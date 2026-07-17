उम्रभर कुंवारी रहीं रीता भादुड़ी, बॉलीवुड से लेकर टीवी तक में छोड़ी अपनी छाप

Rita Bhaduri Death Anniversary: रीता भादुड़ी एक ऐसी एक्ट्रेस थीं जिन्होंने बड़े पर्दे से लेकर छोटे पर्दे तक पर भी अपने हुनर से फैंस का दिल जीता था. कई फिल्मों का हिस्सा रहीं रीता ने कई टीवी शोज से भी अपने टैलेंट को साबित किया था. अपनी अदाकारी के अलावा वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चाओं में रहीं. क्योंकि उन्होंने ताउम्र शादी नहीं की थी. आज उनकी 8वीं डेथ एनिवर्सरी पर चलिए एक नजर उनके करियर और लाइफ पर डालते हैं.

चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में किया था डेब्यू

रीता भादुड़ी का जन्म 4 नवंबर 1955 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था. महज 13 साल की उम्र में उन्होंने बाल कलाकार के रूप में फिल्मों काम करना शुरू कर दिया था. सबसे पहले एक्ट्रेस 1968 में आई फिल्म 'तेरी तलाश में' में नजर आई थीं. इसके बाद उन्होंने सावन को आने दो, गोपाल कृष्ण, जूली, अनुरोध, आई मिलन की रात और राजा सहित करीब 70 फिल्मों में काम किया था.

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मां के किरदारों से मिली पहचान

सबसे ज्यादा चर्चा में रीता भादुड़ी मां के किरदारों से रही थीं. उम्र ढलने के बाद उन्होंने फिल्मों में मां के किरदार निभाने शुरू कर दिए थे. शाहरुख खान और सुचित्रा कृष्ण्मूर्ति की साल 1994 में आई फिल्म 'कभी हां कभी ना' के अलावा रीता क्या कहना, दिल विल प्यार व्यार और राजा में भी मां का किरदार निभा चुकी थीं.

रीता भादुड़ी के सीरियल्स

बड़े पर्दे पर मां के किरदार में नजर आईं रीता ने छोटे पर्दे के शो 'निमकी मुखिया' में दादी का यादगार किरदार अदा किया था. इनके अलावा उन्होंने साराभाई वर्सेस साराभाई, अमानत, कुमकुम भाग्य, भागोंवाली- बाटें अपनी तक़दीर, हद कर दी, वो रहने वाली महलों की, छोटी बहू, बानी- इश्क़ दा कलमा, एक नई पहचान, हम सब बाराती और गृह लक्ष्मी का जिन्न अदि में भी काम किया था.

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नहीं की थी शादी, 2018 में छोड़ी दुनिया

रीता भादुड़ी की पर्सनल लाइफ की बात करें तो एक्ट्रेस ताउम्र कुंवारी रहीं. उन्होंने कभी शादी नहीं की थी. रीता ने 17 जुलाई 2018 को इस दुनिया को 63 साल की उम्र में अलविदा कह दिया था. किडनी की समस्या के कारण एक्ट्रेस का निधन हो गया था.