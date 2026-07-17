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हिंदी न्यूज़मनोरंजनभोजपुरी सिनेमाRavi Kishan Birthday: रामलीला में माता सीता का रोल निभाते थे रवि किशन, पिता ने कर दी थी जोरदार पिटाई

Ravi Kishan Birthday: रामलीला में माता सीता का रोल निभाते थे रवि किशन, पिता ने कर दी थी जोरदार पिटाई

Ravi Kishan Birthday: भोजपुरी सिनेमा से लेकर बॉलीवुड और साउथ तक में रवि किशन ने खास और बड़ा नाम कमाया है. आइए आज उनके बर्थडे पर उनसे जुड़ी कुछ खास और दिलचस्प बातें जानते हैं.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 17 Jul 2026 09:40 AM (IST)
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Ravi Kishan Birthday: रवि किशन भारतीय सिनेमा के एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने हर तरह के किरदार अपने फिल्मी करियर में निभाए हैं. कभी हीरो बनकर पर्दे पर छाए तो कभी विलेन बनकर महफिल लूटी. भोजपुरी सिनेमा के सबसे बड़े स्टार माने जाने वाले रवि किशन ने हिंदी सिनेमा और साउथ में भी अपने हुनर की छाप छोड़ी है. आज हम आपको उनके बर्थडे के खास मौके पर उनकी कुछ दिलचस्प बातें बता रहे हैं.

रवि किशन का असली नाम

रवि किशन का जन्म 17 जुलाई 1969 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हुआ था. आज 57 साल के हो चुके रवि का पूरा नाम रवींद्र किशन शुक्ला है. उनके पिता का नाम पंडित श्याम नारायण शुक्ला था. जबकि उनकी मां का नाम जड़ावती देवी है.

 
 
 
 
 
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रामलीला में करते थे माता सीता का रोल

रवि किशन को शुरू से ही एक्टिंग का शौक था. हिन्दुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि बचपन में गांव में होने वाली रामलीला में वो माता सीता का रोल निभाया करते थे. हालांकि ये किरदार निभाना उन्हें एक बार बेहद भारी पड़ गया था.

पिता ने कर दी थी पिटाई

रवि किशन के एक्टिंग के जूनून को लेकर उनकी मां जानती थीं और वो अपने बेटे को सपोर्ट भी करती थीं. वहीं दूसरी ओर रवि के दिवंगत पिता इसके सख्त खिलाफ थे. वहीं जब उन्हें ये पता चला था कि रवि ने रामलीला में काम किया तो पिता ने एक्टर की जमकर पिटाई कर दी थी.

घर छोड़कर आ गए थे मुंबई

रवि ने ये भी बताया था कि पिता की मार खाने के बाद उनकी मां ने उन्हें घर छोड़कर भागने की सलाह दी थी. इसके बाद वो मुंबई आ गए थे. रवि ने भोजपुरी सिनेमा में कई फिल्में कीं. वहीं बॉलीवुड में भी उनका दबदबा देखने को मिला. जबकि अब वो बतौर पॉलिटिशियन भी एक्टिव हैं. रवि फिलहाल गोरखपुर से भाजपा के लोकसभा सांसद हैं.

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चार बच्चों के पिता हैं रवि किशन

रवि किशन की पर्सनल लाइफ की बात करें तो अभिनेता ने प्रीति किशन से शादी की थी. इस कपल के अब चार बच्चे हैं. कपल की तीन बेटियों के अलावा एक बेटा भी हैं. उनकी बेटियों के नामा रीवा, इशिता और तनिष्का हैं. जबकि बेटे का नाम सक्षम है.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 17 Jul 2026 09:40 AM (IST)
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