रिलीज हुई है. इस नई फिल्म के आने से एक हफ्ते पहले रिलीज हुई 'वेलकम टू द जंगल' की कमाई पर असर पड़ता नजर आ रहा है. वहीं दो हफ्ते पहले आई 'कॉकटेल 2' भी हांफ रही है. चलिए यहां जानते हैं ये सभी फिल्में फ्राइडे को कितना कलेक्शन कर रही हैं और इनकी ऑक्यूपेंसी कितनी है?

अल्फा का फ्राइडे कलेक्शन (Alpha Box Office Collection Day 1 Live)

वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल लीड फिल्म 'अल्फा' साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक थी. फाइनली ये सिनेमाघरों में पहुंच गई है. फिल्म में आलिया भट्ट, शरवरी वाघ, अनिल कपूर और बॉबी देओल ने अहम किरदार निभाए हैं. फिल्म के फ्राइडे कलेक्शन की बात करें तो

सैकनिल्क की अर्ली रिपोर्ट के मुताबिक दोपहर 2 बजे तक फिल्म ने 1.39 करोड कमा लिए हैं.

फिल्म की ऑक्यूपेंसी 11.0% दर्ज की जा रही है.

अल्फा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी डे 1 1.39 करोड़ (दोपहर 2 बजे तक) 11.0% कुल कलेक्शन 1.30 करोड़

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वेलकम टू द जंगल के दूसरे फ्राइडे का कलेक्शन (Welcome To The Jungle Day 8 Collection Live Updates)

अक्षय कुमार की अहम खान निर्देशित फिल्म वेलकम टू द जंगल ने पहले हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया है. इसका फर्स्ट वीक का कलेक्शन 93.15 करोड़ रुपये रहा. लेकिन शुक्रवार को आलिया भट्ट की अल्फा के आते ही इसकी हवा टाइट हो गई है. फिल्म की शुक्रवार को धीमी शुरुआत हुई है. कलेक्शन की बात करें तो

सैकनिल्क की अर्ली रिपोर्ट के मुताबिक दोपहर 2 बजे तक फिल्म ने 0.57 करोड़ कमाए हैं.

इसकी ऑक्यूपेंसी 9.0% दर्ज की जा रही है.

इसी के साथ इसका फिलहाल 8 दिनों का कुल कलेक्शन 93.72 करोड़ रुपये हुआ है.

वेलकम टू द जंगल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी डे 8 057 करोड़ (दोपहर 2 बजे तक) 9.0% कुल कलेक्शन 93.72 करोड़

कॉकटेल 2 का तीसरे फ्राइडे का कलेक्शन (Cocktail 2 Box Office Collection Day 15 Live)

होमी अदजानिया निर्देशित और शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदना स्टारर कॉकटेल 2 को सिनेमाघरों में रिलीज हुए दो हफ्ते पूरे हो चुके हैं. वहीं तीसरे हफ्ते में एंट्री करने के साथ इसकी रफ्तार भी धीमी होती नजर आ रही है. फिल्म के फ्राइडे, 3 जुलाई के कलेक्शन की बात करें तो

सैकनिल्क की अर्ली रिपोर्ट के मुताबिक दोपहर 2 बजे तक फिल्म ने 0.19 करोड़ कमाए हैं.

इसकी ऑक्यूपेंसी 11% दर्ज की जा रही है.

इसी के साथ इसका फिलहाल 8 दिनों का कुल कलेक्शन 89.59 करोड़ रुपये हुआ है.

अल्फा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी डे 15 0.19 करोड़ (दोपहर 2 बजे तक) 11.0% कुल कलेक्शन 89.59 करोड़

नोट: सभी आंकड़े सैकनिल्क वेबसाइट से लिए गए हैं और रात 10.30 बजे के बाद ही फाइनल आंकडे़ आएंगे.

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